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ক্রিকেট

আজ কী আছে আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তান ম্যাচের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ৩২
আজ কী আছে আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তান ম্যাচের ভাগ্যে
বৃষ্টিতে প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ানডেতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টির কারণে সে ম্যাচে টস পর্যন্ত হয়নি। ৫ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ৩টা ৪৫ মিনিটে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

দ্বিতীয় ওয়ানডে

আয়ারল্যান্ড-আফগানিস্তান

বেলা ৩টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

ফ্যানকোড

দ্য হান্ড্রেড

বার্মিংহাম ফনিক্স-সানরাইজার্স লিডস (নারী)

রাত ৮টা, সরাসরি

বার্মিংহাম ফনিক্স-সানরাইজার্স লিডস (পুরুষ)

রাত ১১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেট
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