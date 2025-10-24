Ajker Patrika
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেও সন্তুষ্ট নন মিরাজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিরিজ জিতেও সন্তুষ্ট নন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: ফেসবুক
সিরিজ জিতেও সন্তুষ্ট নন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: ফেসবুক

যে ওয়ানডে সংস্করণে বাংলাদেশ এক সময়ে বলে কয়ে হারাত, সাম্প্রতিক সময়ের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সেটার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। ২০২৪-এর নভেম্বর থেকে এ বছরের অক্টোবর পর্যন্ত টানা চারটি ওয়ানডে সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। অবশেষে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে সাদা বলের এই সংস্করণে বাংলাদেশ পেল সিরিজ জয়ের স্বাদ।

মিরপুরে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ১৭৯ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় মিরাজের জন্য অনেক বড় একটা স্বস্তির। কারণ, ব্যাটে-বলে তাঁর পারফরম্যান্স থাকলেও ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’ হয়ে উঠতে পারেননি। গতকালের উইন্ডিজ ম্যাচসহ বাংলাদেশ তাঁর নেতৃত্বে খেলেছে ১৩ ওয়ানডে। জিতেছে ৫ ম্যাচ ও হেরেছে ৮ ম্যাচ। তবু উইন্ডিজ সিরিজ জয়ের পরও মিরাজ সন্তুষ্ট নয়। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বাংলাদেশ ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠত। কিন্তু সেটা না হওয়ায় মিরাজের দল ১০ নম্বরে আছে।

কোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজেরকোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজের

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গতকাল হারানোর পর আইসিসির হালনাগাদ করা ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে দেখা যায়, ৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট ৭৯। এদিকে পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (২০২৭) সরাসরি খেলতে হলে ২০২৭-এর ৩১ মার্চের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকতে হবে। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে থাকায় সন্তুষ্ট না। সামনে আমাদের বিশ্বকাপ আছে। সেখানে মূলপর্বে উঠতে হবে। সেরা ৮ দল খেলবে বিশ্বকাপে। এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমাদের লক্ষ্য সেরা আটের মধ্যে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলা।’

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশেররেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা রিশাদ হোসেনের জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। প্রথম দুই ওয়ানডেতে তাঁর শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংসের কারণেই বাংলাদেশ ২০০ পেরিয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর স্পিন ভেলকি তো রয়েছেই। লেগস্পিন জাদুতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বোলিং করেছেন ৪.৬৭ ইকোনমি। রিশাদের মতো ক্রিকেটার থাকলে দল অনেক উপকৃত হয় বলে মনে করেন মিরাজ। সংবাদ সম্মেলনে রিশাদকে নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘রিশাদ গত ২-৩ বছরে যেভাবে বোলিং করে একটা জায়গায় এসেছে, সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ মনে করি। যাঁরা কোচ আছেন, তাঁদের কৃতিত্ব দেব।’

রিশাদের প্রশংসায় বরাবরই পঞ্চমুখ বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে রিশাদকে তিনি (মুশতাক)

তুলনা করেছিলেন রশিদ খানের সঙ্গে। রিশাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ১২ উইকেট নিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশের যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। ২০০৬ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে তিন ওয়ানডে মিলে ১২ উইকেট নিয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। এই তালিকায় সবার ওপরে মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মোস্তাফিজ ১৩ উইকেট পেয়েছিলেন।

খেলাক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) যোগাযোগ করতে যাচ্ছে ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) যোগাযোগ করতে যাচ্ছে ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিদেশি কোচদের তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। চন্ডিকা হাথুরুসিংহে, জেমি সিডন্স, ফিল সিমন্স, মুশতাক আহমেদ, রাসেল ডমিঙ্গো, শন টেইটসহ আরও অনেকেই আছেন। তবে ওয়াসিম আকরামের কাজ করা হয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে। এবার বোর্ডের পক্ষ থেকে পাকিস্তানি কিংবদন্তি ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

