জাকেরের 'চুইংগাম ইস্যু'কে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মনে করেন আসিফ

ক্রীড়া ডেস্ক
ফর্মে না থাকলে ক্রিকেটারদের ট্রল করতে ছাড়েন না এ দেশের ভক্তরা। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের যে কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি ট্রল হচ্ছে, জাকের আলী অনিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি নিয়ে এবার কথা বলেছেন নামকরা সংগীতশিল্পী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর।
লম্বা সময় ধরে অফফর্মে আছেন জাকের। ব্যাটে রান না থাকলেও একটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচিত-সমালোচিত এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মাঠে ব্যাটিং কিংবা উইকেটকিপিংয়ের সময় অনবরত চুইংগাম চিবাতে থাকেন তিনি। যেটা নিয়ে বেশ বিরক্ত ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরেই ট্রল হচ্ছে। বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে নিচ্ছেন না আসিফ। এটা ভক্তদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশ দলের প্রতিটি ভুল নিয়ে ভক্তদের সমালোচনাকেও ইতিবাচকভাবে দেখছেন আসিফ।
তিনি বলেন, ‘একটা চুইংগাম নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। একটা রানআউট নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। এটা হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটাও দরকার আছে।’
সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজজুড়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সর্বশেষ ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছুঁয়ে ফেলে ৫ উইকেট ও ১৯ বল হাতে রেখে। এদিনও ব্যাট হাতে হতাশ করেছেন জাকের। ব্যক্তিগত ৫ রানে জেসন হোল্ডারের বলে এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন।
এর আগে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। এ জন্য ১৮ বল খেলেন জাকের। সব মিলিয়ে সময়টা কথা বলছে না এই ক্রিকেটারের হয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটার প্রভাব ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন জাকের।
ক্রীড়া ডেস্ক
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনায়াসে হারিয়েছে পাকিস্তান। দলের ৯ উইকেটের বড় জয়ের দিনে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন সাইম আইয়ুব। তাই তাড়াহুড়া করতে হয়নি বাবর আজমকে। ১৮ বলে খেলেছেন ১১ রানের ধীরস্থির ইনিংস। এমন এক ইনিংস খেলার ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকল পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য।
১১ রান করার পথে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে গেছেন বাবর। এই রেকর্ড গড়ার পথে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামার আগে ভারতীয় ব্যাটারের চেয়ে ৮ রান পিছিয়ে ছিলেন বাবর। ডনোভান ফেরেইরার করা ইনিংসের ১২তম ওভারে এক রান নিয়ে ছোট সংস্করণের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার রেকর্ড গড়েন ডানহাতি ব্যাটার।
ভারতকে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে এই সংস্করণকে বিদায় বলেন রোহিত। তাই বাবরের সামনে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু লম্বা সময় ধরে টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকায় বাড়ছিল অপেক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ ১০ মাস পর প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। ফেরার ম্যাচে পুরোপুরি হতাশ করেন। ডাক মেরে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঠিকই রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর।
১২৩ ইনিংস শেষে বাবরের সংগ্রহ ৪২৩৪ রান। দুইয়ে নেমে যাওয়া রোহিতের নামের পাশে আছে ৪২৩১ রান। ১৫১ ইনিংস ব্যাট করেছেন তিনি। তালিকার তিনে থাকা বিরাট কোহলি করেছেন ৪১৮৮ রান।
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ রান সংগ্রাহক:
নাম রান
বাবর আজম ৪২৩৪
রোহিত শর্মা ৪২৩১
বিরাট কোহলি ৪১৮৮
জস বাটলার ৩৮৬৯
পল স্টার্লিং ৩৭১০
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ রান সংগ্রাহক:
নাম রান
বাবর আজম ৪২৩৪
রোহিত শর্মা ৪২৩১
বিরাট কোহলি ৪১৮৮
জস বাটলার ৩৮৬৯
পল স্টার্লিং ৩৭১০
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন হারের মুখে, তখন গ্যালারি থেকে ভেসে আসে ‘ভুয়া-ভুয়া’ স্লোগান। লিটন দাস, জাকের আলীদের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেই এই স্লোগান দিয়েছেন স্বাগতিক দলের দর্শকেরা। বিষয়টা মোটেও ভালো লাগেনি ড্যারেন স্যামির। বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যারিবীয় দলের কোচ।
