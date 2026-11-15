টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম রাউন্ডের খেলা। মাঠে গড়াবে ভারত-নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের ম্যাচও। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ১ম দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি-স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
ঢাকা-চট্টগ্রাম
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
পঞ্চম ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সকাল ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল
উয়েফা নেশনস লিগ
বেলজিয়াম-ইতালি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫
ফ্রান্স-তুরস্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
স্পেন-ইংল্যান্ড
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২