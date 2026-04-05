পিএসএলে কেন হারের বৃত্তে আটকে আছেন রিশাদরা

পিএসএলে কেন হারের বৃত্তে আটকে আছেন রিশাদরা
সবশেষ ম্যাচে ইসলামাবাদের কাছে হেরেছে পিন্ডিজ। ছবি: ফেসবুক

হারের বৃত্তে আটকে আছে পিন্ডিজ। এবারের পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। হ্যাটট্রিক হারের পর সব বিভাগেই নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান।

নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে পিন্ডিজ। এদিন আগে ব্যাট করে ১৫৬ রানের পুঁজি পেয়েছিল তারা। এর আগে প্রথম ম্যাচে ২১৪ রান করেও পেশোয়ার জালমির কাছে ৫ উইকেটে হেরে যায়। দ্বিতীয় ম্যাচেও রান পাহাড়ে চড়েছিল পিন্ডিজ। সেদিন ১৯৭ রান করেও শেষ রক্ষা হয়নি; করাচি কিংসের কাছে ৫ উইকেটে হেরে যায় তারা।

টানা হারে টুর্নামেন্টের শুরুতেই প্লে অফের পথ কঠিন করে ফেলেছে পিন্ডিজ। নিজেদের এমন দুর্দশার কথা লুকালেন না রিজওয়ান। তিনি বলেন, ‘তিন ম্যাচেই আমরা হেরে গেলাম। এটা হজম করা কঠিন। কোনো দলই হারতে পছন্দ করে না। শেখার বিষয় হলো, এবার (ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ) পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। আগের দুই ম্যাচে আমাদের ব্যাটিং ক্লিক করেছিল, কিন্তু এদিন পাওয়ারপ্ল্যান পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি।’

টানা হারের পর একটি জয়ের অপেক্ষায় আছেন রিজওয়ান, ‘প্রতিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতে হবে। তবে শুধু পাওয়ারপ্লে নয়, আসল ক্ষতি হয়েছে শুরুতেই; যখন তারা সুইং পেয়েছে এবং দ্রুত উইকেট তুলে নিয়েছে। তখনই আমরা সম্ভবত ২০-৩০ রান পিছিয়ে পড়ি। তিনটি ম্যাচ হয়ে গেছে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা সহজ নয়, একটি দিক ঠিক করলে অন্য জায়গায় সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের যা দরকার, তা হলো একটি জয় এবং সেটিই গতি বদলে দিতে পারে। তখন সবকিছু ঠিক পথে আসতে শুরু করবে।’

বাজে পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় খুঁজছেন রিজওয়ান। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের ভুলগুলো নিয়ে কাজ চালিয়ে যাব। আগের ম্যাচগুলোতে আমাদের গভীরতা সাহায্য করেছিল, কিন্তু আজ আমাদের ভিন্নভাবে মানিয়ে নিতে হয়েছে। এই সময়ে সাহস দেখিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাম্পিয়ন দলগুলো এভাবেই ফিরে আসে।’

নিজেদের ব্যর্থতার জন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে চান না রিজওয়ান, ‘দলে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে এবং প্রতিপক্ষ অনুযায়ী আমরা পরিবর্তন এনেছি। কিন্তু নাসিম শাহ ও জামান খানের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের চোট আমাদের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলেছে। তবুও আমরা এটিকে অজুহাত হিসেবে দেখছি না—পরিবর্তনগুলো ছিল কৌশলগত, প্রতিপক্ষভিত্তিক। সামনে এগোনোর পথে আমরা মানিয়ে নিতে থাকব।’

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও