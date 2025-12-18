পুরো আইপিএল খেলতে পারবেন না মোস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণাও শুরু করে দিয়েছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।
রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর একটা আলোচনা চলছে গত দুই দিন ধরে। ২০২৬ আইপিএলে পুরোটা সময় মোস্তাফিজ খেলতে পারবেন তো? কারণ, আগামী বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত হবে ১৯তম আইপিএল। আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচী অনুযায়ী এপ্রিলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজ সাংবাদিকদের মোস্তাফিজকে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন। ফাহিম বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আমরা এনওসি দিয়েছি পুরো আইপিএলের জন্য। শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে তিনটা ওয়ানডে থাকবে, তখন জাতীয় দলের পক্ষে খেলতে চলে আসবে।’
২০২৬ আইপিএল, আগামী বছরের বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ—কোনোটিরই সূচি এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে আইপিএল ছেড়ে কত দিনের জন্য মোস্তাফিজ বাংলাদেশে ফিরবেন, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন ফাহিম। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান বলেন, ‘ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ৮ দিনের জন্য সে ফিরবে।’ গত আইপিএলে এপ্রিলে হয়েছিল ৩৭ ম্যাচ। সে সময় কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলেছিল ৭ ম্যাচ। ৮ দিনের ব্যবধানে কমপক্ষে তিন ম্যাচ খেলেছিল আইপিএলে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন এই দল। ফাহিমের কথা অনুযায়ী, ২০২৬ আইপিএলে অন্তত ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না মোস্তাফিজ।
২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ অন্তত ৯ নম্বরের মধ্যে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডেতে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে। তাদের রেটিং ৯৮। ১২১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য এখন প্রত্যেকটা ওয়ানডে সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ।
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অ্যাডিলেড টেস্ট: ২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বে ওভালের মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে আজ বল কুড়াতে কুড়াতেই সময় গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে-টম লাথামের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়ে উইন্ডিজ। দুই ওপেনারই সেঞ্চুরি করে মনে করিয়ে দিয়েছেন ছয় বছর আগের বাংলাদেশ ম্যাচের কথা।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শুরু হওয়া মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেমেছে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে। নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনারের সাবলীল ব্যাটিংয়ে উইন্ডিজ বোলাররা চোখে শর্ষে ফুল দেখতে থাকেন। প্রথম দিনের খেলা কিউইরা শেষ করেছে ১ উইকেটে ৩৩৪ রানে। কনওয়ে ১৭৮ রানে অপরাজিত। নাইটওয়াচম্যান হিসেবে নামা জ্যাকব ডাফি ৮ রানে ব্যাটিং করছেন। লাথাম-কনওয়ের সেঞ্চুরিতে টেস্টে এই নিয়ে এক ইনিংসে দুই কিউই ওপেনারের সেঞ্চুরির ঘটনা ঘটল ষষ্ঠবারের মতো। সর্বশেষ এমন উদাহরণ কিউইদের ইনিংসে ছিল ছয় বছর আগে। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই কিউই ওপেনার জিৎ রাভাল (১৩২), লাথাম (১৬১) সেঞ্চুরি করেছিলেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। ৫২১ বলে ৩২৩ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন লাথাম ও কনওয়ে। লাথাম তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৫তম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। ১৮৩ বল লেগেছে তাঁর এই সেঞ্চুরি করতে। আর টেস্টে কনওয়ে তুলে নিলেন ষষ্ঠ সেঞ্চুরি। তিন অঙ্ক ছুঁতে তাঁর লেগেছে ১৪৭ বল। এত সাবলীল ব্যাটিং কনওয়ে-লাথাম করেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেই অর্থে সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। দলীয় ২৫৩ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার সুযোগ পেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৬৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে উইন্ডিজ পেসার অ্যান্ডারসন ফিলিপের বলে এজ হয়েছে লাথামের। তবে ক্যারিবীয় উইকেটরক্ষক টেভিন ইমলাচ ক্যাচ ধরতে পারেননি। তখন লাথামের রান ১০৫।
১০৫ রানে বেঁচে যাওয়া লাথাম আউট হয়েছেন ১৩৭ রানে। ৮৭তম ওভারের চতুর্থ বলে তাঁকে (লাথাম) ফিরিয়েছেন ক্যারিবীয় পেসার কেমার রোচ। ৯০ ওভারে ১ উইকেটে ৩৩৪ রানে আজ তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বীরত্বপূর্ণ ড্র করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পাত্তাই পায়নি কিউইরা। ওয়েলিংটনে তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ৯ উইকেটে জেতে নিউজিল্যান্ড। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস দেখে ম্যাচের ফল সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা পাওয়া গেছে।
