‘পাকিস্তানের বিপক্ষে খেললে ভারত কি এমন দয়া তাদের দেখাত’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০০
আরব আমিরাতের ব্যাটার জুনাইদ সিদ্দিকী আউট হলেও ভারত সেই আবেদন ফিরিয়ে নিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
আরব আমিরাতের ব্যাটার জুনাইদ সিদ্দিকী আউট হলেও ভারত সেই আবেদন ফিরিয়ে নিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে বড় করে লেখা আউট। সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্কোর বোর্ডের পাশে লেখা ৯ উইকেট। কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু উল্টে গেল। কারণ, ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আকাশ চোপড়ার মতে, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান হলে ভারত এমনটা করতই না।

টস হেরে গত রাতে দুবাইয়ে আগে ব্যাটিং পাওয়া আরব আমিরাতের স্কোর একটা পর্যায়ে হয়ে যায় ১২.১ ওভারে ৫৪ রানে ৮ উইকেট। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে শিবম দুবের বাউন্সার ডাক করেছেন আমিরাতের জুনাইদ সিদ্দিকী। স্যামসন দ্রুত বল রিসিভ করে স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো করেন। স্কয়ার লেগ আম্পায়ার সিদ্ধান্ত যখন তৃতীয় আম্পায়ার রুচিরা পালিয়াগুরুগের কাছে পাঠিয়ে দেন, তখন উইকেটে পৌঁছাতে না পারায় আউট দেখানো হয় জুনাইদকে। কিন্তু সূর্যকুমার দ্রুত তাঁর আবেদন ফিরিয়ে নিলে আমিরাতের স্কোর বোর্ডে ৯ উইকেট থেকে ৮ উইকেট দেখানো হয়।

ভারত-আমিরাত ম্যাচ শেষে গত রাতে ক্রিকইনফোর টি-টোয়েন্টি টাইমআউট অনুষ্ঠানে আকাশ আলোচনা করেছেন সূর্যকুমারের উদারতা নিয়ে। আকাশের মতে, ভারত ভালো অবস্থানে ছিল বলেই এই ম্যাচে (আমিরাত) এমন কিছু করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘এটা একটা টুর্নামেন্ট। একটা দৃশ্যপট কল্পনা করা যাক—পাকিস্তানের সালমান আলী আগা ব্যাট করছে। ম্যাচটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। সালমান এভাবে ঘুরছে এবং পেছন থেকে উইকেটরক্ষক ভেঙে দিল উইকেট। তখন সূর্যকুমার এমনটা (আবেদন প্রত্যাহার) করত না।’

স্যামসনের বুদ্ধিরও প্রশংসা করেছেন আকাশ চোপড়া। ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ একই সঙ্গে ক্রিকেটীয় স্পিরিট নিয়েও কথা বলেছেন। ক্রিকইনফোর টাইমআউট অনুষ্ঠানে আকাশ বলেন, ‘‘সঞ্জু স্যামসন এখানে দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। দুর্দান্ত থ্রোতে স্টাম্প ভেঙে দিয়েছে। যদি সে উইকেটের বাইরে থাকে, তাহলে আমার মতে সেই ব্যাটার আউট। তবে এখানে একেকজনের একেকরকম মতামত থাকতে পারে। যখন উদারতা ও নৈতিকতার প্রসঙ্গ আসে, তখনই বিপত্তি ঘটে। কেউ হয়তো বলেন, ‘ওহ! আজ তুমি এমনটা করলে। আগামীকাল তুমি একই কাজ কেন করবে না?’’

২৭ বলে আমিরাতকে হারিয়ে ভারতের দাপুটে শুরু

সূর্যকুমারের কারণে জুনাইদ বেঁচে গেলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৩তম ওভারের পঞ্চম বলে শিবম দুবেকে তুলে মারতে যান জুনাইদ। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল মিড অনে তালুবন্দী করেন সূর্যকুমার যাদব। দ্রুতই আমিরাত ১৩.১ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। ভারতের এই রান তাড়া করতে লেগেছে ২৭ বল। ৪.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৬০ রান করে সূর্যকুমারের ভারত। ৯ উইকেটের জয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন কুলদীপ যাদব। ২.১ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

এশিয়া কাপ
