বিপিএলে লিটনদের কি টানা ম্যাচ খেলতে দেবে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।
সিলেটে শুরু হয়ে নতুন মৌসুমের বিপিএলের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই লিটন-তাসকিনদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিনেই বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে। টানা ম্যাচ খেলার ধকল সামলে নিজেদের সেরাটা দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। সেই চাপ যেন না পড়ে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস বলেন, ‘আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে একজন ট্রেনার পুরো বিপিএল দেখভাল করবেন। জাতীয় দলে নিয়মিত ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট হবে জিপিএসের মাধ্যমে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে যদি কোনো ক্রিকেটার রেড জোনে থাকে, সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিতে হবে।’
বিশ্রাম নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাসকিনকে টানা দুই ম্যাচে বেশির ভাগ সময়ই খেলানো হয় না। শুধু তাসকিনই নন, লিটন-হৃদয়দের ওপর বাড়তি যেন চাপ না পড়ে সেটা জাতীয় দলের ফিজিও এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির ফিজিওরা তত্ত্বাবধান করবেন বিপিএলে। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের শাহরিয়ার নাফীস বলেন, ‘জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে পুরো বিপিএলেই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কাজ করব। এই কাজটা হবে বাইরের থেকে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফিজিও-ট্রেনাররা সার্বক্ষণিক সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরা নিজেরাই সমন্বয় করবেন এই ব্যাপারটা।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।
সিলেটে শুরু হয়ে নতুন মৌসুমের বিপিএলের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই লিটন-তাসকিনদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিনেই বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে। টানা ম্যাচ খেলার ধকল সামলে নিজেদের সেরাটা দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। সেই চাপ যেন না পড়ে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস বলেন, ‘আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে একজন ট্রেনার পুরো বিপিএল দেখভাল করবেন। জাতীয় দলে নিয়মিত ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট হবে জিপিএসের মাধ্যমে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে যদি কোনো ক্রিকেটার রেড জোনে থাকে, সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিতে হবে।’
বিশ্রাম নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাসকিনকে টানা দুই ম্যাচে বেশির ভাগ সময়ই খেলানো হয় না। শুধু তাসকিনই নন, লিটন-হৃদয়দের ওপর বাড়তি যেন চাপ না পড়ে সেটা জাতীয় দলের ফিজিও এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির ফিজিওরা তত্ত্বাবধান করবেন বিপিএলে। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের শাহরিয়ার নাফীস বলেন, ‘জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে পুরো বিপিএলেই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কাজ করব। এই কাজটা হবে বাইরের থেকে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফিজিও-ট্রেনাররা সার্বক্ষণিক সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরা নিজেরাই সমন্বয় করবেন এই ব্যাপারটা।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল।২ মিনিট আগে
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি।
অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের দশম ওভারের খেলা চলছে। সেই ওভারের তৃতীয় বলে ওলি পোপকে ফিরিয়ে ম্যাকগ্রার পাশে বসেন লায়ন। ম্যাকগ্রাকে টপকে যাওয়া লায়নের জন্য ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। ম্যাকগ্রাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর রেকর্ডটা কখন ভেঙে যায়। সেই ওভারের শেষ বলে বেন ডাকেটকে বোল্ড করে লায়ন ছাড়িয়ে যান ম্যাকগ্রাকে। ধারাভাষ্যকক্ষে ম্যাকগ্রা এটা দেখার পর হো হো করে হাসতে থাকেন। আনন্দের আতিশয্যে একটা চেয়ার তুলে সেটা ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে গিয়ে কী মনে করে যেন থেমে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বোলিং কিংবদন্তি।
লায়ন যে বলে ম্যাকগ্রার রেকর্ড ভেঙেছেন, সেটা অসাধারণ। দশম ওভারের শেষ বলটা মিডল স্টাম্প করিডরে করলেন লায়ন। ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার ডাকেট সেটা সামনের পায়ে ডিফেন্স করতে যান। লায়নের বল একটু টার্ন নিয়ে অফ স্টাম্পে আঘাত হানে। ৩০ বলে ৫ চারে ২৯ রান করেন ডাকেট। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকা ডাকেটকে ফিরিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের ৫৬৪তম উইকেট নিলেন লায়ন। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ ৭০৮ উইকেট নিয়েছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ম্যাকগ্রা পেয়েছেন ৫৬৩ উইকেট।
লায়নের নতুন রেকর্ড গড়ার দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে আজ তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা ইংল্যান্ড শেষ করেছে ৮ উইকেটে ২১৩ রানে। নবম উইকেটে ৮৪ বলে ৪৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্টোকস-আর্চার। ছয় নম্বরে নামা স্টোকস ১৫১ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত। আর্চার ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন। এরই মধ্যে তিনি ৪৮ বল খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে।
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি।
অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের দশম ওভারের খেলা চলছে। সেই ওভারের তৃতীয় বলে ওলি পোপকে ফিরিয়ে ম্যাকগ্রার পাশে বসেন লায়ন। ম্যাকগ্রাকে টপকে যাওয়া লায়নের জন্য ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। ম্যাকগ্রাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর রেকর্ডটা কখন ভেঙে যায়। সেই ওভারের শেষ বলে বেন ডাকেটকে বোল্ড করে লায়ন ছাড়িয়ে যান ম্যাকগ্রাকে। ধারাভাষ্যকক্ষে ম্যাকগ্রা এটা দেখার পর হো হো করে হাসতে থাকেন। আনন্দের আতিশয্যে একটা চেয়ার তুলে সেটা ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে গিয়ে কী মনে করে যেন থেমে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বোলিং কিংবদন্তি।
