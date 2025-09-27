ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের আগে শোয়েবকে অভিষেকের ‘খোঁচা’, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের ফাইনালে আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় মাঠে নামবে ভারত ও পাকিস্তান। দুই দলের মাঠের লড়াইয়ের আগে শোয়েব আখতারের একটি ভুলকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের তৈরি হয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে নিজরে নাম জড়িত থাকায় পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকাকে খোঁচা দিয়েছেন বলিউডের নায়ক অভিষেক বচ্চন।
প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলতে নামবে ভারত ও পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইটি তাই পেয়েছে বাড়তি মাত্রা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে আলোচনা। সে আলোচনা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে শোয়েব ও অভিষেকের শীতল লড়াইয়ে।
দুই দর্শকপ্রিয় দলের ফাইনালের আগে ‘গেম অন হ্যায়’ নামের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন শোয়েব। সেই অনুষ্ঠানে কীভাবে ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন ধ্বসিয়ে দিতে পারে পাকিস্তান–এই ব্যাখ্যায় অভিষেক শর্মার পরিবর্তে ভুলে অভিষেক বচ্চনের নাম নিয়ে ফেলেন শোয়েব। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান যদি অভিষেক বচ্চনকে দ্রুত আউট করে দিতে পারে তাহলে ভালো হবে। কারণ ভারতের মিডলঅর্ডার এবারের এশিয়া কাপে ভালো করতে পারছে না।’
শোয়েবের এই কথা শুনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকিরা হেসে দেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে ভিডিওটি ভাইরাল হতেও বেশি সময় লাগেনি। ভিডিওটি নজরে আসলে চুপ করে বসে থাকেননি অভিষেক বচ্চন। কিছুটা কটাক্ষ করেই এক্সে দেওয়া এক বার্তায় তিনি লেখেন, ‘সম্মান রেখেই বলছি স্যার। আমার তো মনে হয় ওরা আমাকেও আউট করতে পারবে না। অবশ্য আমি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি না।’
ফাইনালের আগে অভিষেক শর্মাকে নিয়ে পাকিস্তানের মাথাব্যথা থাকাটাই স্বাভাবিক। এশিয়া কাপে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন ২৫ বছর বয়সী ব্যাটার। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ৬ ম্যাচে ২০৪.৬৩ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩০৯ রান। তিনটি ফিফটি হাঁকিয়েছেন বাঁ হাতি ওপেনার। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলেন ৩১ রানের ইনিংস। সুপার ফোরের ম্যাচে তো আরও বেশি আগ্রাসী ছিলেন। ৩৯ বলে ৭৪ রান করে প্রতিবেশী দেশটির জয়ের স্বপ্ন ম্লান করে দেন অভিষেক। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালে তাকে থামানোর জন্য বাড়তি পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান।
