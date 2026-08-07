আজ কী আছে আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তান ম্যাচের ভাগ্যে

আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ানডেতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টির কারণে সে ম্যাচে টস পর্যন্ত হয়নি। ৫ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ৩টা ৪৫ মিনিটে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
দ্বিতীয় ওয়ানডে
আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তান
বেলা ৩টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ফ্যানকোড
দ্য হান্ড্রেড
বার্মিংহাম ফনিক্স-সানরাইজার্স লিডস (নারী)
রাত ৮টা, সরাসরি
বার্মিংহাম ফনিক্স-সানরাইজার্স লিডস (পুরুষ)
রাত ১১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
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