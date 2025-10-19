সিরিজের মাঝপথে বাংলাদেশ দলে নাসুম

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে নাসুমকে ওয়ানডে দলে নেওয়ার কথা। তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলটা হয়ে গেল ১৭ সদস্যের। নাসুম যোগ দেওয়াতে স্পিন আক্রমণটা একটু শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম। দুই বাঁহাতি স্পিনারের সঙ্গে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন আছেন। খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে সাইফ হাসান ও শামীম হোসেন পাটোয়ারীও কার্যকরী হতে পারেন। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।
২০২১ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর ৬২ ম্যাচ খেলেছেন নাসুম। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪৪ ম্যাচ খেলেছেন। এই সংস্করণে তাঁর উইকেট ৪৬। ১৮ ওয়ানডেতে ৪.৪৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ হবে ২১ ও ২৩ অক্টোবর। এই দুই ম্যাচই মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে।
বর্তমানে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। যদি উইন্ডিজকে মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ধবলধোলাই করতে পারে, তাহলে ৯ নম্বরে উঠবে মিরাজ-নাসুমদের দল। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সেরা ৯ নম্বরের মধ্যে থাকলে ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে পারবে বাংলাদেশ। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে নাসুমকে ওয়ানডে দলে নেওয়ার কথা। তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলটা হয়ে গেল ১৭ সদস্যের। নাসুম যোগ দেওয়াতে স্পিন আক্রমণটা একটু শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম। দুই বাঁহাতি স্পিনারের সঙ্গে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন আছেন। খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে সাইফ হাসান ও শামীম হোসেন পাটোয়ারীও কার্যকরী হতে পারেন। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।
২০২১ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর ৬২ ম্যাচ খেলেছেন নাসুম। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪৪ ম্যাচ খেলেছেন। এই সংস্করণে তাঁর উইকেট ৪৬। ১৮ ওয়ানডেতে ৪.৪৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ হবে ২১ ও ২৩ অক্টোবর। এই দুই ম্যাচই মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে।
বর্তমানে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। যদি উইন্ডিজকে মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ধবলধোলাই করতে পারে, তাহলে ৯ নম্বরে উঠবে মিরাজ-নাসুমদের দল। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সেরা ৯ নম্বরের মধ্যে থাকলে ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে পারবে বাংলাদেশ। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে।
হঠাৎ করেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান ক্রিকেটীয় সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। দুই দেশের মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘাতই এর মূল কারণ। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। দুই দেশের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।২ ঘণ্টা আগে
গত কয়েক দিনে দেশে একাধিকবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ। এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটারসহ আরও বেশ কয়েকজন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে আসে আফগানিস্তান। এরপরও থমকে যাচ্ছে না তিন দলের সিরিজটি। ইতিমধ্যে আফগানদের বদলি হিসেবে জিম্বাবুয়েকে বেছে নিয়েছে তারা।৩ ঘণ্টা আগে
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড৪ ঘণ্টা আগে