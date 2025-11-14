আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
রাওয়ালপিন্ডিতে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। সিরিজ জিততে হলে চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কাকে এখন দুটি ম্যাচই জিততে হবে। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডে। এদিকে সিলেটে চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। কলকাতায় শুরু হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে ৬ বছর পর টেস্ট ফিরেছে কলকাতায়। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট: চতুর্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
কলকাতা টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
স্লোভাকিয়া-উ. আয়ারল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ক্রোয়েশিয়া-ফারো আইল্যান্ড
সনি টেন ৫
ক্রীড়া ডেস্ক
ম্যাচের প্রথম দিনে একাধিক ক্যাচ মিস ছাড়া সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টের বাকি সময় ধরে রাজত্ব করছে বাংলাদেশ। গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ড পৌঁছে যায় খাদের কিনারায়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের যে অবস্থা, তাতে চার দিনে শেষ হওয়া সময়ের ব্যাপার।
ইনিংস পরাজয় এড়াতে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে করতে হবে আরও ২১৫ রান—প্রথম তিন দিন শেষে আয়ারল্যান্ডের অবস্থাটা ছিল এমনই। আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনে আরও ২ উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় আইরিশরা। তাতে চা পানের বিরতির আগেই বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৮ রানে আজ চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আইরিশরা। ৫২ ও ৬ রান করে ব্যাটিংয়ে আছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও জর্ডান নিল।
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর পঞ্চম ওভারেই উইকেট হারায় আইরিশরা। ৩৪তম ওভারের শেষ বলে তাইজুল ইসলাম ফ্লাইটেড ডেলিভারি দিয়েছেন। স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ম্যাথু হামফ্রিস (১৬) টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন। এজ হওয়া বল সহজে তালুবন্দী করেন সাদমান ইসলাম।
১৮ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৬ রান করে হামফ্রিস বিদায় নেওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৩৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। সপ্তম উইকেটে ১১৯ বলে ৬৬ রানের জুটি গড়েন বলবার্নি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকব্রাইন। যে জুটি দুইবার ভাঙার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ৪৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে ম্যাকব্রাইনের বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুইবারই আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়ে সেই দুইবারই বেঁচে যান ম্যাকব্রাইন। তখন ম্যাকব্রাইনের রান ছিল ২৭। আয়ারল্যান্ডের স্কোর ছিল ৪৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৮ রান।
ম্যাকব্রাইন বারবার বেঁচে গেলেও বলবার্নির সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৫৪তম ওভারের পঞ্চম বলে বলবার্নিকে (৩৮) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মুরাদ। রিভিউতে আম্পায়ার্স কল আসার কারণে বাঁচতে পারেননি বলবার্নি। অষ্টম উইকেট জুটিতে ৩৭ বলে ১৬ রান যোগ করে ফেলেছেন নিল ও ম্যাকব্রাইন।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা জিতমু ইনশা আল্লাহ—১০ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভিডিও বার্তায় এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে হামজা এখন ভারতের বিপক্ষে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন হামজা।
বাংলাদেশ-নেপাল নয়, জাতীয় স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রীতি ম্যাচে লড়াইটা যেন চলছিল হামজা চৌধুরীর সঙ্গে নেপালের। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার অসাধারণ বাইসাইকেল কিকের গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। এরপর ৪৯ মিনিটে তাঁর পেনাল্টিতে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু তীরে এসে তরি ডোবা এখন বাংলাদেশের ফুটবলের নিয়মিত ঘটনা। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং।
নেপালের বিপক্ষে জয়ের সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে। হাতের নাগালে থাকা এমন ম্যাচ ফস্কে যাওয়ায় হতাশ হামজা। নেপাল ম্যাচের হতাশা ভুলে এখন ভারত ম্যাচের দিকে তাকিয়ে হামজা। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আরও এক হতাশার রাতের শেষ হলো। ম্যাচটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এমন ভালোবাসার জন্য। বড় একটা ম্যাচের জন্য সবাই প্রস্তুতি নেই। আলহামদুলিল্লাহ।’
২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। সেবার গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৬ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। গত রাতে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে গোল করা হামজাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা।
হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন,‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ।
