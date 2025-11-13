লঙ্কান ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, বদলে গেল ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যু

ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের মাঝপথে পাকিস্তান ছাড়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয় সফরকারী দল। এদিকে নিরাপত্তার বিষয় মাথায় রেখে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যুতে পরিবর্তন এনেছে পিসিবি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বর্তমানে ইসলামাবাদে অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কা দল। শহরটিতে গত মঙ্গলবার আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো হয়। সেই ভয়ে সিরিজ শেষ না করেই পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন সফরকারী দলের বেশকিছু ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজন। অনিশ্চয়তার মাঝে তাঁদের সঙ্গে আজ দেখা করেন নাকভি।
একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, টিম হোটেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার এবং সাপোর্টা স্টাফের সদস্যদের সঙ্গে প্রায় ৯০ মিনিট কথা বলেন নাকভি। পিসিবি প্রধান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সবাইকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। অবশেষে দীর্ঘ আলাপের পর পাকিস্তান ছাড়তে চাওয়া ৮ লঙ্কান ক্রিকেটারকে রাজি করাতে পেরেছেন তিনি। এরপর নাকভি অতিথি দলের ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তান গিয়ে ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানান। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় লঙ্কান ক্রিকেটারদের পাশাপাশি দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) ধন্যবাদ জানান নাকভি।
এর আগে বোমা হামলার পর শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা পাকিস্তান ছাড়তে চাইলে তাঁদের হুশিয়ার করে দেয় এসএলসি। অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান থেকে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয় লঙ্কান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্রিকেটাররা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় বিষয়টি নিয়ে আর কোনো জটিলতা থাকল না। পরিবর্তিত সূচিতে আগামী ১৪ ও ১৬ নভেম্বর সিরিজে শেষ ম্যাচ দুটি মাঠে গড়াবে।
এই সিরিজ শেষে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। নিরাপত্তা ইস্যুতে ফের যেন কোনো প্রশ্ন না উঠে, তাই তিন দলের সিরিজটির ভেন্যু পরিবর্তন করেছে পিসিবি। সবগুলো ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সেই সঙ্গে সূচিতেও পরিবর্তন এনেছে পিসিবি।
বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছে, ‘শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটর বোর্ডের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর ত্রিদেশীয় সিরিজের ভেন্যু এ সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।
আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ হন চায়নিজ তাইপের সি–ইয়ু চেন। দারুণ লড়াইয়ে শেষ সেটে গিয়ে পদক নিশ্চিত করেন কুলসুম। ১৪৫–১৪৪ স্কোরে জয় পান তিনি।
এই ইভেন্টে সোনা জেতেন ভারতের জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। তাঁর কাছে ১১৮–১১৬ ব্যবধানে হেরে রুপা পান প্রদীপ। এর আগে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে রুপা পেয়েছে বাংলাদেশ। সোনা জয়ের লড়াইয়ে ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মার কাছে ১৫৩–১৫১ ব্যবধানে হেরেছেন বাংলাদেশের বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়।
এনিয়ে ঘরের মাঠে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি পদক পেল বাংলাদেশ।
ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে এশিয়া কাপের পর থেকেই মাঠে বাইরে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার ফেরার অপেক্ষায় আছেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। এমনটাই জানিয়েছে ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।
দাপটের সঙ্গে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ হারেনি সূর্যকুমার যাদবের দল। শেষ চারে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে সুপার ওভারে হারায় তাঁরা। সে ম্যাচে চোট পান হার্দিক। এজন্য ফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। এখন পর্যন্ত মাঠে ফেরা হয়নি ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের। সুস্থ হওয়ার জন্য বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে ছিলেন হার্দিক।
অবশেষে তাঁকে নিয়ে খুশির খবর পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, হার্দিক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুব শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিট ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল বিভাগ। এরপর মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না হার্দিকের জন্য।
