মিরপুরে বাংলাদেশের রেকর্ডের দিনে সৌম্যর আক্ষেপ

আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ০৫
বাংলাদেশের জার্সিতে ১১ বছরের ক্যারিয়ারে সৌম্য সরকার যতটা না খেলেছেন, তার চেয়ে বেশি বাদ পড়েছেন। বাজে ফর্মের কারণে জাতীয় দলে থাকেন আশা-যাওয়ার মধ্যে। সেঞ্চুরি তো অনেক দূরের বিষয়। অবশেষে আজ ২২ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন অঙ্ক প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু হতে হতেও সেটা হলো না।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটাররা রান করতে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। দেখা গিয়েছিল স্পিনারদের রাজত্ব। সেই মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের ইচ্ছেমতো পিটিয়েছেন সৌম্য। একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল সেঞ্চুরিটা তাঁর জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সেঞ্চুরি থেকে যখন ৯ রান দূরে, তখন স্লগ সুইপ করতে গিয়ে আউট হয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ আড়াই বছরের অপেক্ষা ফুরল বাংলাদেশের। ওয়ানডেতে ৯৪৬ দিন ও ৪৬ ইনিংস পর শতরানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছে দলটি। মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি গড়েছেন দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য। মিরপুরে এটা ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি। এর আগে এই রেকর্ডটি হয়েছিল ২০১৪ এশিয়া কাপে। সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৭৫ বলে ১৫০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছিলেন ইমরুল কায়েস ও এনামুল হক বিজয়।

মিরপুরে আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছিলেন সাইফ-সৌম্য, তাতে দুজনেরই সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুজনেই সেটা ছুঁড়ে ফেলে এসেছেন। ২৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রস্টন চেজকে স্লগ সুইপ করতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল লংঅনে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ৭২ বলে ছয়টি করে চার ও ছক্কায় ৮০ রান করেছেন সাইফ।

সাইফ আউট হওয়ার তিন ওভারের মধ্যেই বাংলাদেশ হারিয়ে দ্বিতীয় উইকেট। ২৯তম ওভারের প্রথম বলে আকিল হোসেনকে স্লগ সুইপ করেছেন সৌম্য। ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন আকিম আগুস্তে। ৮৬ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৯১ রান করেছেন সৌম্য। দুই ওপেনারের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ২৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮১ রান। এই মুহূর্তে শান্ত ও হৃদয় ১৩ ও ৩ রানে ব্যাটিং করছেন। বাংলাদেশ করেছে ৩০ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৪ রান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌম্য সব মিলিয়ে করেছেন চার সেঞ্চুরি। যার মধ্যে তিনটিই করেছেন ওয়ানডেতে। সবশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নেলসনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে। ২২ মাস পর আজ তিন অঙ্ক তো প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু ৯ রানের আক্ষেপেই শেষ হলো তাঁর ইনিংস। আর মিরপুরে তৃতীয় ওয়ানডতে বাংলাদেশের ব্যাটারদের পাশাপাশি বোলারদেরও পরীক্ষা দিতে হতে পারে। প্রথম দুই ওয়ানডেতে রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা ব্যাটাররা আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছেন, তাতে বোলারদের উইকেট তোলার কাজটা একটু কঠিনই।

