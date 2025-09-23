Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

উগান্ডা দলে ডাক পাওয়া কে এই ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৯
উগান্ডার হয়ে অভিষেকের অপেক্ষায় এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
উগান্ডা জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার সুমিত ভার্মা। ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বে উগান্ডার প্রতিনিধিত্ব করবেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার।

সুমিতের জন্ম ভারতের হিমাচলের ভুমটি অঞ্চলে। ২০২৪–২৫ মৌসুমে হিমাচলের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি এবং বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছেন সুমিত। সবশেষ গত জানুয়ারিতে অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে লিস্ট ‘এ’ ম্যাচে মাঠে নামেন ৩৪ বছর বয়সী সুমিত।

২৭টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ব্যাট হাতে সুমিতের সংগ্রহ এক হাজার ৩৬৭ রান। ১১ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ২০০৯ সালে হরিয়ানার বিপক্ষে লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ দিয়ে পেশাদার ক্রিকেট শুরু করেন তিনি। এই সংস্করণে ৫৮ ম্যাচে ৯৭৪ রানের পাশাপাশি বল হাতে তাঁর শিকার ৫ উইকেট। এছাড়া ৫৪ টি–টোয়েন্টিতে ৬০৭ রান করেছেন সুমিত। স্ট্রাইকরেট ১৩৮.৫৮। ঝুলিতে পুরেছেন ৪ উইকেট।

হিমাচলের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে উগান্ডা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াবেন সুমিত। সব মিলিয়ে এর আগে আরও চার ভারতীয় ক্রিকেটার আফ্রিকান দলটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তারা হলেন রাঘব ধাওয়ান, দিনেশ নাকরানি, শ্রীদীপ মাঙ্গেলা ও গৌরব তোমার।

বাছাইপর্বের বাধা অতিক্রম করে এর আগে ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় উগান্ডা। এবার আফ্রিকান অঞ্চলের বাচাইপর্বে ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, তানজানিয়া ও বতসোয়ানা। ‘এ’ গ্রুপে আছে নাইজেরিয়া, নামিবিয়া, কেনিয়া ও মালাউই। দুই গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল শেষ চারে জায়গা করে নেবে। সেখান থেকে ফাইনালে উঠা দুই দল ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পাবে।

আরও একবার টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্যে বাছাইপর্বের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে উগান্ডা। দলটির নেতৃত্বে আছেন রিয়াজাত শাহ। সে দলের অংশ হবেন সুমিত।

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেটউগান্ডা
