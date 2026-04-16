Ajker Patrika
ক্রিকেট

সৌম্যকে কি এবার সুযোগ দেবেন মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ২৪
মিরপুর শেরেবাংলায় দলের অনুশীলনে সৌম্য সরকার। ছবি: বিসিবি

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজেও কি তবে ডাগআউটে বসে কাটাতে হবে সৌম্য সরকারকে— ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও একাদশে জায়গা না পাওয়া এই ওপেনারকে নিয়ে এখন এই প্রশ্ন অনেকের। একদিকে টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা সাইফ হাসান -তানজিদ হাসান তামিমের জুটির ওপর, অন্যদিকে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বলছেন পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়ার কথা।

গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিজের শেষ ওয়ানডেতে ৮৬ বলে ৯১ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন সৌম্য। তার আগে দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও করেন ৪৫ রান। তবে দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পরও পাকিস্তান সিরিজটা সৌম্যর কেটেছে ডাগআউটে বসে। এবার নিউজিল্যান্ড সিরিজে কি সৌম্যর সুযোগ মিলবে—প্রথম ওয়ানডের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে মিরাজ বলেন, ‘একজন ব্যাটারকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া উচিত। একটি বা দুটি ম্যাচ যথেষ্ট নয়। তিন-চার ম্যাচ খেলার পর একজন ক্রিকেটার নিজের ভুল বুঝতে পারে। অধিনায়ক হিসেবে আমার পরিকল্পনা থাকবে যেন সবাই তার জায়গায় সঠিক সুযোগ পায়।’

সবশেষ মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তানজিদ হাসান তামিম সিরিজসেরা হয়েছেন। এক ম্যাচে করেন সেঞ্চুরি। অথচ তাঁর উদ্বোধনী জুটিতে আরেক সঙ্গী সাইফ হাসান রীতিমতো ব্যর্থ। তিন ম্যাচ মিলিয়ে করেন ৫২ রান। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ওয়ানডেতে একই একাদশ নিয়ে খেলায় আর সুযোগ মেলেনি সৌম্যর। একটা ম্যাচেও সুযোগ না পাওয়ায় সৌম্যর স্ত্রী বিস্ফোরক পোস্ট দিয়েছিলেন তখন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডের দল ঘোষণার পর সৌম্য সুযোগ পাবেন কি না, এটা নিয়ে আলোচনা চলছেই। আজ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সৌম্যর নাম মিরাজ নেননি। তবে তাঁর (মিরাজ) কথাবার্তায় তামিম-সাইফ জুটিতেই থিতু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘আগের সিরিজে আমাদের উদ্বোধনী জুটিতে ১০০-এর বেশি রান যোগ হয়েছে। যা দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। শুরুতে উইকেট পড়ে গেলে চাপ চলে আসে। আমরা শুধু বড় স্কোর দেখি না। অনেক সময় ১০-২০ রানের ছোট ইনিংসও দলের জন্য ইমপ্যাক্টফুল হতে পারে। আমাদের এসব বিষয় মাথায় রাখতে হয়।’

ঘরের মাঠে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সিরিজগুলোতে দর্শক তুলনামূলক কম চোখে পড়েছে। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দুটি সিরিজই জিতেছে স্বাগতিক হিসেবে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে দর্শক প্রসঙ্গে মিরাজ বলেন, ‘পারফরম্যান্সের কথা বলতে গেলে আমরা গত দুটি সিরিজ জিতেছি। আর রমজানের সময় খেলা থাকায় (পাকিস্তান সিরিজে) দর্শক হয়তো তুলনামূলক কম ছিল। ঈদের পর অনেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।’

১৭ ও ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডে হবে মিরপুরে। তৃতীয় ওয়ানডে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে হবে। এরপর তিন টি-টোয়েন্টির প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির ভেন্যুও চট্টগ্রাম। তৃতীয় তথা শেষ টি-টোয়েন্টি হবে মিরপুরে।

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে নতুন ডিসি

চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও ‘হেল্প’ পাইনি: মাহফুজ আলম

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন তামিম

গেইলের রেকর্ড ভেঙে কোহলি-ওয়ার্নারকে তাড়া করছেন বাবর

তামিমের সঙ্গে কী কথা হয়েছে মিরাজের

