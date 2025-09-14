Ajker Patrika
দুবাইয়ে আগুনে লড়াইয়ে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুবাইয়ে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত
দুবাইয়ে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

১২ বছর ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টে। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-লিভারপুল

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

ম্যানসিটি-ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১

