শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ডটা তাহলে কি এখন স্টার্কের নামে

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের বিপক্ষে আজ পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইনিংসের প্রথম বলেই ওলটপালট করে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। রোহিত শর্মাকে যে বলটা তিনি (স্টার্ক) করেছেন, সেটার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার। মাইলের হিসাবে ঘণ্টায় ১০৯.৬৭। তার মানে শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন স্টার্ক!
শোয়েব আখতারের কোন রেকর্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেটা না বললেও চলছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলিংয়ের রেকর্ডটা তো শোয়েবেরই। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন তিনি। ২২ বছর ধরে যে বিশ্ব রেকর্ড শোয়েবের ছিল, সেই রেকর্ড ভাঙা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আদতে এমন কিছু হয়নি। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে স্টার্কের যে ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতি দেখানো হয়েছে, সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।
নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করা আদতে অসম্ভব। মানবদেহের বায়োমেকানিকস নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৭৪ থেকে ১৭৭ কিলোমিটার গতিতে বোলিং হতে পারে। সেটাও বেসবলে। ক্রিকেটের বোলিং অ্যাকশন অনুযায়ী এভাবে (১৭৬.৫ কিলোমিটার) বোলিং করা অসম্ভব। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাডার মিসঅ্যালাইনমেন্ট, সফটওয়্যার বা সেন্সর ত্রুটি কিংবা সম্প্রচারের গ্রাফিকসে ত্রুটির কারণেই ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার দেখানো হয়েছে।
শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ডটা তাঁর কাছেই রইল। ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে পাকিস্তানি কিংবদন্তি বোলিং করেছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইটকে। সে সময় নাইট কোনোমতে স্কয়ার লেগে বলটা ঠেলে দিয়েছিলেন। তবে কোনো রান নিতে পারেননি। আজ পার্থে ইনিংসের প্রথম বলে স্টার্ককে মিড উইকেটে ঠেলে ১ রান নিয়েছিলেন রোহিত।
পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে এই সংস্করণে নতুন যুগে খেলা শুরু করেছে ভারত। ওয়ানডেতে আজই প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শুবমান গিল। তবে প্রথমবারেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের ভেন্যু অ্যাডিলেড ও সিডনি।
ভারতের বিপক্ষে আজ পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইনিংসের প্রথম বলেই ওলটপালট করে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। রোহিত শর্মাকে যে বলটা তিনি (স্টার্ক) করেছেন, সেটার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার। মাইলের হিসাবে ঘণ্টায় ১০৯.৬৭। তার মানে শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ড নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন স্টার্ক!
শোয়েব আখতারের কোন রেকর্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেটা না বললেও চলছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলিংয়ের রেকর্ডটা তো শোয়েবেরই। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন তিনি। ২২ বছর ধরে যে বিশ্ব রেকর্ড শোয়েবের ছিল, সেই রেকর্ড ভাঙা তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আদতে এমন কিছু হয়নি। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে স্টার্কের যে ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতি দেখানো হয়েছে, সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।
নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করা আদতে অসম্ভব। মানবদেহের বায়োমেকানিকস নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৭৪ থেকে ১৭৭ কিলোমিটার গতিতে বোলিং হতে পারে। সেটাও বেসবলে। ক্রিকেটের বোলিং অ্যাকশন অনুযায়ী এভাবে (১৭৬.৫ কিলোমিটার) বোলিং করা অসম্ভব। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাডার মিসঅ্যালাইনমেন্ট, সফটওয়্যার বা সেন্সর ত্রুটি কিংবা সম্প্রচারের গ্রাফিকসে ত্রুটির কারণেই ঘণ্টায় ১৭৬.৫ কিলোমিটার দেখানো হয়েছে।
শোয়েব আখতারের বিশ্ব রেকর্ডটা তাঁর কাছেই রইল। ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে পাকিস্তানি কিংবদন্তি বোলিং করেছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইটকে। সে সময় নাইট কোনোমতে স্কয়ার লেগে বলটা ঠেলে দিয়েছিলেন। তবে কোনো রান নিতে পারেননি। আজ পার্থে ইনিংসের প্রথম বলে স্টার্ককে মিড উইকেটে ঠেলে ১ রান নিয়েছিলেন রোহিত।
পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে এই সংস্করণে নতুন যুগে খেলা শুরু করেছে ভারত। ওয়ানডেতে আজই প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শুবমান গিল। তবে প্রথমবারেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের ভেন্যু অ্যাডিলেড ও সিডনি।
বাংলাদেশের জার্সিতে অধিনায়ক হিসেবে রেকর্ডটা মোটেও সুখকর নয় মেহেদী হাসান মিরাজের। তাঁর নেতৃত্বে ১১ ওয়ানডের মধ্যে বাংলাদেশ জিতেছে কেবল ২ ম্যাচ। পরিসংখ্যানগত হিসাব বাদ দিলেও তাঁর নেতৃত্বগুণ নিয়ে চলছে সমালোচনা। বিশেষ করে, সদ্য সমাপ্ত আফগানিস্তান সিরিজে ভরাডুবির পর আরও বেশি সমালোচিত হচ্ছেন তিনি।৪১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম রাউন্ডের মতো দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয় খুঁজে পেল না বড় পরাশক্তিরা। কুমিল্লায় ঘরের মাঠে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে আবাহনী লিমিটেড। গাজীপুরে পুলিশ এফসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।৩ ঘণ্টা আগে
শুবমান গিলের নেতৃত্বে ওয়ানডেতে নতুন যুগের শুরু করল ভারত। কিন্তু শুরুটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতো। পার্থের বাজে আবহাওয়া তো রয়েছেই। পাশাপাশি মাঠের পারফরম্যান্সে অস্ট্রেলিয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারত।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ফুটবলে বিরতির পর খেলতে নেমে জয়ের দেখা পেয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগায় জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়ার ম্যাচে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।৩ ঘণ্টা আগে