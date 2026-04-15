নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে কী বলছেন বাংলাদেশ কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ১৯
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ ফিল সিমন্স। ফাইল ছবি

তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলতে গত ১৩ এপ্রিল রাতে নিউজিল্যান্ড দল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখতেই একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার চোখে পড়ে। এদের অনেকে এবারই প্রথম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। বাংলাদেশ সফরে নিউজিল্যান্ড দলের চিত্র যে এমন হবে সেটা জানাই ছিল।

চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) এবং পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত দলের ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশ সফরের জন্য তাই ব্ল্যাক ক্যাপদের ভরসা দ্বিতীয় সারির দল। দুটি সিরিজেই নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম লাথাম। সফরে কিউই শিবিরে অভিজ্ঞ নাম বলতে এই ব্যাটরই। তবে নিউজিল্যান্ডের এই দলকে দ্বিতীয় সারির দল মানতে নারাজ বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সারির দল বলতে কিছু নেই।

বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের প্রথম ওয়ানডে শুরু হবে আগামী ১৭ এপ্রিল। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত হন সিমন্স। প্রতিপক্ষের মূল দল না থাকায় স্বাগতিকদের কাজ সহজ হবে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় সেরা দল বলে কিছু নেই। কোনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে যখন একটি দল আসে, সেটাই তাদের সেরা। বিশেষ করে, নিউজিল্যান্ডের মতো দল—যেখানে একের পর এক ক্রিকেটার উঠে আসতেই থাকে।’

নিউজিল্যান্ডের এই দলটাকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না সিমন্স, ‘একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে; ওরা (নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা) ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর পরিমাণে ম্যাচ খেলেছে। তারা বেশ পোক্ত ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তাদের কয়েকজন হয়তো (খুব বেশি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেনি। তবে সবাই অনেক ক্রিকেট খেলেছে। ওদের দ্বিতীয় সেরা দল মনে করার কোনো কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এভাবে কাজ চলে না।’

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

আজকের রাশিফল: জিহ্বা না সামলালে সম্পর্ক তছনছ হবে, বাবার মেজাজ চড়া

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

এলাকার খবর
Loading...

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ‘ট্রাম্পকার্ড’ রানাকে কোন কৌশলে সামলাবে নিউজিল্যান্ড

বাংলাদেশের ‘ট্রাম্পকার্ড’ রানাকে কোন কৌশলে সামলাবে নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে কী বলছেন বাংলাদেশ কোচ

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে কী বলছেন বাংলাদেশ কোচ

হঠাৎ কেন ‘আন্দোলনে’ আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবলাররা

হঠাৎ কেন ‘আন্দোলনে’ আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবলাররা

বিসিবি সভাপতির পদে বারবার পরিবর্তনে মোটেও অবাক হননি বাংলাদেশ কোচ

বিসিবি সভাপতির পদে বারবার পরিবর্তনে মোটেও অবাক হননি বাংলাদেশ কোচ