ঘরোয়া লিগ দিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হবে হার্দিকের। আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বদোদরার হয়ে খেলার কথা আছে হার্দিকের। ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অবশ্য একটির বেশি ম্যাচ খেলা হবে না তাঁর। প্রথম ম্যাচ শেষেই জাতীয় দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন হার্দিক।
৩০ নভেম্বর থেকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের সিরিজ শুরু হবে। প্রথম তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। এরপর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে তারা। দুটি সিরিজেই খেলার কথা আছে হার্দিকের। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হকি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার পরপরই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছেড়েছেন রোমান সরকার।
আক্রমণাত্মক খেলতে থাকা পাকিস্তান প্রথম কোয়ার্টারের ৪ মিনিটে পেয়ে যায় গোল। সেই গোলের আগে নিজেদের বক্সে পাকিস্তানের এক খেলোয়াড়ের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান রোমান। টার্ফে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হওয়া শুরু করে তাঁর মাথা থেকে। মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় এরপর স্ট্রেচারে করে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে।
শুরুতেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে হারানোর পর পেনাল্টি হজম করে বাংলাদেশ। চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাটের গোলে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ডান দিক দিয়ে উঁচু করে নেওয়া শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর।
প্রথম কোয়ার্টারে শেষটা বাংলাদেশ করে স্বস্তি নিয়ে। ১৫ মিনিটে রিভার্স হিটে দারুণ এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান হুজাইফা হোসেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
স্বীকৃত ব্যাটাররা ততক্ষণে ড্রেসিংরুমে। উইকেটে তখন দুই টেলএন্ডার নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। নিজেদের রেকর্ড ভাঙতে তখন ৫২ রান দরকার হলেও রানা-হাসান মাহমুদের জন্য একেবারে কঠিন ছিল না। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ সিলেটে ১২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙার কাছাকাছি গিয়েও সুযোগটা কাজে লাগাল না বাংলাদেশ।
টেস্ট ইতিহাসে নিজেদের সর্বোচ্চ ৬৩৮ রান বাংলাদেশ করেছিল ২০১৩ সালে। ১২ বছর আগে গলে মুশফিকের ডাবল সেঞ্চুরির (২০০) পাশাপাশি মোহাম্মদ আশরাফুল (১৯০) ও নাসির হোসেনের (১০০) জোড়া সেঞ্চুরিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়েছিল বাংলাদেশ। এক যুগ পর সিলেটে বাংলাদেশ নিজেদের রেকর্ড প্রায় ভেঙেই ফেলেছিল। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৪১ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রান করার পর ইনিংস ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্ত।
প্রথম ইনিংসে ৮৫ ওভারে ১ উইকেটে ৩৩৮ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। মাহমুদুল হাসান জয়ের সামনে টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল। সেঞ্চুরি হাতছানি দিচ্ছিল মুমিনুল হককেও। কিন্তু কোনোটির কিছুই হয়নি। লাঞ্চের আগেই জয় (১৭১) ও মুমিনুল হকের (৮২) উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দুই সেট ব্যাটারের উইকেট হারানোর পাশাপাশি মুশফিকুর রহিমের (২৩) উইকেটও লাঞ্চের আগে হারায় স্বাগতিকেরা। ১১১ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৪৭ রানে প্রথম সেশনের খেলা শেষ করে শান্তর দল।
লাঞ্চের পরই শান্ত গড়ে ফেলেন রেকর্ড। ১১২ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি তুলে নিলেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে সেটা চতুর্থ। বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারটি করে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন মুশফিক ও শান্ত। তবে রেকর্ড গড়ার পর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি শান্ত। ১১৪ বলে ১৪ চারে ১০০ রান করার পর বাংলাদেশ অধিনায়ককে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন ব্যারি ম্যাকার্থি। শান্তর মতো ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন লিটন দাসও। ৬৬ বলে ৬০ রান করে আউট হয়েছেন লিটন।
বাংলাদেশের ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল। কিন্তু সাদমান ইসলাম (৮০) ও মুমিনুল (৮২) ৮০-এর ঘরে আউট হয়ে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। আয়ারল্যান্ডের ম্যাথু হামফ্রিস ৪৩ ওভারে ১৭০ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে দুইবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
