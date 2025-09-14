দুবাইয়ে আগুনে লড়াইয়ে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
১২ বছর ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টে। দুবাইয়ে আজ এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
ম্যানসিটি-ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১
এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে বাংলাদেশ খেলতে গেলে একটা পরিচিত দৃশ্য প্রায়ই তৈরি হয়। নেট রানরেটের হিসেব কষে দেখতে হয়, কীভাবে তারা যেতে পারে পরের রাউন্ডে। এবারের এশিয়া কাপেও এমন অবস্থায় যখন পড়েছে বাংলাদেশ, তখন ভক্ত-সমর্থকদের কেউ কেউ সামাজিকমাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ক্যালকুলেটরের কথাও।২০ মিনিট আগে
২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ রান হবে কবে? ৩০০ রান কবে হবে, এই প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। জিম্বাবুয়ে, নেপালের মতো দল এরই মধ্যে ৩০০ পেরোনো স্কোর গড়ে ফেলেছে। জিম্বাবুয়ে-নেপালের রানবন্যা গাম্বিয়া-মঙ্গোলিয়ার মতো দলগুলোর বিপক্ষে।১ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ না হওয়ায় এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে তাদের ফেলানো হয় একই গ্রুপে। দিনেশ কার্তিকের মতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে ঝামেলায় পড়ে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
‘ক্রিকেটের বাইরে যা কিছু হচ্ছে সব ভুলে যাও। দিন শেষে এক দল জিতবে, আরেক দল হারবে।’ খেলাকে খেলার ভেতরই রাখতে চাইছেন ওয়াসিম আকরাম। দ্বৈরথটি যখন ভারত-পাকিস্তানের, তখন না চাইতেও যে চলে আসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। এই তো চার মাস আগেও দুই প্রতিবেশী দেশের সীমান্তজুড়ে ছিল যুদ্ধের উত্তেজনা৩ ঘণ্টা আগে