টানা দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ হার নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচটি ছিল তাদের জন্য ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। তবে কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারেনি দলটি। ৫ উইকেটে হেরে ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পেয়েছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের এমন পারফরম্যান্সে বেশ মর্মাহত ভক্তরা।
খেলোয়াড় হিসেবে এর আগেও অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন স্যামি। ক্রিকেটের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা আছে তাঁর। তাই ক্ষোভের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, বাজে সময়ে সমর্থন দিতে হবে দলকে।
স্যামি বলেন, ‘এ দেশের দর্শকেরা দারুণ। বাংলাদেশে এলেই তাঁদের প্রশংসা করি। যদিও আমি এখন খেলছি না। এ দেশের মর্শকেরা সব সময় ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তবে দর্শকেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, সেটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি খেয়াল করেছি, তাঁরা ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলছেন। আমি জেনেছি এর মানে কী। আমি মনে করি, স্বাগতিক দলের দর্শক হিসেবে এমন করা উচিত না। কারণ, আপনারা সমর্থক। সেরাটা দেওয়ার জন্যই ক্রিকেটাররা মাঠে আসে। তাদের সমর্থন করা উচিত।’
দর্শকদের এমন আচরণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন স্যামি, ‘এত কিছুর পরও দর্শকদের ভালো বলতে হয়। তাঁরা নিজেদের দলের ভালো দেখতে চান। তবে ক্রিকেটাররা যত বেশি সমর্থন ও উৎসাহ পাবে, তত ভালো করবে। অকারণে তাদের চাপে ফেলবেন না। তাই ভক্তদের বলব, ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করুন।’
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় আছে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে রাতে মাঠে নামবে দুই দল। জয় দিয়ে সিরিজ শুরুর পর গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় প্রোটিয়ারা। আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও মাঠে নামবে বেশ কয়েকটি বড় দল। ম্যাচ আছে বুন্দেসলিগাতেও। সব মিলিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটি বেশ জমজমাট যাবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নটিংহাম-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ৯টা, সরাসরি
টটেনহাম-চেলসি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
লাইপজিগ-স্টুটগার্ট
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বায়ার্ন-লেভারকুসেন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে হার দিয়েই এবারের অধ্যায় শেষ করল বসুন্ধরা কিংস। গতকাল কুয়েত এসসির কাছে ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। গতবারের মতো কোনো পয়েন্ট ছাড়া ফিরতে হচ্ছে তাদের।
কুয়েতের জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ স্টেডিয়ামে খেলতে যাওয়ার পথে শুরুতে বিড়ম্বনায় পড়ে কিংস। রাস্তায় আকস্মিক বিস্ফোরণে টিম বাসের একটি চাকা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দলটি স্টেডিয়ামে দেরিতে পৌঁছায়।ম্যাচ কমিশনারকে খেলা ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে কিংস। কিন্তু নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় ম্যাচ।
তিনবারের এএফসি কাপ জয়ী কুয়েত এসসি খেলার শুরুটা করে দুর্দান্ত। প্রথম মিনিটেই সামি আল সানেয়ারের নিখুঁত ক্রসে ইউসেফ আল সুলাইমান হেডে বল জালে পাঠান। ১৭ মিনিটে ফয়সাল আল হারবির দূরপাল্লার শক্তিশালী শটে বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এ সময় তাহা খেনিসি ও মোহাম্মদ দাহামও সুযোগ পান, কিন্তু তাদের ফিনিশিংয়ে ঘাটতি ছিল।
প্রথমার্ধ জুড়ে কিংস পাত্তাই পায়নি। যোগ করার সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে কুয়েত এসসি। দাহামে ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক ফ্লিকে কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোকে পরাস্ত করেন খেনিসি।
দ্বিতীয়ার্ধে কিংস আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেরা সুযোগটি আসে ৬৪ মিনিটে। সোহেল রানার ক্রসে রাকিব হোসেনের হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে চলে যায়। ৮০ মিনিটে বসুন্ধরার পক্ষে গোলের সুবর্ণ সুযোগ পান নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড সানডে ইমানুয়েলও। কিন্তু দোরিয়েলতনের ক্রসে ছোঁয়া লাগাতে পারেননি। ফলে এই জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বি গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখে কুয়েত এসসি। এর আগে প্রথম ম্যাচে আল সিবের কাছে ৪-৩ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে আল আনসারের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে কিংস।