দুবাইয়ে গত মাসে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম আকরাম জানিয়েছিলেন, তিনি বাংলাদেশকে বড্ড মিস করেন। এমনকি স্বল্প মেয়াদে হলেও বিসিবিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই সাক্ষাৎকারের এক মাস পেরোনোর পর দেখা যাচ্ছে আশার আলো। মিরপুরে গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন তাঁর কাছে প্রশ্ন এসেছে, ওয়াসিম আকরাম নাকি বাংলাদেশ দলের সঙ্গে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে চান। উত্তরে বুলবুল বলেন, ‘আমি তো এ ধরনের কথা (বিনা পারিশ্রমিকে ওয়াসিম আকরামের কাজ করার কথা) শুনিনি। কিন্তু তার মতো ক্রিকেট মেধা, পেস বোলার হিসেবে না—ক্রিকেট বিশ্বেই কম আছে। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ হয়েছে। কথা বলে দেখব যদি আমাদের জন্য সুবিধা হয়।’

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

মিরপুরে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ জিতেছিল ৭৪ রানে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে কৌশলগত কিছু জায়গায় ভুল করায় মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেটা পারেনি। সুপার ওভারে হারের পর হয়েছিল অনেক সমালোচনা। সেই সমালোচনার জবাব মিরাজ-সাইফ হাসানরা দিলেন মাঠে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৭৯ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পথটা একেবারে মসৃণ ছিল না বাংলাদেশের জন্য। মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে প্রথম দুই ওয়ানডেতে রানের জন্য কী পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেটা সকলেরই জানা। স্কোরবোর্ডে সেই দু্ই ম্যাচে ২০০ রান তুলতে পেরেছিল মূলত রিশাদ হোসেনের শেষের দিকের ক্যামিওতে। গতকাল তো সৌম্য সরকার-সাইফের উদ্বোধনী জুটির ১৭৬ রানই করতে পারেনি পুরো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। বাংলাদেশ যে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে মুগ্ধ বুলবুল,‘তারা আজ ভালো ক্রিকেট খেলেছে। সবচেয়ে বড় জিনিসটা যে চোখে পড়েছে, গত দুই ম্যাচে বিশেষ করে গত ম্যাচের আত্মবিশ্বাসের যে অভাবটা ছিল, একটা দল হারার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল। বাংলাদেশ যে দারুণ দল, সেটা তারা প্রমাণ করে দেখাল।’

ওয়ানডে সিরিজ শেষে এখন বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতে। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে।

বাংলাদেশখেলাওয়েস্ট ইন্ডিজক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
৪১ বছর বয়সেও খেলবেন মেসি, মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন মেসি। ছবি: ইন্টার মায়ামি
মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন মেসি। ছবি: ইন্টার মায়ামি

বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লিওনেল মেসিও বা কম যান কীসে! কয়েক মাস আগে পেরিয়েছেন ৩৮। এবার ৪১ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যাওয়ার আগাম বার্তা দিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ৩ বছরের নতুন চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামি। আজ এক বিবৃতিতে জানানো হয় তা।

ইন্টার মায়ামির নির্মাণাধীন ফ্রিডম পার্ক স্টেডিয়ামে বসে নতুন চুক্তি সম্পন্ন করেন মেসি। আগামী বছর থেকে এটাই হবে মায়ামির ঘর৷ সেখানে মেসির পায়ের ধূলো পড়বে না তা কী করে হয়। তাই তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চুক্তির ভিডিও দিয়ে ক্যাপশনে মায়ামি জানিয়েছে, হি ইজ হোম (তিনি থাকছেন)।

চুক্তি নিয়ে মেসি বলেন, ‘এখানে থাকতে পারে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুশি। ফ্রিডম পার্কে খেলার স্বপ্ন এখন একটি সুন্দর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মায়ামিতে আসার পর থেকে আমি খুব খুশি আছি। তাই এখানে খেলা চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।’

মেসি আরও যোগ করেন, ‘আমরা সবাই সেই মুহূর্তটির জন্য খুব রোমাঞ্চিত, যখন অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কে খেলতে পারব। আমাদের নতুন ঘরে খেলার অভিজ্ঞতা নিতে এবং ভক্তদেরকেও তা উপভোগ করার সুযোগ দিতে তর সইছে না। এমন একটি দর্শনীয় স্টেডিয়ামে ঘরে খেলতে পারাটা সত্যিই বিশেষ কিছু হবে।’

ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক ও ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যাম বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের ইন্টার মায়ামিতে আনা। আর ঠিক সেটাই করেছি। আমরা সেই খেলোয়াড়কে এনেছি যে খেলাটির সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়। এটি মায়ামির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে ফুটিয়ে তোলে।একই সঙ্গে শহর, ক্লাব ও খেলার প্রতি মেসির দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে।’

মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি নবায়নের বিষয়টি অনুমিত ছিল। ২০২৩ সালে আড়াই বছরের চুক্তিতে পিএসজি থেকে ক্লাবটিতে যোগ দেন তিনি। যা শেষ হত এ বছরই। বয়স ৪০ ছোঁয়ার আগেই যেখানে অনেক ফুটবলার খেলা ছাড়ার ঘোষণা, সেখানে ৮ বারের ব্যালন ডি’অর ও বিশ্বকাপজয়ী মেসি বিপরীত দিকেই হাঁটছেন। ভক্তদের তাতে খুশি না হয়ে উপায় আছে।

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
কোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দলে সব সিদ্ধান্ত একা নেন না মিরাজ। ছবি: ফেসবুক
দলে সব সিদ্ধান্ত একা নেন না মিরাজ। ছবি: ফেসবুক

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে সৌম্য সরকার জানিয়েছিলেন, সুপার ওভার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোচ ও অধিনায়ক। অথচ মেহেদী হাসান মিরাজ জানালেন ভিন্ন কিছু। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ১৭৯ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হওয়ার পর বরাবরই আলোচনায় থাকছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। যদিও আলোচিতর চেয়ে বরং সমালোচিতই হচ্ছেন তিনি। কেউ কেউ মনে করেন দলে তাঁর কর্তৃত্বই চলে বেশি।

আজ সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘সবাই মনে করে সিদ্ধান্ত শুধু সালাহউদ্দিন স্যার আর আমি নিচ্ছি। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই তখন সবাই একসঙ্গে পরামর্শ করে। ফিল সিমন্স পরামর্শ করেন, সালাহ উদ্দিন স্যারের সঙ্গে কথা বলেন, আমার সঙ্গেও কথা বলেন। অনেক সময় আমরা সম্মতি দিই আবার অনেক সময় দিই না।’

মিরাজ যোগ করেন, ‘আবার আমি একটা কথা বললাম বা সালাহ উদ্দিন স্যার একটা বললেন তখন তিনি (সিমন্স) সেটা শুনেন। জিনিসটা এভাবেই হয়। কারণ একটা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়। এরকম না আমি একা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।’

মিরপুরের কালো মাটির উইকেট নিয়ে সমালোচনা হলেও এমন উইকেটে দোষের কিছু দেখেন না মিরাজ। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সবাই ঘরের মাঠে সুবিধা নেয়। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা ওই কন্ডিশনে কতটুকু মানিয়ে নিতে পারছি বা তার জন্য কোথায় ক্যাম্প করছি সেগুলো তখন ভাবতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়াতে আমি দোষের কিছু দেখি না। আমরা সব ম্যাচ এই উইকেটে খেলবো এমন নয়।’

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
ভারতের আগে জাতীয় স্টেডিয়ামেই আফগানদের সামলাবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ জাতীয় দল। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ জাতীয় দল। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন শেষ হলেও ম্যাচ বাকি রয়েছে আরও দুটি। ১৮ নভেম্বর পঞ্চম ম্যাচে ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে হাভিয়ের কাবরেরার দল। তবে এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

আজ বাফুফে জানিয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। তবে ৮-১৪ নভেম্বর এখানেই হওয়ার কথা রয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন আয়োজন করবে প্রতিযোগিতাটি। দুটো সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মূলত ১৮ নভেম্বর আফগানিস্তানেরও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচ তারা খেলবে ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। আফগানিস্তানের স্বাগতিক ভেন্যু হওয়ার পাশাপাশি প্রীতি ম্যাচ খেলারও ব্যবস্থা করে নিয়ে বাংলাদেশ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারল।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বশেষ খেলেছে ২০২৩ সেপ্টেম্বরে। ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচের প্রথমটি গোলশূন্য ও পরেরটি ড্র হয়েছে ১-১ ব্যবধানে।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
