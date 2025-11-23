শততম টেস্ট জিতে কিংবদন্তিদের তালিকায় মুশফিক

ক্রীড়া ডেস্ক
মুশফিকময় হয়েই থাকল বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নেমেছেন মুশফিকুর রহিম। সেঞ্চুরিতে নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। ম্যাচ জিতে সেটা ইতিহাসটা আরও একটু সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের নাম উঠে গেছে ইনজামাম উল হক, রিকি পন্টিং, ডেভিড ওয়ার্নারদের মতো কিংবদন্তিদের পাশে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২১৪ বলে ১০৬ রান করেন মুশফিক। তিন অঙ্ক ছুঁয়ে টেস্ট ইতিহাসের ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। বাংলাদেশ ২১৭ রানে ম্যাচ জেতায় মুশফিক বসেছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের পাশে। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে জয় পাওয়া অষ্টম ক্রিকেটার এখন তিনি। মুশফিকের আগে এই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন গর্ডন গ্রিনিজ, ইনজামাম উল হক, রিকি পন্টিং, গ্রায়েম স্মিথ, হাশিম আমলা, জো রুট ও ডেভিড ওয়ার্নার।
আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা আজ পঞ্চম দিনে যেভাবে মাটি কামড়ে ব্যাটিং করছিলেন, সেটা অনেকটা প্রাগৈতিহাসিককালের টেস্টের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মুশফিকের শততম টেস্টে জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা হলেও প্রতিপক্ষের শেষ ৪ উইকেট ফেলতে বাংলাদেশকে শেষ দিনে ৫৯.৩ ওভার বোলিং করতে হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩.৩ ওভারে ২৯১ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশের ২১৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মুশফিকের হাতে। প্রথম ইনিংসে ১০৬ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন,‘সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ আমাকে এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এত দূর পর্যন্ত এসেছি (১০০ টেস্ট খেলেছি)। দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলাটা গর্বের মনে করছি। সতীর্থদের সঙ্গে এমন দারুণ মুহূর্ত শেয়ার করতে পেরে ভালো লাগছে।’
২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ১৮ বছর বয়সে টেস্টে অভিষেক হয়। বেবি ফেসের সেই মুশফিক দেখতে দেখতে ২০ বছর পার করে ফেলেছেন। আজ ১০০ টেস্ট খেলার পরও তাঁর মনে হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এই ম্যাচটা তাঁর অভিষেক ম্যাচ। আইরিশদের বিপক্ষে ২১৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুশফিক বলেন, ‘প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। মনে হচ্ছিল যেন ক্যারিয়ারের প্রথম ম্যাচ খেলছি। আরও খেলতে চাই।’
টেস্ট ইতিহাসের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে শততম টেস্ট খেলেছেন ৮৪ ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে ১১ ক্রিকেটার শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। সেই ১১ ক্রিকেটারের মধ্যে মাইকেল কলিন কাউড্রে, জাভেদ মিয়াঁদাদ, অ্যালেক স্টুয়ার্ট—এই ত্রয়ীই শুধু জয় পাননি। তাঁদের শততম টেস্টে সেঞ্চুরির ম্যাচগুলোতে দল ড্র করেছে।
শততম টেস্টে যাঁরা সেঞ্চুরি করেছেন, সেই ম্যাচগুলোর কী ফল
ব্যাটার ম্যাচ ফল সাল
কলিন কাউড্রে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ড্র ১৯৬৮
জাভেদ মিয়াঁদাদ পাকিস্তান-ভারত ড্র ১৯৮৯
গর্ডন গ্রিনিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস ও ৩২ রানে জয়ী ১৯৯০
অ্যালেক স্টুয়ার্ট ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ড্র ২০০০
ইনজামাম উল হক পাকিস্তান-ভারত পাকিস্তান ১৬৮ রানে জয়ী ২০০৫
রিকি পন্টিং অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী ২০০৬
গ্রায়েম স্মিথ দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ও ১২ রানে জয়ী ২০১২
হাশিম আমলা দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ও ১১৮ রানে জয়ী ২০১৭
জো রুট ইংল্যান্ড-ভারত ইংল্যান্ড ২২৭ রানে জয়ী ২০২১
ডেভিড ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১৮২ রানে জয়ী ২০২২
মুশফিকুর রহিম বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশ ২০২৫
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
না, পারলেন না আকবর আলীরা। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইস্পাতসম মানসিকতার প্রদর্শনীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ টাই করেছিলেন। কিন্তু সুপার ওভারে হেরে গেছে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে। সেমিফাইনালে ম্যাচ টাই করে সুপার ওভারে জিতলেও রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে সুপার ওভারে হেরে গেছে বাংলাদেশ ‘এ’।
সুপার ওভারে বাংলাদেশের তোলা ৬ রান, পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই টপকে যায় পাকিস্তান। এর আগে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাকিস্তানের সমান ১২৫ রান তোলে বাংলাদেশ।
তবে সুপার ওভারের আগে কঠিন এক পরিস্থিতিতেই দুর্দান্ত লড়াই করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম দুই ওভারেই ২১ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক লাগে বাংলাদেশ ইনিংসে। পরের ২২ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। জিশান আলম, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আকবর আলী থিতু হতে পারেননি উইকেটে। ৩টি চার ও ২টি ছযে ১৭ বলে ২৬ রান তুলে দুর্দান্ত শুরু করা ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহানও ফিরে গেলে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে কেউই ধৈর্যশীল ইনিংস খেলতে পারেননি। ফলে ৪৪/৪ থেকে একপর্যায়ে বাংলাদেশ দলের স্কোর হয়ে যায়—৫৩/৭!
কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি বাংলাদেশের স্বপ্ন। রঅষ্টম উইকেট জুটিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মেহেরব ও রাকিবুল স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ১৯ রানে মেহেরবের বিদায় তাঁদের ৩৭ রানের জুটি ছিন্ন হলে মনে করা হয়েছিল পাকিস্তানের জয় সময়ের ব্যাপার! ২১ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান রাকিবুলও। এরপর শেষ উইকেট জুটিতে আবদুল গাফফার সাকলাইন ও রিপন মণ্ডলের মরীয়া প্রচেষ্টা।
১৯তম ওভারে এই জুটি ২০ রান তুলে ফেললে শেষ ওভারে জয়ের সমীকরণ দাঁড়ায় ৭ রান। তখন মাঠ জুড়ে পিনপতন নিরবতা। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের নখ খুটতেও দেখা গেল। বাংলাদেশ যে পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে এনেছে, তাতে একবার মনে হয়েছিল জিতবে বাংলাদেশই। কিন্তু শেষ ওভারে ৭ রানের জায়গায় বাংলাদেশ তুলতে পারল ৬ রান। তাতে ম্যাচ টাই।
এর আগে কাতারের দোহায় প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তোলে পাকিস্তান শাহিনস।
রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন,২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—ব্যাটিংয়ে দুঃস্বপ্নের মতোই শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের। একপর্যায়ে ৬৫ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল তারা। বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের দুজন রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। পাকিস্তান স্কোরটাকে ১২৫ রানে নিতে বড় ভূমিকা রাখেন সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে আসা সাদ মাসুদ। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি।
বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল; ২৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। ১৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।
না, পারলেন না আকবর আলীরা। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইস্পাতসম মানসিকতার প্রদর্শনীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ টাই করেছিলেন। কিন্তু সুপার ওভারে হেরে গেছে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে। সেমিফাইনালে ম্যাচ টাই করে সুপার ওভারে জিতলেও রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে সুপার ওভারে হেরে গেছে বাংলাদেশ ‘এ’।
সুপার ওভারে বাংলাদেশের তোলা ৬ রান, পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই টপকে যায় পাকিস্তান। এর আগে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাকিস্তানের সমান ১২৫ রান তোলে বাংলাদেশ।
তবে সুপার ওভারের আগে কঠিন এক পরিস্থিতিতেই দুর্দান্ত লড়াই করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম দুই ওভারেই ২১ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক লাগে বাংলাদেশ ইনিংসে। পরের ২২ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। জিশান আলম, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আকবর আলী থিতু হতে পারেননি উইকেটে। ৩টি চার ও ২টি ছযে ১৭ বলে ২৬ রান তুলে দুর্দান্ত শুরু করা ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহানও ফিরে গেলে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে কেউই ধৈর্যশীল ইনিংস খেলতে পারেননি। ফলে ৪৪/৪ থেকে একপর্যায়ে বাংলাদেশ দলের স্কোর হয়ে যায়—৫৩/৭!
কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি বাংলাদেশের স্বপ্ন। রঅষ্টম উইকেট জুটিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মেহেরব ও রাকিবুল স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ১৯ রানে মেহেরবের বিদায় তাঁদের ৩৭ রানের জুটি ছিন্ন হলে মনে করা হয়েছিল পাকিস্তানের জয় সময়ের ব্যাপার! ২১ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান রাকিবুলও। এরপর শেষ উইকেট জুটিতে আবদুল গাফফার সাকলাইন ও রিপন মণ্ডলের মরীয়া প্রচেষ্টা।
১৯তম ওভারে এই জুটি ২০ রান তুলে ফেললে শেষ ওভারে জয়ের সমীকরণ দাঁড়ায় ৭ রান। তখন মাঠ জুড়ে পিনপতন নিরবতা। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের নখ খুটতেও দেখা গেল। বাংলাদেশ যে পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে এনেছে, তাতে একবার মনে হয়েছিল জিতবে বাংলাদেশই। কিন্তু শেষ ওভারে ৭ রানের জায়গায় বাংলাদেশ তুলতে পারল ৬ রান। তাতে ম্যাচ টাই।
এর আগে কাতারের দোহায় প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তোলে পাকিস্তান শাহিনস।
রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন,২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—ব্যাটিংয়ে দুঃস্বপ্নের মতোই শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের। একপর্যায়ে ৬৫ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল তারা। বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের দুজন রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। পাকিস্তান স্কোরটাকে ১২৫ রানে নিতে বড় ভূমিকা রাখেন সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে আসা সাদ মাসুদ। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি।
বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল; ২৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। ১৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের শিরোপা থেকে মাত্র ১২৬ রান দূরে ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আজ কাতারের দোহায় টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলের দরকার ছিল এই রান। এর আগে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১২৫ রান।
টস জয়ের হাসিটা হেসেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। বোলারদের হাতে বল তুলে দেওয়ার পরও সে হাসি ছিল আকবর ও তাঁর দলের মুখে। রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন, ২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী আশা করার ছিল!
রিপন মণ্ডলের প্রথম বলেই বল মিড অনে ঠেলেই রান নিতে গিয়েছিলেন ইয়াসির খান। কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতায় বল ধরেই দুর্দান্ত থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন। ব্যাটার রানআউট।
প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দ্বিতীয় ওভারের শুরুর বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা মোহাম্মদ ফাইক।
২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে পাকিস্তান। এই চাপ ধরে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা। তাতে তারা অনেকটা সফলও। ২০ ওভারের খেলায় ১০.৪ ওভারেই পাকিস্তান হারায় তাদের পঞ্চম উইকেট। দলীয় রান তখন—৬৪!
বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মাত্র দুজনই রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ২টি চার ও ১টি ছয়ে ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। তাঁকে আউট করেছেন ইয়াসির খানকে রানআউট করা আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন।
একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পাকিস্তান হয়তো তাদের স্কোরটাকে ১০০ ছাড়িয়ে বেশি দূর নিতে পারবে না। কিন্তু শেষ দিকে সাদ মাসুদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায়—১২৫।
রিপন মণ্ডল সাদ মাসুদের স্টাম্প উপড়ে দেওয়ার আগে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। ৩টি চার ও সমান ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৪৬.১৫।
বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল। ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।
ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে সুপার ওভারে জয়ের আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল তুলেছিল ১৯৪ রান। সে হিসেবে ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া কঠিন কী! তবে এটা ফাইনাল, আর ফাইনালকে চাপ হিসেবে না নিয়ে যদি নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে আকবরের দল, তাহলে তো জেতারই কথা বাংলাদেশের।
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের শিরোপা থেকে মাত্র ১২৬ রান দূরে ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আজ কাতারের দোহায় টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলের দরকার ছিল এই রান। এর আগে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১২৫ রান।
টস জয়ের হাসিটা হেসেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। বোলারদের হাতে বল তুলে দেওয়ার পরও সে হাসি ছিল আকবর ও তাঁর দলের মুখে। রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন, ২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী আশা করার ছিল!
রিপন মণ্ডলের প্রথম বলেই বল মিড অনে ঠেলেই রান নিতে গিয়েছিলেন ইয়াসির খান। কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতায় বল ধরেই দুর্দান্ত থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন। ব্যাটার রানআউট।
প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দ্বিতীয় ওভারের শুরুর বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা মোহাম্মদ ফাইক।
২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে পাকিস্তান। এই চাপ ধরে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা। তাতে তারা অনেকটা সফলও। ২০ ওভারের খেলায় ১০.৪ ওভারেই পাকিস্তান হারায় তাদের পঞ্চম উইকেট। দলীয় রান তখন—৬৪!
বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মাত্র দুজনই রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ২টি চার ও ১টি ছয়ে ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। তাঁকে আউট করেছেন ইয়াসির খানকে রানআউট করা আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন।
একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পাকিস্তান হয়তো তাদের স্কোরটাকে ১০০ ছাড়িয়ে বেশি দূর নিতে পারবে না। কিন্তু শেষ দিকে সাদ মাসুদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায়—১২৫।
রিপন মণ্ডল সাদ মাসুদের স্টাম্প উপড়ে দেওয়ার আগে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। ৩টি চার ও সমান ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৪৬.১৫।
বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল। ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।
ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে সুপার ওভারে জয়ের আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল তুলেছিল ১৯৪ রান। সে হিসেবে ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া কঠিন কী! তবে এটা ফাইনাল, আর ফাইনালকে চাপ হিসেবে না নিয়ে যদি নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে আকবরের দল, তাহলে তো জেতারই কথা বাংলাদেশের।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারী ফুটবল নিয়ে সংবাদ সম্মেলন; অথচ সেখানে নেই নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তাই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক—কেন তিনি নেই; নাকি কোনো অন্তর্কোন্দল জড়িয়ে আছে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য তেমন কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। কিরণ না থাকায় বরং নিজ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজারবাইজান ও মালয়েশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতি মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করা হবে। সেই সিরিজের পৃষ্ঠপোষকের নাম আজ ঘোষণা করেছে বাফুফে। অথচ সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন না নারী উইংয়ের প্রধান।
বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘বাফুফের ইন্টারনাল মিস কমিউনিকেশনের কারণে সবাইকে জানানো হয়নি। সে কারণে সময়মতো আমাদের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্যই নেক্সট যখন দল নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হবে, ওখানে আপনারা উনাকে দেখতে পারবেন। আমি এই মিস কমিউনিকেশনের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে সব দোষ আমার ঘাড়ে নিচ্ছি।’
ফিফা উইন্ডোর বাইরেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘আমাদের জাতীয় দল যত বেশি ভালো মানের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারবে, তত বেশি এশিয়ান পর্যায়ে আমরা উপকৃত হব। তাই যাওয়ার আগে আমরা আরও কিছু ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা করছি। ফিফা উইন্ডোর বাইরে তিনটা রুদ্ধদ্বার ম্যাচ খেলতে চাইব।’
গত বছর সাফ জেতার পর নারী দলকে দেড় কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল বাফুফে। বছর ঘুরিয়ে গেলেও তা এখনো পাননি ফুটবলাররা। তাবিথ এবার জোর দিয়ে বলেন, ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এই প্রতিশ্রুতিটা পূরণ করে ফেলব।’
নারী ফুটবল নিয়ে সংবাদ সম্মেলন; অথচ সেখানে নেই নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তাই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক—কেন তিনি নেই; নাকি কোনো অন্তর্কোন্দল জড়িয়ে আছে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য তেমন কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। কিরণ না থাকায় বরং নিজ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজারবাইজান ও মালয়েশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতি মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করা হবে। সেই সিরিজের পৃষ্ঠপোষকের নাম আজ ঘোষণা করেছে বাফুফে। অথচ সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন না নারী উইংয়ের প্রধান।
বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘বাফুফের ইন্টারনাল মিস কমিউনিকেশনের কারণে সবাইকে জানানো হয়নি। সে কারণে সময়মতো আমাদের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্যই নেক্সট যখন দল নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হবে, ওখানে আপনারা উনাকে দেখতে পারবেন। আমি এই মিস কমিউনিকেশনের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে সব দোষ আমার ঘাড়ে নিচ্ছি।’
ফিফা উইন্ডোর বাইরেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘আমাদের জাতীয় দল যত বেশি ভালো মানের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারবে, তত বেশি এশিয়ান পর্যায়ে আমরা উপকৃত হব। তাই যাওয়ার আগে আমরা আরও কিছু ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা করছি। ফিফা উইন্ডোর বাইরে তিনটা রুদ্ধদ্বার ম্যাচ খেলতে চাইব।’
গত বছর সাফ জেতার পর নারী দলকে দেড় কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল বাফুফে। বছর ঘুরিয়ে গেলেও তা এখনো পাননি ফুটবলাররা। তাবিথ এবার জোর দিয়ে বলেন, ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এই প্রতিশ্রুতিটা পূরণ করে ফেলব।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টেস্ট সিরিজ শেষ। এবার চোখ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজের জন্য আজ দল দিয়েছে বিসিবি।
১৫ সদস্যের ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও ব্যাটার শামীম হোসেন পাটোয়ারী। আবুধাবির টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত দলে রাখা হয়নি তাসকিনকে। আর শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। নিদারুণ রানখরায় আছেন তিনি।
আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান ছিল—০,৩৩, ০,১ ও ১। নির্বাচক প্যানেল সূত্র জানা গেছে এই রানখরার কারণেই শামীমের জায়গায় ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। এর আগে মাহিদুল ওয়ানডে ও টেস্ট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেলেন এই প্রথম। আর তাসকিনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন।
২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
টেস্ট সিরিজ শেষ। এবার চোখ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজের জন্য আজ দল দিয়েছে বিসিবি।
১৫ সদস্যের ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও ব্যাটার শামীম হোসেন পাটোয়ারী। আবুধাবির টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত দলে রাখা হয়নি তাসকিনকে। আর শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। নিদারুণ রানখরায় আছেন তিনি।
আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান ছিল—০,৩৩, ০,১ ও ১। নির্বাচক প্যানেল সূত্র জানা গেছে এই রানখরার কারণেই শামীমের জায়গায় ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। এর আগে মাহিদুল ওয়ানডে ও টেস্ট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেলেন এই প্রথম। আর তাসকিনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন।
২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
