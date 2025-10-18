কোথায় দেখবেন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে

ক্রীড়া ডেস্ক
আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজটা ভুলে যেতে চাইবে বাংলাদেশ। হাশমতউল্লাহ শাহিদির দলের কাছে ৩ ম্যাচের সব কটি হেরে ধবলধোলাই হয়েছে তারা। এবার মেহেদী হাসান মিরাজদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা দেড়টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫, সরাসরি
সনি টেন ১
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-চেলসি
বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন
রাত ৮টা, সরাসরি
ফুলহাম-আর্সেনাল
রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
মেইঞ্জ-লেভারকুসেন
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ২
বায়ার্ন-ডর্টমুন্ড
রাত সাড়ে ১০টা, সরাসরি
সনি টেন ১
কয়েক দিন ধরেই সংঘাত চলছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে। এবার সংঘাতে নিহত হলেন আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার। তাতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানরা।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মাঠের পারফরম্যান্স কেমন হবে, তা সময়ই বলবে; তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি স্বাগতিক দলের ব্যর্থতার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন করে জেগে ওঠারই। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ধরে গত বছর নভেম্বর থেকে টানা পাঁচটি সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
বড়দের দেখানো পথে হাঁটতে পারলেন না অর্পিতা-প্রীতিরা। জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব-২০ দলের মতো মূলপর্বে খেলার লক্ষ্য নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলতে নামে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। প্রথম স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে ড্রয়ের পর গতকাল জয় ভিন্ন কোনো সমীকরণ ছিল না। উল্টো ভাসতে হলো গোলবন্যায়।১১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে মোহাম্মদ শামির না থাকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আকার–ইঙ্গিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এই তারকা পেসার। শামির মন্তব্যের জবাব দিতে ভুলেননি প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।১৩ ঘণ্টা আগে