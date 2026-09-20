‘সূর্যবংশীর টেস্ট খেলার টেকনিক নেই’

১৫ বছর বয়সেই আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটিং প্রতিভা দেখিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। টি-টোয়েন্টিতে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে তিন সংস্করণে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সূর্যবংশীর টেস্ট খেলার মতো টেকনিক নেই বলেই মনে করেন ইংল্যান্ডের সাবেক স্পিনার মন্টি পানেসার।
বিয়ন্ড ২৩ ক্রিকেট পডকাস্টে মাইকেল ক্লার্কের সঙ্গে আলোচনায় সূর্যবংশীর টেস্ট ক্রিকেটে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন পানেসার। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করলেও দীর্ঘতম সংস্করণে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টেকনিক এখনো গড়ে ওঠেনি এই তরুণ ব্যাটারের।
পানেসার বলেন, ‘আমি সূর্যবংশীকে টেস্ট ক্রিকেটে মানিয়ে নিতে দেখছি না। এই মুহূর্তে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণেই সেরা ১০-এ থাকা একমাত্র ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক। তবে আমার মনে হয় না, সূর্যবংশীর সেই টেকনিক আছে।’
তবে পানেসারের সঙ্গে একমত নন ক্লার্ক। তাঁর মতে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রতিভা থাকলে একজন ক্রিকেটারের পক্ষে তিন সংস্করণেই সফল হওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিরাট কোহলি ও এবি ডি ভিলিয়ার্সের উদাহরণ টানেন তিনি।
ক্লার্ক বলেন, ‘আমার মনে হয়, এখনো তিন সংস্করণেই খেলা সম্ভব। বিরাট কোহলি ও এবি ডি ভিলিয়ার্স সেটা দেখিয়েছে। তারা অসাধারণ টেস্ট ক্রিকেটার ছিল, একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারও। এই প্রজন্মের কোনো ক্রিকেটার, যেমন সূর্যবংশী, যদি টেস্ট ক্রিকেটে মানিয়ে নিতে পারে, তাহলে সেটা দেখাটা হবে অবিশ্বাস্য।’
সূর্যবংশীর ব্যাটিংয়ের প্রধান শক্তি হিসেবে মারকুটে খেলার সামর্থ্য ও বল দেখার অসাধারণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন ক্লার্ক। তাঁর বিশ্বাস, ভারতের হয়ে বিভিন্ন দেশে সফর এবং ভিন্ন কন্ডিশনে অনুশীলনের সুযোগ পেলে সূর্যবংশীর টেকনিক আরও উন্নত হবে।
ক্লার্ক বলেন, ‘এই মুহূর্তে তার প্রধান শক্তি হলো পাওয়ার, আর বল দেখার ক্ষমতাও অসাধারণ। বিশ্বের যেকোনো তরুণ ক্রিকেটারের মতোই সে ভালোভাবে বল দেখতে পারে। ভারতের হয়ে যত বেশি সফর করবে এবং বিভিন্ন কন্ডিশনে অনুশীলন করবে, তার টেকনিকও তত উন্নত হবে।’
পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্তে বাবর আজমের কড়া সমালোচনা করেছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। ইংল্যান্ড সফরে দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে বাবরের মন্তব্যের পর তাঁকে ব্যঙ্গও করেছেন সাবেক এই পেসার।১৭ মিনিট আগে
আরও একবার ব্যাটিং ব্যর্থতার সাক্ষী ভক্ত-সমর্থকেরা। এশিয়ান গেমসের নারী ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ভারতের বোলারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলাদেশের ব্যাটাররা। হারমানপ্রীত কৌরের দলের কাছে ১১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে তারা।১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্যটা ছিল বেশ বড়; ১৯৬ রানের। এমন একটা লক্ষ্য তাড়া করতে যেমন ব্যাটিং করতে হতো, পুরো ইনিংসজুড়ে তার ছিটেফুটাও দেখাতে পারেনি বাংলাদেশ। উল্টো বাজে ব্যাটিংয়ে শুরুতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা। নিগার সুলতানা জ্যোতির দলকে সহজে হারিয়ে ফাইনালে পা রেখেছে ভারত।৪ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের শুরু থেকেই চড়াও হন ভারতের ব্যাটাররা। স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মাদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে বাংলাদেশের বোলাররা। স্মৃতি ফিরলেও একপ্রান্তে তাণ্ডব চালিয়ে যান শেফালি। এই ওপেনারের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়েছে ভারত।৫ ঘণ্টা আগে