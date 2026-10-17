‘ফাইনালের’ আগে ভারতের তিন দল, কোন দলে কারা
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ২-২ সমতায়। আজ বেঙ্গালুরুতে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠেয় পঞ্চম টি-টোয়েন্টি তাই অলিখিত ফাইনাল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে নামার আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কদিন পর হতে যাওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য তিনটা দল ঘোষণা করেছে।
বিসিসিআই যে নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিন সংস্করণের জন্য তিন দল দিয়েছে ব্যাপারটা তা নয়। কদিন আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল দিয়েছে ভারত। গতকাল তারা টেস্ট, ওয়ানডের দল ঘোষণা করেছে। ওয়ানডেতে ভারত খেলবে দুই অধিনায়কের নেতৃত্বে।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতের অধিনায়ক শুবমান গিল। লোকেল রাহুল সহ-অধিনায়ক। জসপ্রীত বুমরা, ঋষভ পন্ত আছেন টেস্ট সিরিজের দলে। তবে পন্তকে নেওয়া হয়েছে ফিটনেস সাপেক্ষে। এমনকি তিনি ওয়ানডে সিরিজের দলেও নেই। কলম্বোতে আগস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টটা তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ কোনো ম্যাচ।
নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ওয়ানডে ভারত খেলবে গিলের অধিনায়কত্বে। তবে শেষ দুই ওয়ানডের দলে তিনি নেই। চতুর্থ, পঞ্চম ওয়ানডেতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়াস আইয়ার। গিলের মতো রাহুল, অনশুল কাম্বোজও টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিতে প্রথম তিন ওয়ানডে খেলবেন। তবে জাদেজা টেস্ট দলে থাকলেও ওয়ানডে সিরিজে নেই। বুমরাও নেই ওয়ানডে সিরিজে। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান সিরিজে তিনি খেলছেন না। এশিয়ান গেমসেই শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন ভারতের তারকা পেসার।
নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন কুমার কুশাগ্রা। ভারতের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে চতুর্থ, পঞ্চম ওয়ানডের দলে নেওয়া হয়েছে। কুশাগ্রার মতো শেষ দুই ওয়ানডে দলে আছেন যশ ঠাকুরও। যশ এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচ খেললেও কোনো ওয়ানডে খেলেননি।
বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদবরা সিরিজের পাঁচ ওয়ানডের দলেই আছেন। আর্শদীপ সবশেষ ওয়ানডেতে খেলেছেন জুলাইয়ে। তবে প্রসিধ কৃষ্ণাকে প্রথম তিন ওয়ানডের দলে ফিটনেস সাপেক্ষে নেওয়া হয়েছে।
২২ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দুই দিন বিরতি দিয়ে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। ৪ থেকে ১৫ নভেম্বর হচ্ছে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের পাঁচ ওয়ানডে। ১৯ নভেম্বর মাঠে গড়াবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৭ নভেম্বর। দুই ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের টেস্ট দল
শুভমান গিল (অধিনায়ক)
যশস্বী জয়সওয়াল
লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক)
দেবদূত পাড়িক্কাল
ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক)*
ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক)
রবীন্দ্র জাদেজা
অনশুল কাম্বোজ
জসপ্রীত বুমরাহ
প্রসিধ কৃষ্ণা
আকাশ দীপ
সাই সুদর্শন
নীতিশ কুমার রেড্ডি
ওয়াশিংটন সুন্দর
কুলদীপ যাদব
মোহাম্মদ সিরাজ
*ফিটনেস সাপেক্ষে
প্রথম তিনটি ওয়ানডেতে ভারতের দল
শুবমান গিল (অধিনায়ক)
রোহিত শর্মা
বিরাট কোহলি
শ্রেয়াস আইয়ার
লোকেশ রাহুল (উইকেটরক্ষক)
নীতিশ কুমার রেড্ডি
অক্ষর প্যাটেল
নামান ধীর
অনশুল কাম্বোজ
গুরনুর ব্রার
রুতুরাজ গায়কোয়ার
আর্শদীপ সিং
ঈশান কিষান (উইকেটরক্ষক)
মোহাম্মদ সিরাজ
প্রসিধ কৃষ্ণা*
কুলদীপ যাদব
*ফিটনেস সাপেক্ষে
চতুর্থ, পঞ্চম ওয়ানডেতে ভারতের দল
শ্রেয়াস আইয়ার (অধিনায়ক)
রোহিত শর্মা
বিরাট কোহলি
তিলক ভার্মা
ঈশান কিষান (উইকেটরক্ষক)
নীতিশ কুমার রেড্ডি
অক্ষর প্যাটেল
নামান ধীর
আকিব নবি
গুরনুর ব্রার
রুতুরাজ গায়কোয়াড়
আর্শদীপ সিং
কুমার কুশাগ্রা (উইকেটরক্ষক)
মোহাম্মদ সিরাজ
যশ ঠাকুর
কুলদীপ যাদব