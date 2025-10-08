Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ধাওয়ানকে বক্সিংয়ের চ্যালেঞ্জ জানালেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আবরারের এই মন্তব্যের জবাব দেননি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার। ছবি: সংগৃহীত
আবরারের এই মন্তব্যের জবাব দেননি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার। ছবি: সংগৃহীত

মাঠের ক্রিকেটে ভারত–পাকিস্তান লড়াই নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। দুই দর্শকপ্রিয় দলের ম্যাচ ঘিরে ভক্তদের উত্তেজনার মাত্রা সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। শ্য ভারত–পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে ভক্তদের যত আগ্রহ, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না অন্য কোনো খেলায়। তবে এবার আবরার আহমেদ যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তাতে নতুন করে ভাবতে হতে পারে সমর্থকদের।

শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে বক্সিং খেলতে চান আবরার। গত জুনে পাকিস্তানের বিখ্যাত টিভি উপস্থাপিকা সারা বালুচের সাথে আলাপচারিতায় এই ইচ্ছার কথা জানান তারকা লেগস্পিনার। সম্প্রতি তেমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেই ভিডিওকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে আলোচনা–সমালোচনা।

আবরারের কাছে সারা জানতে চেয়েছিলেন, আপনি কার সঙ্গে বক্সিং খেলতে চান এবং কে আপনাকে বেশি রাগায়? জবাবে পাকিস্তানি ক্রিকেটার বলেন, ‘আমি ধাওয়ানের সঙ্গে বক্সিং খেলতে চাই। আমার সামনে তাকে দেখতে চাই।’

আবরারের এই চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি ধাওয়ান। গত বছরের আগস্টে ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন তিনি। এরপরও ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায়ই আলোচনায় আসেন সাবেক এই ব্যাটার। গত জুলাইয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে (ডব্লুসিএল) পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করে ভারত।

গত এপ্রিলে কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রীদের হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে শত্রুভাবাপন্ন দেশটির সঙ্গে ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। এর নেতৃত্বে ছিলেন ধাওয়ান। এজন্য পরবর্তীতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়তে হয় তাকে। শহিদ আফ্রিদিসহ দেশটির একাধিক ক্রিকেটার সরাসরি ধাওয়ানের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারকে ‘অসৎ’ বলতেও বাদ দেননি আফ্রিদি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটশিখর ধাওয়ান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড, আউন্সপ্রতি ছাড়াল ৪০০০ ডলার

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

‘রোহিতের সঙ্গে ভারত অনেক বড় অন্যায় করেছে’

‘রোহিতের সঙ্গে ভারত অনেক বড় অন্যায় করেছে’

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, সাইফের অভিষেক

টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, সাইফের অভিষেক

ধাওয়ানকে বক্সিংয়ের চ্যালেঞ্জ জানালেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ধাওয়ানকে বক্সিংয়ের চ্যালেঞ্জ জানালেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

মেসির উদাহরণ টেনে উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের ধুয়ে দিলেন লারা

মেসির উদাহরণ টেনে উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের ধুয়ে দিলেন লারা