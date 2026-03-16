সিরিজ হারের পর পাকিস্তানি নির্বাচকদের কড়া সমালোচনায় আফ্রিদি

বাংলাদেশের সঙ্গে পারল না পাকিস্তান। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে সফরকারী দল। অলিখিত ফাইনালে গতকাল তাদের ১১ রানের হারিয়েছে বাংলাদেশ। মেহেদী হাসান মিরাজের দলের কাছে সিরিজ হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচকদের কড়া সমালোচনা করেছেন শহিদ আফ্রিদি।
৮ উইকেটের হারে সিরিজ শুরু করে পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচে ১২৮ রানের বিশাল জয়ে সমতায় ফেরে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ২৯১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের ইনিংস থামে ২৭৯ রানে। সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে ৬ ক্রিকেটারের অভিষেক করিয়েছে তারা। আগের ওয়ানডে সিরিজে দারুণ পারফর্ম করার পরও বাংলাদেশের বিপক্ষে সুযোগ পাননি বাবর আজম। এ ছাড়া দলে আরও বেশ কিছু নিয়মিত ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি। বিকল্প হিসেবে নেওয়া তরুণ ক্রিকেটাররা নিজেদের মেলে ধরতে না পারায় হতাশা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে পাকিস্তানকে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় আফ্রিদি বলেন, ‘সিরিজ হারের পর পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটির প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিওতে তিনি বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান কেমন করেছে সেটা আমরা সবাই জানি। এরপর বাংলাদেশ কাছে ২-১ এ সিরিজ হারলাম। আমার মনে হয়, দল নির্বাচন নিয়ে আফসোস করা উচিত। নির্বাচক কমিটিতে এত ম্যাচ খেলা মানুষরা আছেন যাদের ধারণা নেই কোন সংস্করণে কার অধিনায়কত্ব করা উচিত। আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। পরিবর্তনের নামে নতুনদের সুযোগ দিলেন যারা অল্প কিছু প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছে।’
নির্বাচকদের সমালোচনা করে আফ্রিদি আরও বলেন, ‘যারা সিনিয়র ক্রিকেটার, তাদের এই সিরিজের দলে থাকা উচিত ছিল। টি-টোয়েন্টিতে ভালো করতে না পারলেও ওয়ানডেতে তারা খুবই ভালো ছন্দে ছিল। পরিবর্তনের নামে আপনি তাদেরকে বসিয়ে তরুণদের দলে নিয়ে আসলেন, যারা ঘরোয়া ক্রিকেট, প্রথম শ্রেণিতে অল্প কিছু ম্যাচ খেলেছে। না আপনাদের ঘরোয়া মানের আছে না ওই খেলোয়াড়রা এমন মানের যে তারা পাকিস্তান দলে জায়গা করে নেবে। এটাকে পরিবর্তন না বলে নির্বাচক কমিটির পরিবর্তন হওয়া উচিত।’
