Ajker Patrika
ক্রিকেট

৪৪ মাস পর জয়ের সেঞ্চুরি, সিলেটে ছুটছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৭
টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেলেন জয়। ছবি: বিসিবি
টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেলেন জয়। ছবি: বিসিবি

জর্ডান নিলের লাফিয়ে ওঠা বল কাট করলেন মাহমুদুল হাসান জয়। গালি অঞ্চল থেকে দ্রুতগতিতে বল সীমানা অতিক্রম করায় সিলেট স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে করতালি দিচ্ছিলেন জয়ের সতীর্থরা। করতালি দেওয়ার উপলক্ষ যে জয়ের সেঞ্চুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯০ বলে সেঞ্চুরি করে জয় হেলমেট খুললেন। ব্যাট ওপরে তুলে সতীর্থ ও দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম সেঞ্চুরি তিনি পেয়েছিলেন ২০২২ সালের মার্চে। ৪৪ মাস আগে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩২৬ বলে ১৫ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জয়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিখোঁজের দুই দিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা উদ্ধার

পুরান ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যায় দুই শুটারসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১২ নভেম্বর ২০২৫

বিহারে বিজেপি-নীতীশ জোট এগিয়ে, বলছে বুথফেরত জরিপ

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়