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে সব সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন, ব্যাপারটা তেমন নয়। কোনো কিছু পছন্দ না গলে মাঠেই তৎক্ষণাৎ রাগ ঝারেন তিনি। কিন্তু লাল কার্ড রোনালদোর কাছে একরকম অপরিচিত। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২২ বছরের ক্যারিয়ারে এমন অভিজ্ঞতা গত রাতে প্রথমবারের মতো হয়েছে পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ডের।
বিশ্বকাপের ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে গত রাতে আভিভা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে আয়ারল্যান্ড-পর্তুগাল। ৬১ মিনিটে আইরিশ ডিফেন্ডার দারা ও’শেয়ার পিঠে কনুই দিয়ে আঘাত করায় রোনালদোকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে দেখে রোনালদোকে দেখা হয় লাল কার্ড। পর্তুগালের হয়ে ২২৬ ম্যাচে এবারই প্রথম লাল কার্ড দেখেছেন তিনি। কয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন—সেটা নিয়েই এখন চলছে আলাপ-আলোচনা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী কনুই মারা, ঘুষি, লাথির মতো আঘাতকে সহিংস আচরণ বিবেচনা করা হয়। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার আইনে এমন অপরাধের জন্য কমপক্ষে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।
রোনালদো কয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন, সেটা নির্ভর করছে ফিফার শৃঙ্খলা কমিটির ওপর। যদি তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচসহ পরের দুই ম্যাচেও তাঁকে পাবে না পর্তুগাল। যদি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে পর্তুগিজরা ওঠে, তাহলে প্রথম দুই ম্যাচ তাদের খেলতে হবে রোনালদোকে ছাড়াই। পর্তুগালের পরের ম্যাচ রোববার আর্মেনিয়ার বিপক্ষে। এস্তাদিও দো ড্রাগাও স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ৮টায় শুরু হবে পর্তুগাল-আর্মেনিয়া বাছাইপর্বের ম্যাচ।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত রাতের ম্যাচটা রোনালদোর জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতোই। ৬১ মিনিটে তিনি লাল কার্ড দেখায় পর্তুগাল ১০ জনের দলে পরিণত হয়। এই ম্যাচে আইরিশদের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় পর্তুগিজরা। ১৭ ও ৪৫ মিনিটে গোল দুটি করেন আয়ারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ট্রয় প্যারট। এখন পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ৫ ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতেছে পর্তুগাল। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে দলটি। ১০ পয়েন্ট নিয়ে ‘এফ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পর্তুগিজরা। দুই, তিন ও চারে থাকা হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড ও আর্মেনিয়ার পয়েন্ট ৮, ৭ ও ৩। আর্মেনিয়ার বিপক্ষে পর্তুগাল জিতলেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠবে। যদি পর্তুগিজরা হেরে যায় বা ড্র করে, সেক্ষেত্রে চলে আসবে বিভিন্ন রকম সমীকরণ।
ক্রীড়া ডেস্ক
অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। কখনো ফ্রি-কিক থেকে ক্রস, কখনোবা হেডে দৃষ্টিনন্দন গোল করছেন হামজা। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে গতকাল হামজা যেটা করলেন, সেটা অবিশ্বাস্য। ২৮ বছর বয়সী বাংলাদেশের মিডফিল্ডারের চোখধাঁধানো গোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেশের ক্রিকেটাররাও।
প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্জে ওঠে জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। উল্লাসের কারণ ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে বাংলাদেশের সমতায় ফেরা। সেটার চেয়েও বড় কথা বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বাইসাইকেল কিকে যে গোলটা করেছেন, সেটা নিয়েই আলোচনা বেশি। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর রুবেল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশি কোনো ফুটবলার এমন গোল দিয়েছে আমি প্রথম দেখলাম। অবিশ্বাস্য হামজা চৌধুরী। হামজা চৌধুরী, তুমি আজ প্রমাণ করে দিলে বাংলাদেশের ফুটবলেও ম্যাজিক আছে।’ হামজার সেই বাইসাইকেল কিকের ছবি পোস্ট করে তাসকিন লিখেছেন, ‘হামজা চৌধুরী।’ হামজার পাশে তাসকিন জুড়ে দিয়েছেন লাভ ইমোজি ও বাংলাদেশের পতাকা।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড ফয়সাল ফাহিমের পাঠানো ক্রস নেপালের এক ডিফেন্ডার হেডে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন। বল চলে যায় জামালের কাছে। তাঁর বাড়ানো ভলিতে বক্সের ভেতরে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে বল জালে পাঠান হামজা। ৪৬ মিনিটে সমতায় ফেরানোর পর হামজা দ্রুতই এরপর এগিয়ে দেন বাংলাদেশকে। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পানেনকা শটে করেন নিজের দ্বিতীয় গোল।
নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে বাংলাদেশের জয় মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু শেষ সময়ে গোল হজম করা যেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের একমাত্র নিয়তি হয়ে গেছে। ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে সমতায় ফেরান অনন্ত তামাং। বাংলাদেশ-নেপাল প্রীতি ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হলেও হামজার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ফেসবুকে ইয়াসির লিখেছেন, ‘এমন ফল আমরা চাইনি। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। হামজা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’
হামজাকে উঠিয়ে গত রাতে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এ ছাড়া হামজার পাশাপাশি জায়ান আহমেদকেও চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। তবে হামজা-জায়ানকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কাবরেরা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত।