লায়ন যে বলে ম্যাকগ্রার রেকর্ড ভেঙেছেন, সেটা অসাধারণ। দশম ওভারের শেষ বলটা মিডল স্টাম্প করিডরে করলেন লায়ন। ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার ডাকেট সেটা সামনের পায়ে ডিফেন্স করতে যান। লায়নের বল একটু টার্ন নিয়ে অফ স্টাম্পে আঘাত হানে। ৩০ বলে ৫ চারে ২৯ রান করেন ডাকেট। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকা ডাকেটকে ফিরিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের ৫৬৪তম উইকেট নিলেন লায়ন। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ ৭০৮ উইকেট নিয়েছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ম্যাকগ্রা পেয়েছেন ৫৬৩ উইকেট।
লায়নের নতুন রেকর্ড গড়ার দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে আজ তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা ইংল্যান্ড শেষ করেছে ৮ উইকেটে ২১৩ রানে। নবম উইকেটে ৮৪ বলে ৪৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্টোকস-আর্চার। ছয় নম্বরে নামা স্টোকস ১৫১ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত। আর্চার ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন। এরই মধ্যে তিনি ৪৮ বল খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে।
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।২ ঘণ্টা আগে
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রথম দুই টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। অ্যাশেজ জিততে হলে এখন শেষ তিন ম্যাচই জিততে হবে ইংলিশদের। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে বড্ড বেকায়দায় পড়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৩ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এখনো তারা ১৫৮ রানে পিছিয়ে।
প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩২৬ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকদের নামের পাশে তখন ৮৩ ওভার। দিনের খেলা শুরুর ৫০ বলের মধ্যেই গুটিয়ে যায় অজিরা। প্রথম ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ৩৭১ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৬ রান করেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি। ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার ৫৩ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ইনিংসে চারবার ৫ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।
ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৭১ রান। যেখানে ইনিংসের দশম ওভারে ওলি পোপ ও বেন ডাকেটকে ফিরিয়েছেন নাথান লায়ন। তাতে গ্লেন ম্যাকগ্রাকে টপকে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বনে গেলেন লায়ন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ ৭০৮ উইকেট নিয়েছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে লায়ন ও ম্যাকগ্রা পেয়েছেন ৫৬৪ ও ৫৬৩ উইকেট।
বিপদে পড়া ইংল্যান্ডকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন হ্যারি ব্রুক ও স্টোকস। পঞ্চম উইকেটে ১১৯ বলে ৫৬ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ব্রুক-স্টোকস)। ৩৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ব্রুককে (৪৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্যামেরন গ্রিন। ব্রুক ফেরার পর ছোটখাটো ধস নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে। মুহূর্তেই ৫৪.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানে পরিণত হয় ইংলিশরা। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মাঝে একপ্রান্ত আগলে রেখে খেলতে থাকেন স্টোকস। নবম উইকেটে ৮৪ বলে ৪৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্টোকস-আর্চার। ছয় নম্বরে নামা স্টোকস ১৫১ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত। আর্চার ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন। এরই মধ্যে তিনি ৪৮ বল খেলেছেন।
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রথম দুই টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। অ্যাশেজ জিততে হলে এখন শেষ তিন ম্যাচই জিততে হবে ইংলিশদের। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে বড্ড বেকায়দায় পড়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৩ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এখনো তারা ১৫৮ রানে পিছিয়ে।
প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩২৬ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকদের নামের পাশে তখন ৮৩ ওভার। দিনের খেলা শুরুর ৫০ বলের মধ্যেই গুটিয়ে যায় অজিরা। প্রথম ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ৩৭১ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৬ রান করেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি। ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার ৫৩ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ইনিংসে চারবার ৫ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।
ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৭১ রান। যেখানে ইনিংসের দশম ওভারে ওলি পোপ ও বেন ডাকেটকে ফিরিয়েছেন নাথান লায়ন। তাতে গ্লেন ম্যাকগ্রাকে টপকে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বনে গেলেন লায়ন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ ৭০৮ উইকেট নিয়েছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে লায়ন ও ম্যাকগ্রা পেয়েছেন ৫৬৪ ও ৫৬৩ উইকেট।
বিপদে পড়া ইংল্যান্ডকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন হ্যারি ব্রুক ও স্টোকস। পঞ্চম উইকেটে ১১৯ বলে ৫৬ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ব্রুক-স্টোকস)। ৩৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ব্রুককে (৪৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্যামেরন গ্রিন। ব্রুক ফেরার পর ছোটখাটো ধস নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে। মুহূর্তেই ৫৪.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানে পরিণত হয় ইংলিশরা। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মাঝে একপ্রান্ত আগলে রেখে খেলতে থাকেন স্টোকস। নবম উইকেটে ৮৪ বলে ৪৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্টোকস-আর্চার। ছয় নম্বরে নামা স্টোকস ১৫১ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত। আর্চার ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন। এরই মধ্যে তিনি ৪৮ বল খেলেছেন।
