নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে কী বলছেন বাংলাদেশ কোচ

তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলতে গত ১৩ এপ্রিল রাতে নিউজিল্যান্ড দল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখতেই একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার চোখে পড়ে। এদের অনেকে এবারই প্রথম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড দলের চিত্র যে এমন হবে সেটা জানাই ছিল।
চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) এবং পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত দলের ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশ সফরের জন্য তাই ব্ল্যাক ক্যাপদের ভরসা দ্বিতীয় সারির দল। দুটি সিরিজেই নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম লাথাম। সফরে কিউই শিবিরে অভিজ্ঞ নাম বলতে এই ব্যাটরই। তবে নিউজিল্যান্ডের এই দলকে দ্বিতীয় সারির দল মানতে নারাজ বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সারির দল বলতে কিছু নেই।
বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের প্রথম ওয়ানডে শুরু হবে আগামী ১৭ এপ্রিল। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত হন সিমন্স। প্রতিপক্ষের মূল দল না থাকায় স্বাগতিকদের কাজ সহজ হবে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় সেরা দল বলে কিছু নেই। কোনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে যখন একটি দল আসে, সেটাই তাদের সেরা। বিশেষ করে, নিউজিল্যান্ডের মতো দল—যেখানে একের পর এক ক্রিকেটার উঠে আসতেই থাকে।’
নিউজিল্যান্ডের এই দলটাকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না সিমন্স, ‘একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে; ওরা (নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা) ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর পরিমাণে ম্যাচ খেলেছে। তারা বেশ পোক্ত ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তাদের কয়েকজন হয়তো (খুব বেশি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেনি। তবে সবাই অনেক ক্রিকেট খেলেছে। ওদের দ্বিতীয় সেরা দল মনে করার কোনো কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এভাবে কাজ চলে না।’
