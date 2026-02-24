ক্যারিয়ার ঝুঁকির মুখে রেখেও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা মঈনের

Ajker Patrika
ক্রীড়া ডেস্ক    
দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ছায়া নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মুখ খুললেন মঈন। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দল না পাওয়ার গুঞ্জনে সরব ক্রিকেট দুনিয়া। সংবাদমাধ্যমের দাবি, নিলাম থেকে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দলে নেবে না। এমনটা হলে ক্যারিয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলেও প্রতিবাদের ঘোষণা দিলেন মঈন আলী।

দ্য হান্ড্রেডে অংশ নেয় আটটি দল। এর মধ্যে চারটি ভারতীয় মালিকানাধীন। রাজনৈতিক বৈরিতার জেরে লম্বা সময় ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে না ভারত। ২০০৮ সালের পর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) দেখা যায় না পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। এবার দ্য হান্ড্রেডেও সে নীতিই অবলম্বন করবে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো–এমনটাই দাবি বিবিসির।

দ্য হান্ড্রেডে সাইনরাইজার্স লিডস, এমআই লন্ডন, সাউদার্ন ব্রেভ এবং ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস–এই চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ভারতীয় মালিকানাধীন। ১০০ বলের টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্বের নিলাম হবে আগামী ১২ মার্চ। যেখানে নাম দিয়েছেন অন্তত ৬৩ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার। কিন্তু বিবিসির ওই প্রতিবেদন সত্যি হলে সেটা খুবই লজ্জাজনক হবে বলে মন্তব্য করেছেন হ্যারি ব্রুক এবং মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের বর্তমান এবং সাবেক অধিনায়কের মতো এবার আলোচিত ইস্যুতে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ালেন মঈন।

দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত এক কলামে মঈন বলেন, ‘ক্যারিয়ারে প্রভাব পড়ার ভয়ে কোনো খেলোয়াড় প্রকাশ্যে কিছু বলে না (দ্য হান্ড্রেডে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ছায়া নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে)। এটা খুবই বাজে পরিস্থিতি। তবে আমার বয়সী খেলোয়াড়দের খুব বেশি ভাবতে হয় না (ক্যারিয়ার নিয়ে)। নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড় আছে যারা এই বিষয়ে কথা বলবে এবং পদক্ষেপ নেবে। উদ্বেগ থাকলে পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত না হলেও এই বিষয়ে কথা বলা উচিত। এটা নতুন একটি ঘটনা। তাই সবার সঙ্গে সেভাবে কথা বলার সুযোগ হয়নি। আমার বিশ্বাস–এটা নিয়ে সব খেলোয়াড়ই একমত পোষণ করবে। বাকি দেশগুলো কী করবে সেটা তাদের বিষয়। তবে যুক্তরাজ্যে আমাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে।’

ক্রিকেট থেকে বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন মঈন, ‘অনেক দিন ধরেই ক্রিকেটে এসব চলছে। এসব ন্যায্য নয়; তাই এখন সময় হয়েছে সমাধান করার। এটা নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে বৈষম্য। এটা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়। এত কিছুর পরও শীর্ষ পর্যায়ের কেউ এটা নিয়ে কথা বলছে না; যা অবাক করার মতো। সমস্যায় পড়বে এই ভয়ে চুপ থাকে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন লিগে আইপিএলের মালিকদের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ক্রিকেটাররা ভয় পায়।’