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।২ ঘণ্টা আগে
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল।২ মিনিট আগে
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।২ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।
রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর একটা আলোচনা চলছে গত দুই দিন ধরে। ২০২৬ আইপিএলে পুরোটা সময় মোস্তাফিজ খেলতে পারবেন তো? কারণ, আগামী বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত হবে ১৯তম আইপিএল। আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচী অনুযায়ী এপ্রিলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজ সাংবাদিকদের মোস্তাফিজকে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন। ফাহিম বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আমরা এনওসি দিয়েছি পুরো আইপিএলের জন্য। শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে তিনটা ওয়ানডে থাকবে, তখন জাতীয় দলের পক্ষে খেলতে চলে আসবে।’
২০২৬ আইপিএল, আগামী বছরের বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ—কোনোটিরই সূচি এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে আইপিএল ছেড়ে কত দিনের জন্য মোস্তাফিজ বাংলাদেশে ফিরবেন, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন ফাহিম। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান বলেন, ‘ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ৮ দিনের জন্য সে ফিরবে।’ গত আইপিএলে এপ্রিলে হয়েছিল ৩৭ ম্যাচ। সে সময় কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলেছিল ৭ ম্যাচ। ৮ দিনের ব্যবধানে কমপক্ষে তিন ম্যাচ খেলেছিল আইপিএলে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন এই দল। ফাহিমের কথা অনুযায়ী, ২০২৬ আইপিএলে অন্তত ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না মোস্তাফিজ।
২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ অন্তত ৯ নম্বরের মধ্যে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডেতে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে। তাদের রেটিং ৯৮। ১২১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য এখন প্রত্যেকটা ওয়ানডে সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ।
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।
রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর একটা আলোচনা চলছে গত দুই দিন ধরে। ২০২৬ আইপিএলে পুরোটা সময় মোস্তাফিজ খেলতে পারবেন তো? কারণ, আগামী বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত হবে ১৯তম আইপিএল। আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচী অনুযায়ী এপ্রিলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজ সাংবাদিকদের মোস্তাফিজকে অনাপত্তিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন। ফাহিম বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আমরা এনওসি দিয়েছি পুরো আইপিএলের জন্য। শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে তিনটা ওয়ানডে থাকবে, তখন জাতীয় দলের পক্ষে খেলতে চলে আসবে।’
২০২৬ আইপিএল, আগামী বছরের বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ—কোনোটিরই সূচি এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে আইপিএল ছেড়ে কত দিনের জন্য মোস্তাফিজ বাংলাদেশে ফিরবেন, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন ফাহিম। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান বলেন, ‘ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ৮ দিনের জন্য সে ফিরবে।’ গত আইপিএলে এপ্রিলে হয়েছিল ৩৭ ম্যাচ। সে সময় কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলেছিল ৭ ম্যাচ। ৮ দিনের ব্যবধানে কমপক্ষে তিন ম্যাচ খেলেছিল আইপিএলে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন এই দল। ফাহিমের কথা অনুযায়ী, ২০২৬ আইপিএলে অন্তত ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না মোস্তাফিজ।
২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ অন্তত ৯ নম্বরের মধ্যে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ, আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডেতে ৬ নম্বরে অবস্থান করছে। তাদের রেটিং ৯৮। ১২১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। ১০ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য এখন প্রত্যেকটা ওয়ানডে সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ।
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।২ ঘণ্টা আগে
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল।২ মিনিট আগে
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অ্যাডিলেড টেস্ট: ২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ইংল্যান্ড। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানে গুটিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করেছে। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অ্যাডিলেড টেস্ট: ২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
১২তম বিপিএল শুরু হতে আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা। ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে নতুন মৌসুমের বিপিএল। লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদরা ২৮ দিনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে। তবে এই টুর্নামেন্টে পুরোটা সময় নাও খেলতে পারেন লিটনরা।২ ঘণ্টা আগে
অনেকের হয়তো মনে হতে পারে গ্লেন ম্যাকগ্রার হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার কারণ কী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাগ থেকে নয় বরং মজা করেই চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। অ্যাডিলেডে চলমান অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ধারাভাষ্যকারের কাজ করছেন ম্যাকগ্রা। আজ তৃতীয় দিনে নিজের চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তাঁর রেকর্ড ভেঙে গেল।২ মিনিট আগে
এবারের অ্যাশেজে নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারছে না ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংলিশরা। অ্যাডিলেডেও চলছে অজিদের দাপট। দুই দিন শেষে ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে পরশু আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও করেছে কলকাতা। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের প্রশংসা পেয়েছেন মোস্তাফিজ।২ ঘণ্টা আগে