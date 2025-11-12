৪৪ মাস পর জয়ের সেঞ্চুরি, সিলেটে ছুটছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
জর্ডান নিলের লাফিয়ে ওঠা বল কাট করলেন মাহমুদুল হাসান জয়। গালি অঞ্চল থেকে দ্রুতগতিতে বল সীমানা অতিক্রম করায় সিলেট স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে করতালি দিচ্ছিলেন জয়ের সতীর্থরা। করতালি দেওয়ার উপলক্ষ যে জয়ের সেঞ্চুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
১৯০ বলে সেঞ্চুরি করে জয় হেলমেট খুললেন। ব্যাট ওপরে তুলে সতীর্থ ও দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম সেঞ্চুরি তিনি পেয়েছিলেন ২০২২ সালের মার্চে। ৪৪ মাস আগে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩২৬ বলে ১৫ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জয়।
১০ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট কনফারেন্সের শেষ দিনে এসে গিয়েছিল বাংলাদেশের টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তীও। কিন্তু ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে দেখা দেয় অব্যবস্থাপনা। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
ক্রিকেট কনফারেন্সের সমাপণী, টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী দুই উপলক্ষ্য একসঙ্গে মিলে যাওয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কেক কাটার সুযোগ তৈরি হয়েছিল বুলবুলের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও। কিন্তু অধিকাংশ সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে ঢুকতে না পেরে বয়কট করেছিলেন এই সংবাদ সম্মেলন। বেশির ভাগ গণমাধ্যমেই বিসিবির এই শুভ উদ্যোগের খবর তাই প্রচার হয়নি। শেষভাগে এসে এমন অব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমা চেয়ে বুলবুল আজ বিসিবির এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘গত ১০ নভেম্বর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে সমাপনী অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। স্বয়ং আমি দাওয়াত দিয়েছিলাম আপনাদের। কিন্তু বাইরে এসে দেখেছিলাম আপনাদের যথাযথ সম্মান জানানো হয়নি। আপনাদের দাওয়াত দেওয়ার পরও সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমার বা ক্রিকেট বোর্ডের। আপনাদের কাছে তাই ক্ষমাপ্রার্থী।’
এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হবে বুলবুল জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের কাছে আবারও ক্ষমা চেয়ে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেটের উন্নয়নে ও এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় অংশীদার আপনারা। ভুল আমরা করেছি। সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল যেন না হয়, সেই চেষ্টা করব।আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের কোন বিভাগের কারণে এমনটা ঘটেছে, সেটা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেব।’
বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২০১৯ সাল থেকে শুরু করে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এই ৯ দলই খেলছে। এখন পর্যন্ত ১২ দল টেস্ট মর্যাদা পেলেও দল সংখ্যা বাড়েনি আইসিসির এই অভিজাত সংস্করণের টুর্নামেন্টে। অবশেষে এই নিয়মে পরিবর্তন হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।
ক্রিকেটের তিন সংস্করণে পরিবর্তন আনতে দুবাইয়ে কদিন আগে শেষ হওয়া আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে কিছু ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক ব্যাটার রজার টুজ। ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র (২০২৭-২৯) ১২ দল নিয়ে হতে পারে। আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড—যে তিন দল এখন পর্যন্ত চলমান চার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অংশ নিতে পারেনি, তাদের দেখা যেতে পারে নতুন চক্রে। ক্রিকইনফোকে আইসিসির এক বোর্ড পরিচালক বলেন, ‘প্রত্যেকেরই টেস্ট খেলার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এই চক্র। যারা এই সংস্করণে খেলতে আগ্রহী, তাদের জন্য দারুণ সুযোগ এটা। অন্যান্য দলের জন্য সেটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।’
ওয়ানডেকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে ফিরতে যাচ্ছে ওয়ানডে সুপার লিগও। ১৩ দল নিয়ে ২০২০-এর জুলাই থেকে ২০২৩-এর মে পর্যন্ত ১৩ দলের ওয়ানডে সুপার লিগ হয়েছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে। সুপার লিগের পর বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলেছিল ১০ দল। তবে ২০২৭ সাল থেকে কত দল নিয়ে ওয়ানডে সুপার লিগ হবে, সেটা এখনো জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি, টি-টেনসহ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কারণে সূচি বের করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখন।
টেস্টে দ্বিস্তরবিশিষ্ট নীতি ফেরানোর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল গত কয়েক মাস ধরে। আইসিসি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ছয় দল নিয়ে স্তর করলে প্রথম স্তরে থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে থাকবে দ্বিতীয় স্তরে।তবে ইংল্যান্ড এই ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রধান রিচার্ড থম্পসনের আশঙ্কা ছিল, দ্বিতীয় স্তরে নেমে গেলে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলার সম্ভাবনা থাকবে না ইংল্যান্ডের। আগস্টে বিবিসিকে থম্পসন বলেছিলেন, ‘যদি কোনো কারণে দ্বিতীয় স্তরে নেমে যাই, তাহলে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তো খেলতে পারবে না। এটা হতে পারে না। ভেবে এখানে নতুন কিছু বের করতে হবে।’
ক্রিকইনফোর গতকালের প্রতিবেদন দেখে বোঝা গেল, দ্বিস্তর নীতি কার্যকর তাহলে হচ্ছে না। ১২ দল নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র হলে সেটা একস্তর বিশিষ্ট হতে যাচ্ছে। ২০১৯-২১ চক্রে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পরের চক্রে (২০২১-২৩) ভারত ফের রানার্সআপ হয়েছিল। সেবার শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আর এ বছরের জুলাইয়ে লর্ডসে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের ফাইনালে অজিদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পূর্ণ ১০০ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া।
একক ইভেন্টে দেখা মিলেছে একের পর এক হতাশা। কম্পাউন্ড এককে অবশ্য আশা জিইয়ে রেখেছেন কুলসুম আক্তার মনি। অন্যরা পদকের ধারেকাছেও যেতে পারেননি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের সকালটা ছিল অন্যরকম। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে পদক নিশ্চিত তো বটেই, সোনার লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ প্রথম রাউন্ডে ভুটানের দোলমা দরজি ও তানদিন দরজিকে ৪ সেটের লড়াইয়ে ১৫৪-১৪৮ পয়েন্টে হারান বন্যা-হিমু। কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইটা ছিল বেশ জমজমাট। ৪ সেটের লড়াইয়ে ইরানের সমান ১৫৪ স্কোর নিয়ে শেষ করে বাংলাদেশ। খেলা তাই গড়ায় শুট অফে। আরমিন পাকজাদ ও ফাতেমেহ বাঘেরি ১৯-১৮ ব্যবধানে হারান বন্যা-হিমু।
সেমিফাইনালে সামনে পড়ে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া। অথচ পার্ক ইয়ে রিন ও কিম জং হো জুটি সেভাবে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশের কাছে। ৪ সেটের লড়াইয়ে প্রতি সেটেই হারেন তারা। বন্যা-হিমু জুটি ১৫৮-১৫৩ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নিয়ে অবশেষে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের পদক। দিনের অপর ইভেন্ট রিকার্ভ মিশ্রতে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের কাছে ৫-১ সেট পয়েন্টে হেরে গেছেন বাংলাদেশ সিমা আক্তার শিমু ও রামকৃষ্ণ সাহা।
সোনার লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। বন্যা-হিমুর প্রতিপক্ষ দ্বীপশিখা ও অভিষেক ভার্মা।
সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার পর দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয় সাবলীল ব্যাটিং করছেন। এদিকে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১০ মিনিটে শুরু হবে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