২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ২৩৪ রানে গুটিয়ে গেছে। কিউইরা এরপর ১৬৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৭১৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার রাভাল, লাথাম, উইলিয়ামসনের প্রত্যেকেই সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। উইলিয়াম ২৫৭ বলে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ম্যাচটি কিউইরা জিতেছিল ইনিংস ও ৪৭ রানে।
আবুধাবিতে পরশু রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে ২০২৬ আইপিএল নিলামের পরের দিন ভারতের ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ এক ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আইপিএলে দল পাওয়া ক্রিকেটাররা কেমন করেন, সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে বল মাঠে গড়ানো তো দূরে থাক, টসই হয়নি।
বাংলাদেশ সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে বারবার ম্যাচের পর্যবেক্ষণের সময় বদলানো হয়। ম্যাচ কর্মকর্তারাও মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে খেলা চালানোর মতো অবস্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানসহ উপমহাদেশে এখন চলছে শীতকাল। ঘন কুয়াশা তাই বলে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু গতকাল লক্ষ্ণৌতে হার্দিক পান্ডিয়াসহ অনেক ক্রিকেটারকেই মাস্ক পরে ঘুরতে দেখা গেছে। একটা পর্যায়ে ভারতীয় দল ড্রেসিংরুমের ভেতরেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।
দূষিত পরিবেশের কারণেই মূলত লক্ষ্ণৌতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াতে পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩৭ মিনিটে ভারতের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শশী থারুর নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,‘ক্রিকেট ভক্তরা লক্ষ্ণৌতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শুরুর জন্য অকারণেই অপেক্ষা করছেন। ঘন কুয়াশা ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোতে এখন অনেক বেশি থাকে। বায়ুর গুণমান সূচক যখন ৪১১, তখন ম্যাচ আয়োজন করার সম্ভাবনা খুবই কম। তিরুবনন্তপুরমে ম্যাচটা আয়োজন করতে পারতেন তারা। এই শহরে বায়ুর গুণমান সূচক ৪৮।’ তিনি পোস্ট দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে ম্যাচ বাতিল করা হয়। ছয় দফা মাঠ পর্যবেক্ষণ করেও ইতিবাচক কিছু না পাওয়ায় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে না গড়ানোর কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকেরা ধুয়ে দিয়েছেন বিসিসিআইকে। নেটিজেনদের কাছ থেকে
‘নির্লজ্জ’ শব্দ শুনতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অনেকে আবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টির টিকিটের টাকা ফেরত চেয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসিআইকে ধুয়ে দেওয়া ভক্ত-সমর্থকদের বেশির ভাগই ভারতীয়। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সূচিতে তালগোল পাকিয়েছে খোদ বিসিসিআই। নিউ চন্ডীগড়, ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ, বিশাখাপত্তনম, কটক, আহমেদাবাদ, রাঁচি, রায়পুর, গুয়াহাটি, কলকাতা—সিরিজের ১০ ম্যাচের জন্য এই ১০ ভেন্যু ঠিক করে ভারতীয় বোর্ড। শীতকালে লক্ষ্ণৌ, ধর্মশালা, চন্ডীগড়ের মতো শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ভারত জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। টেস্টে স্বাগতিকদের ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা।
আবুধাবিতে পরশু রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে ২০২৬ আইপিএল নিলামের পরের দিন ভারতের ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ এক ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আইপিএলে দল পাওয়া ক্রিকেটাররা কেমন করেন, সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে বল মাঠে গড়ানো তো দূরে থাক, টসই হয়নি।
বাংলাদেশ সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে বারবার ম্যাচের পর্যবেক্ষণের সময় বদলানো হয়। ম্যাচ কর্মকর্তারাও মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে খেলা চালানোর মতো অবস্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানসহ উপমহাদেশে এখন চলছে শীতকাল। ঘন কুয়াশা তাই বলে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু গতকাল লক্ষ্ণৌতে হার্দিক পান্ডিয়াসহ অনেক ক্রিকেটারকেই মাস্ক পরে ঘুরতে দেখা গেছে। একটা পর্যায়ে ভারতীয় দল ড্রেসিংরুমের ভেতরেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।
