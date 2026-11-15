Ajker Patrika
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ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৬, ১০: ১৯
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে শান্ত ও রাবাদা। আজ শুরু হচ্ছে ব্যাট-বলের লড়াই। ছবি: বাফুফে

সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম রাউন্ডের খেলা। মাঠে গড়াবে ভারত-নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের ম্যাচও। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।

ক্রিকেট

জোহানেসবার্গ টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা, সরাসরি

টি-স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-বরিশাল

ময়মনসিংহ-রাজশাহী

ঢাকা-চট্টগ্রাম

রংপুর-খুলনা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

পঞ্চম ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সকাল ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল

উয়েফা নেশনস লিগ

বেলজিয়াম-ইতালি

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ৫

ফ্রান্স-তুরস্ক

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

স্পেন-ইংল্যান্ড

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
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