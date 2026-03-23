পাকিস্তান সুপার লিগে আছেন বাংলাদেশি ধারাভাষ্যকারও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ২২: ৪৬
পিএসএলে ধারাভাষ্য দেবেন আতাহার আলী খান। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) শুরু হতে এক সপ্তাহ বাকি নেই। টুর্নামেন্ট আকর্ষণীয় করতে তারকা ক্রিকেটার তো বটেই, ধারাভাষ্য প্যানেলেও রয়েছেন অনেক তারকা। সুমধুর ধারাবিবরণী, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে বিখ্যাত ধারাভাষ্যকারদের নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেখানে আছেন বাংলাদেশের আতাহার আলি খানও।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি ২০২৬ পিএসএলের ধারাভাষ্যকারদের নাম প্রকাশ করেছে। ২৬ সদস্যের ধারাভাষ্যকার ও উপস্থাপক প্যানেলের মধ্যে আছেন চার উপস্থাপক। ধারাভাষ্যকক্ষে ওয়াসিম আকরাম, রমিজ রাজা, নিক নাইট, সিকান্দার বখত, বাজিদ খানদের সঙ্গে ধারা বিবরণী ও ম্যাচ বিশ্লেষণের কাজ করবেন আতাহার।

পিএসএল শুরুর আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিল পাকিস্তানের এই সংগঠনপিএসএল শুরুর আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের হুমকি দিল পাকিস্তানের এই সংগঠন

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ধারাভাষ্য দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে আতাহারের। ইংরেজি প্যানেলে আতাহার-রমিজদের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার কার্লোস ব্র্যাথওয়েট, ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৩৭ রানের ইনিংস খেলা নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অলরাউন্ডার জিন পল ডুমিনিও আছেন।

২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত পিএসএলের দশ আসরে ৯৩ ম্যাচ খেলেছিলেন। প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন চারটি ভিন্ন দলের। এবার তিনি থাকবেন ধারাভাষ্যকক্ষে। পাকিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার উর্দুতে ধারাভাষ্য দেবেন। উর্দু ধারাভাষ্য প্যানেলে সালমান বাট, সানা মিরের মতো তারকারাও আছেন। আর ইংরেজি প্যানেলের ধারাভাষ্যকার সিকান্দার বখত আছেন উপস্থাপক হিসেবেও।

এবারের পিএসএলে দল সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট হওয়ার সংখ্যা ছিল ছয় ভেন্যুতে। ছয় বাংলাদেশি নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান তামিম, শরীফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, রিশাদ হোসেনের পাশাপাশি ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথের মতো তারকাদেরও দলে ভিড়িয়েছে পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে ভেন্যুর সংখ্যা ছয় থেকে কমে দুইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভেন্যুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় ২০২৬ পিএসএলের ম্যাচগুলো এখন হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম ও করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। দর্শকশূন্য মাঠেই হবে এই টুর্নামেন্ট। ২৬ মার্চ লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে পিএসএল। ৩ মে শেষ হবে টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল দুটি ম্যাচই হবে লাহোরে।

২০২৬ পিএসএলের ধারাভাষ্যকার ও উপস্থাপক প্যানেল

ধারাভাষ্যকার (ইংরেজি)

  • আমির সোহেল
  • আতহার আলী খান
  • বাজিদ খান
  • কার্লোস ব্র্যাথওয়েট
  • ডমিনিক কর্ক
  • গ্রেগ ব্লিওয়েট
  • জ্যঁ-পল ডুমিনি
  • লিসা স্থালেকার
  • মার্ক বুচার
  • মার্টিন গাপটিল
  • মাইকেল হেইসম্যান
  • নিক নাইট
  • রমিজ রাজা
  • সিকান্দার বখত
  • উরুজ মুমতাজ খান
  • ওয়াসিম আকরাম

শুধুমাত্র উর্দুতে

  • আয়াজ চৌধুরী
  • মারিনা ইকবাল
  • সালমান বাট
  • সানা মির
  • শাহ ফয়সাল
  • শোয়েব মালিক
  • তারিক সাঈদ

উপস্থাপক

  • জেস ক্রো
  • নেরোলি মেডোজ
  • সিকান্দার বখত
  • জয়নাব আব্বাস

‘রাফার আব্বু তুমি আমারে মাফ করিয়া দিয়ো’

সোনার বাজার: ৪৩ বছরের মধ্যে সর্বাধিক দরপতন

যুদ্ধ বন্ধে ৫ বছর ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্থগিতসহ ইরানের কাছ যেসব দাবি জানালেন ট্রাম্প

কলার মোচা দেখিয়ে কয়েক শ ট্রেনযাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন দিনমজুর এনামুল

ট্রাম্প কেন পিছু হটলেন, হামলা স্থগিতের ঘোষণায় যেসব প্রশ্নের উত্তর নেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

পাকিস্তান সুপার লিগে আছেন বাংলাদেশি ধারাভাষ্যকারও

পাকিস্তান সুপার লিগে আছেন বাংলাদেশি ধারাভাষ্যকারও

পাকিস্তান-ম্যাচের আগে মাঠ নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ

পাকিস্তান-ম্যাচের আগে মাঠ নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ

হামজা-শমিতদের কাছ থেকে শিখছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার

হামজা-শমিতদের কাছ থেকে শিখছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার

আইপিএলের সময় ‘বাড়তি সুবিধা’র গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন কোহলি

আইপিএলের সময় ‘বাড়তি সুবিধা’র গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন কোহলি