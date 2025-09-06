রয়্যালসকে শেষ বলের রোমাঞ্চে হারিয়ে জয়ে ফিরলেন সাকিবরা

ক্রীড়া ডেস্ক
শেষ বলে ১ রান নিলে ম্যাচ গড়াত সুপার ওভারে। তবে শামার স্প্রিঙ্গার ম্যাচে আর বেশি রোমাঞ্চ ছড়ানোর সুযোগ দিলেন না। ২ রান নিয়ে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসকে এনে দিলেন শেষ বলের রোমাঞ্চকর জয়।
জয়ের সংজ্ঞা অবশ্য ভুলে গিয়েছিল সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। অ্যান্টিগার নর্থ সাউন্ড স্টেডিয়ামে ২৪ আগস্ট সাকিবের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে অ্যান্টিগা ৭ উইকেটে হারিয়েছিল সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসকে। সেই ম্যাচেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন তিনি। কিন্তু ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, সেন্ট লুসিয়া কিংস—পরপর দুই ম্যাচে হেরে বসে অ্যান্টিগা। অবশেষে আজ ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ৪ উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরলেন সাকিবরা।
বার্বাডোজের দেওয়া ১৮৮ রানের লক্ষ্যে ২৭ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়েন অ্যান্টিগার দুই ওপেনার আমির জাঙ্গু ও আন্দ্রিয়েস গাউস। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে জাঙ্গুকে (২৩) বোল্ড করেন ড্যানিয়েল স্যামস। ঠিক তার পরের ওভারে কারিমা গোরের উইকেট হারায় অ্যান্টিগা। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে অ্যান্টিগার স্কোর হয়ে যায় ৫.১ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তৃতীয় উইকেটে ৪২ বলে ৬৪ রানের জুটি গড়েন কেভিন ওয়েকহ্যাম ও গাউস।
২১ বলে ২৬ রান করে ওয়েকহাম আউট হলে অ্যান্টিগার স্কোর হয়ে যায় ১২.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১১০ রান। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর মাঝে একপ্রান্তে আগলে খেলতে থাকেন গাউস। সাকিব টুর্নামেন্টে আবার নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে আজ করেছেন ১২ বলে ১৫ রান। বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩৩ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট।
সাকিবের ব্যর্থতার দিনে শেষ বলের রোমাঞ্চে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করে অপরাজিত থাকেন গাউস। ৫৩ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। ম্যাচসেরা হয়েছেন অ্যান্টিগার পেসার সালমান ইরশাদ। ৪ ওভারে ১৩ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
এর আগে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বার্বাডোজ রয়্যালস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছে ১৮৭ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ব্র্যান্ডন কিং। ৬৫ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন। অ্যান্টিগার সালমান ইরশাদ নিয়েছেন ২ উইকেট। ওবেদ ম্যাকয় পেয়েছেন ১ উইকেট। বার্বাডোজ রয়্যালসের ওপেনার কুইন্টন ডি কক হয়েছেন রানআউট।
