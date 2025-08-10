Ajker Patrika
পাকিস্তান সিরিজের মাঝপথে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কীসের জরুরি সভা

পাকিস্তান সিরিজের মাঝেই চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জরুরি সভা। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ এখনো শেষ হয়নি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে এখন ওয়ানডে সিরিজ খেলছে দুই দল। এই সিরিজের মাঝপথেই চলছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লিউআই) জরুরি সভা।

সিডব্লুআইয়ের সভাপতি কিশোর শ্যালোর অনুরোধে একটি জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলো শনাক্ত করতে স্ট্র্যাটেজি এন্ড অফিশিয়েটিং কমিটি ডেকেছে এই সভা। হায়াত রিজেন্সি ত্রিনিদাদে গতকাল দুই দিনের সামিট শুরু হয়েছে। স্ট্র্যাটেজি এন্ড অফিশিয়েটিং কমিটির এই সভায় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস, স্যার ক্লাইভ লয়েড, ডেসমন্ড হেইনস, শিবনারায়ণ চন্দরপল, ইয়ান ব্রাডশর সাবেক ক্রিকেটাররা আছেন। যাঁদের মধ্যে লয়েড ও রিচার্ডস বিশেষ অতিথি। প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামির নেতৃত্বে কোচিং স্টাফের অন্যান্য সদস্যদের এখানে থাকার কথা। সিডব্লুআইয়ের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মাইলস বাসকোম্বে বলেন, ‘এই শীর্ষ সম্মেলন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কোচ, সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটার এবং বোর্ড প্রশাসকদের সঙ্গে সরাসরি ও স্পষ্ট আলোচনায় সমাধান হবে বলে আশা করি।’

জরুরি সভার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান যে পাওয়া যাবে না, সেটা সিডব্লুআই ভালো করে জানে। সমস্যা শনাক্ত করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে কীভাবে এগোনো যায়, সেটাই এই সভার মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন বাসকোম্বে। সিডব্লুআইয়ের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বলেন, ‘আশা করি স্পষ্ট ও সম্মিলিত একটি বার্তা পাব। ঠিকভাবে সবকিছু চালানোর জন্য একটা কাঠামো দরকার। এলিট লেভেলের মধ্যে পারফরম্যান্সের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা চলছে। দ্রুত সমাধানের আলাপ-আলোচনা চলছে না। তবে হাই পারফরম্যান্স সিস্টেমে কৌশলগত দিক থেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে উন্নতি করতে গঠনগত সংস্কার কোথায় প্রয়োজন, সেটা খোঁজার চেষ্টা চলছে।’

প্রথম দিনে হাইপারফরম্যান্সের কৌশল ও গঠনগত সংস্কারের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে কোথায় দল সমস্যা বোধ করছে ও কৌশলগত দিক থেকে কীভাবে উন্নতি করা যায়, সেটা ছিল বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় দিনে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের উন্নতি কীভাবে সম্ভব, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে জেসন হোল্ডার, শাই হোপের মতো ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। দলের মধ্যে যে ফাঁকফোকর আছে, সেগুলো কমানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। ত্রিনিদাদে পরশু প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তান ৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। ওয়ানডে অভিষেকে পাকিস্তানের ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে ম্যাচসেরা হওয়ার কীর্তি গড়েন হাসান নাওয়াজ। ত্রিনিদাদে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। তৃতীয় ওয়ানডেও হবে এই মাঠে। পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের শেষ ওয়ানডে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
