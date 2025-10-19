Ajker Patrika
সিরিজের মাঝপথে বাংলাদেশ দলে নাসুম

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন নাসুম আহমেদ। ছবি: বিসিবি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন নাসুম আহমেদ। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে নাসুমকে ওয়ানডে দলে নেওয়ার কথা। তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলটা হয়ে গেল ১৭ সদস্যের। নাসুম যোগ দেওয়াতে স্পিন আক্রমণটা একটু শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম। দুই বাঁহাতি স্পিনারের সঙ্গে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন আছেন। খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে সাইফ হাসান ও শামীম হোসেন পাটোয়ারীও কার্যকরী হতে পারেন। পেস আক্রমণে তাসকিন আহমেদের সঙ্গে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ।

২০২১ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর ৬২ ম্যাচ খেলেছেন নাসুম। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪৪ ম্যাচ খেলেছেন। এই সংস্করণে তাঁর উইকেট ৪৬। ১৮ ওয়ানডেতে ৪.৪৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ হবে ২১ ও ২৩ অক্টোবর। এই দুই ম্যাচই মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে।

বর্তমানে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। যদি উইন্ডিজকে মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ধবলধোলাই করতে পারে, তাহলে ৯ নম্বরে উঠবে মিরাজ-নাসুমদের দল। ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সেরা ৯ নম্বরের মধ্যে থাকলে ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে পারবে বাংলাদেশ। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটনাসুম আহমেদওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
