ওয়েস্ট ইন্ডিজে সুখবর পেলেন সাকিবরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বৃষ্টির বাগড়ায় পরিত্যক্ত অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-সেন্ট লুসিয়া কিংস ম্যাচ। তাতে সাকিবের অ্যান্টিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে। ছবি: এএফপি
স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে গতকাল বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে ৬ উইকেটে জিতেছিল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। একই মাঠে আজ টানা দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে নেমেছিল সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা। তবে বৈরি আবহাওয়ায় অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া কিংস ম্যাচে একটি বলও মাঠে গড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোর পাঁচটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-সেন্ট লুসিয়া কিংস ম্যাচ। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির কারণে মাঠের অবস্থা খারাপ থাকায় খেলা ঠিক সময়ে শুরু হতে পারেনি। উপরন্তু অ্যান্টিগার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ২ মিনিটে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। সেই বৃষ্টি বড় আকার ধারণ করার কারণে কাভার দিয়ে পিচ ঢেকে ফেলা হয়। ৩৬ মিনিট পর থেমে যায় বৃষ্টি। কয়েক দফা মাঠ পর্যবেক্ষণের পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তাতে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠে গেল সাকিবদের অ্যান্টিগা।

এবারের সিপিএলে এখন পর্যন্ত অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের তিনটি ম্যাচ হয়েছে। দলটি একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। আজকের ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় তাদের পয়েন্ট এখন ৩। পয়েন্ট তালিকার দুই, তিন ও চারে রয়েছে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ও সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। প্রত্যেকেরই পয়েন্ট ২। এদের মধ্যে নেট রানরেট তুলনামূলক ভালো থাকার কারণে (‍+১.২৩৫) দুইয়ে গায়ানা। তারা (গায়ানা) একমাত্র ম্যাচটি খেলেছে পরশু সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে। ১৬ বল হাতে রেখে গায়ানা জেতে ৫ উইকেটে।

তিন ও চারে থাকা ত্রিনবাগো ও সেন্ট কিটসের নেট রানরেট ‍+০.৬০০ ও ‍+০.২১১। ত্রিনবাগো খেলেছে ১ ম্যাচ। তিন ম্যাচ খেলেছে সেন্ট কিটস। ১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে সেন্ট লুসিয়া। আজই তারা এবারের সিপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে। ছয়ে থাকা বার্বাডোজ রয়্যালস কোনো পয়েন্টই পায়নি।

সিপিএলে এবার তিন বছর পর ফিরেছেন সাকিব। তবে ফেরার পর তেমন কিছুই করতে পারেননি। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে কোনো উইকেট পাননি। ব্যাটিংয়ে ১২ গড় ও ৮২.৭৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৪ রান। টুর্নামেন্টে কেবল একটা চার মারতে পেরেছেন তিনি।

সাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
