বিসিবির তদন্ত রিপোর্ট আইসিসিতে পাঠাবেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনে অনিয়ম তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি আজ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, এই প্রতিবেদন এখন পাঠানো হবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে।
সাবেক বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি আজ প্রতিবেদন জমা দেওয়া পর অবাক করার মতো কিছু চোখে পড়েনি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সেটা হচ্ছে না। আজ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) পরিদর্শন শেষে বিসিবির তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে আমিনুল বলেন, ‘দেখুন। এরই মধ্যে সকালবেলা তদন্ত কমিটি এসে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে গেছে। আমরা দেওয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে এখানে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একটি সভা ডেকেছিলাম আমি। সেই সভায় আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি। আইসিসিকে তদন্ত প্রতিবেদন অবগত করার পরই আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ইনশা আল্লাহ।’
বিসিবির তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। কমিটি তাঁকে ডাকলেও কেন যাননি, সেটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা।
তদন্ত কমিটির কাজে আসিফ মাহমুদ যে সহায়তা করতে চাচ্ছেন না, এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে আমিনুল হক উল্লেখ করেছেন আইসিসির কথা। বিকেএসপি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন। এরই মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন আমাদের কাছে জমা হয়েছে। তিনি অংশগ্রহণ করেননি। নিশ্চয়ই সেই তদন্ত প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে। আমরা সেটা যাচাই-বাছাই করেছি যে তিনি উপস্থিত হননি। সেটিও আমি দেখেছি। সো এটা আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত আইসিসির সঙ্গে কথা বলে তারপরে সিদ্ধান্তগুলো আপনাদের জানাব।’
গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তামিম ইকবাল ও তাঁর সমমনা সংগঠকেরা। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে অভিযোগও করেছিলেন। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। মূলত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হয়েছে কি না– সেটি খতিয়ে দেখাই ছিল কমিটির মূল দায়িত্ব। ১৫ কার্যদিবসের সময় দেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।