দূষিত পরিবেশের কারণেই মূলত লক্ষ্ণৌতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াতে পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩৭ মিনিটে ভারতের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শশী থারুর নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,‘ক্রিকেট ভক্তরা লক্ষ্ণৌতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শুরুর জন্য অকারণেই অপেক্ষা করছেন। ঘন কুয়াশা ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোতে এখন অনেক বেশি থাকে। বায়ুর গুণমান সূচক যখন ৪১১, তখন ম্যাচ আয়োজন করার সম্ভাবনা খুবই কম। তিরুবনন্তপুরমে ম্যাচটা আয়োজন করতে পারতেন তারা। এই শহরে বায়ুর গুণমান সূচক ৪৮।’ তিনি পোস্ট দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে ম্যাচ বাতিল করা হয়। ছয় দফা মাঠ পর্যবেক্ষণ করেও ইতিবাচক কিছু না পাওয়ায় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে না গড়ানোর কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকেরা ধুয়ে দিয়েছেন বিসিসিআইকে। নেটিজেনদের কাছ থেকে
‘নির্লজ্জ’ শব্দ শুনতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অনেকে আবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টির টিকিটের টাকা ফেরত চেয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসিআইকে ধুয়ে দেওয়া ভক্ত-সমর্থকদের বেশির ভাগই ভারতীয়। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সূচিতে তালগোল পাকিয়েছে খোদ বিসিসিআই। নিউ চন্ডীগড়, ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ, বিশাখাপত্তনম, কটক, আহমেদাবাদ, রাঁচি, রায়পুর, গুয়াহাটি, কলকাতা—সিরিজের ১০ ম্যাচের জন্য এই ১০ ভেন্যু ঠিক করে ভারতীয় বোর্ড। শীতকালে লক্ষ্ণৌ, ধর্মশালা, চন্ডীগড়ের মতো শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ভারত জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। টেস্টে স্বাগতিকদের ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা।
সময়টা এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। কোচ জাবি আলোনসোর চাকরি ঝুলছে সুতোয়। এমন অবস্থায় আরও একটা বিপজ্জনক ঘটনা প্রায় ঘটেই গিয়েছিল রিয়ালের সঙ্গে। তবে কোপা দেল রের রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে তৃতীয় স্তরের দল তালাভেরার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে জিতেছে আলোনসোর দল।
কোপা দেল রের রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে গত রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দিয়েছে তালাভেরা। রিয়াল এই ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতে কেটেছে শেষ ষোলোর টিকিট। লস ব্লাঙ্কোসদের বাঁচিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। জোড়া গোল করে এমবাপ্পে এখন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এ বছর সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৮ গোল করেছেন এমবাপ্পে। আর দুই গোল করলেই ফরাসি ফরোয়ার্ড পেছনে ফেলবেন রোনালদোকে। রিয়ালের জার্সিতে এক বছরে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এখনো রোনালদোর। ২০১৩ সালে তিনি এই কীর্তি গড়েছিলেন।
তালাভেরার বিপক্ষে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল উপহার পায় রিয়াল। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন তালাভেরা ডিফেন্ডার ম্যানুয়েল ফারান্দো স্তিপোভিচ। দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগে এসে খেলা জমে ওঠে। ৮০ মিনিটে নাহুয়েল আরোয়ো মাজোরার গোলে ব্যবধান কমায় তালাভেরা। ৮৮ মিনিটে এমবাপ্পের দ্বিতীয় গোলে রিয়াল ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়।
৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে তালাভেরার গঞ্জালো দি রেঞ্জো গোল করে ব্যবধান কমান। রিয়ালের গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিন দেয়াল হয়ে না দাঁড়ালে হয়তো ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে গড়াত। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পেকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আলোনসো।সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ বলেন, ‘এমবাপ্পের গোলটাই পার্থক্য করে দিয়েছে। গোলের প্রতি কিলিয়ানের যথেষ্ট তৃষ্ণা রয়েছে। তৃতীয় গোলটাই পার্থক্য করে দিয়েছে। সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একারণেই তাঁকে খেলাই আমরা।’
চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৩ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ২৮ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। এ বছর রিয়ালের একটা মাত্র ম্যাচ বাকি রয়েছে। সেভিয়ার বিপক্ষে লা লিগায় পরশু মুখোমুখি হবে রিয়াল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে লা লিগার রিয়াল মাদ্রিদ-সেভিয়া ম্যাচ। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে রিয়াল। সমান ম্যাচ খেলে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা। সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেই এমবাপ্পের রিয়ালের হয়ে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটা নিজের করে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।
