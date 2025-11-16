‘নিউজিল্যান্ডের কাছে ভরাডুবির পর ভারত কোনো শিক্ষাই নেয়নি’

ক্রীড়া ডেস্ক
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন।
এক বছরে টেস্টে ভারতের অন্যতম বাজে এক অধ্যায় হয়ে রইল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আজ তিন দিনে শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে গুটিয়ে গেছে ভারত। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জেতার রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানে হারের পরই ভারতের গত এক বছরে ঘরের মাঠে টেস্টের পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয় আলাপ-আলোচনা। গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে ভারত নিজেদের মাঠে ছয় টেস্ট খেলে জিতেছে দুটি। হেরেছে চার ম্যাচ। এই চার ম্যাচের মধ্যে রয়েছে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত বছর টেস্ট সিরিজে ভারত নিজেদের মাঠে ‘স্পিনিং ট্র্যাক’ বানিয়ে ধরা খেয়েছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম জাফর। একই সঙ্গে ভারতকে তরিকা বদলাতে বলছেন জাফরও। ভারতের সাবেক এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজের হার থেকে মনে হয় কিছু শিখিনি। এ ধরনের পিচে আমাদের স্পিনার আর প্রতিপক্ষের স্পিনারদের মধ্যে পার্থক্য অনেক কমে যায়। সেই ক্ল্যাসিক ভারতীয় পিচে ফিরতে হবে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে যখন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল, ভারতে এমন উইকেট ছিল। কোহলি ছিল তখন অধিনায়ক।’
ভারত ৩০ রানে হারের পর তোপের মুখে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জী। সুজনকে যখন সবাই ধুয়ে দিচ্ছেন, তখন যেন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সাংবাদিকদের গম্ভীর বলেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন। ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে, অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। যাঁদের মধ্যে দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। ইরফান এক্সে লিখেছেন, ‘ঘূর্ণি উইকেটে স্পিন খেলতে যে দক্ষতা লাগে, সেটা অবশ্যই কমে গেছে। সফট হ্যান্ড, কবজির কাজের দক্ষতার যে অভাব রয়েছে, সেটা ভারতের ব্যাটিংয়ে বোঝা গেছে।’ ভারত গত এক বছরে নিজেদের মাঠে যে দুই টেস্ট জিতেছে, দুটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। দুটিই হয়েছে এ বছরের অক্টোবরে। যার মধ্যে আহমেদাবাদে ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন।
এক বছরে টেস্টে ভারতের অন্যতম বাজে এক অধ্যায় হয়ে রইল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আজ তিন দিনে শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে গুটিয়ে গেছে ভারত। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জেতার রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানে হারের পরই ভারতের গত এক বছরে ঘরের মাঠে টেস্টের পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয় আলাপ-আলোচনা। গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে ভারত নিজেদের মাঠে ছয় টেস্ট খেলে জিতেছে দুটি। হেরেছে চার ম্যাচ। এই চার ম্যাচের মধ্যে রয়েছে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত বছর টেস্ট সিরিজে ভারত নিজেদের মাঠে ‘স্পিনিং ট্র্যাক’ বানিয়ে ধরা খেয়েছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম জাফর। একই সঙ্গে ভারতকে তরিকা বদলাতে বলছেন জাফরও। ভারতের সাবেক এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজের হার থেকে মনে হয় কিছু শিখিনি। এ ধরনের পিচে আমাদের স্পিনার আর প্রতিপক্ষের স্পিনারদের মধ্যে পার্থক্য অনেক কমে যায়। সেই ক্ল্যাসিক ভারতীয় পিচে ফিরতে হবে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে যখন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল, ভারতে এমন উইকেট ছিল। কোহলি ছিল তখন অধিনায়ক।’
ভারত ৩০ রানে হারের পর তোপের মুখে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জী। সুজনকে যখন সবাই ধুয়ে দিচ্ছেন, তখন যেন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সাংবাদিকদের গম্ভীর বলেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন। ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে, অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। যাঁদের মধ্যে দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। ইরফান এক্সে লিখেছেন, ‘ঘূর্ণি উইকেটে স্পিন খেলতে যে দক্ষতা লাগে, সেটা অবশ্যই কমে গেছে। সফট হ্যান্ড, কবজির কাজের দক্ষতার যে অভাব রয়েছে, সেটা ভারতের ব্যাটিংয়ে বোঝা গেছে।’ ভারত গত এক বছরে নিজেদের মাঠে যে দুই টেস্ট জিতেছে, দুটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। দুটিই হয়েছে এ বছরের অক্টোবরে। যার মধ্যে আহমেদাবাদে ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।৩৭ মিনিট আগে
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কাটতে পর্তুগালের সমীকরণ ছিল বেশ সহজ। আর্মেনিয়াকে হারালেই সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে পর্তুগিজরা। পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে আজ হলো এমনটাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্মেনিয়াকে ৮-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল।
ম্যাচের ৭ মিনিটে রেনাতো ভিগার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। সেট পিস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ভিগা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) দেখে পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের গোলের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আর্মেনিয়ার।
১৮ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আর্মেনিয়ার মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো স্পার্তসিয়ান। সমতায় ফেরার পর শুধু গোলই হজম করে গেছে আর্মেনিয়া। প্রথমার্ধ পর্তুগাল শেষ করেছে ৫-১ গোলে এগিয়ে থেকে। যেখানে ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ২৮ মিনিটে গোল করেন গনসালো রামোস। ৩০ ও ৪১ মিনিটে গোল করেন জোয়াও নেভেস। যার মধ্যে তাঁর (নেভেস) দ্বিতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফার্নান্দেজ।
দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের বন্যা অব্যাহত রেখেছে পর্তুগাল। ৫১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফার্নান্দেজ। হ্যাটট্রিকটা তিনি পেয়েছেন ঠিক ২১ মিনিট পরেই। ৭১ মিনিটে আর্মেনিয়ান ডিফেন্ডার সার্জেই মুরাদিয়ান ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ভিএআর দেখে পর্তুগালকে পেনাল্টি দেওয়া হয়। স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন ফার্নান্দেজ। ৮১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন তাঁর সতীর্থ নেভেস।
ফার্নান্দেজ, নেভেসের জোড়া হ্যাটট্রিকে ৮-১ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। তবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে একগাদা গোল দিয়েও যে পেট ভরেনি পর্তুগিজদের। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আর্মেনিয়ার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। শেষ পর্যন্ত ৯-১ গোলের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পর্তুগিজরা। তাতে করে নবমবারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে পর্তুগাল। যার মধ্যে ২০০২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত টানা সাত বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ইউরোপ মহাদেশের এই দলটি। যার মধ্যে সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালেই থেমে যায় পর্তুগিজদের পথচলা।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কাটতে পর্তুগালের সমীকরণ ছিল বেশ সহজ। আর্মেনিয়াকে হারালেই সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে পর্তুগিজরা। পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে আজ হলো এমনটাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্মেনিয়াকে ৮-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল।
ম্যাচের ৭ মিনিটে রেনাতো ভিগার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। সেট পিস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ভিগা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) দেখে পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের গোলের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আর্মেনিয়ার।
১৮ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আর্মেনিয়ার মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো স্পার্তসিয়ান। সমতায় ফেরার পর শুধু গোলই হজম করে গেছে আর্মেনিয়া। প্রথমার্ধ পর্তুগাল শেষ করেছে ৫-১ গোলে এগিয়ে থেকে। যেখানে ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ২৮ মিনিটে গোল করেন গনসালো রামোস। ৩০ ও ৪১ মিনিটে গোল করেন জোয়াও নেভেস। যার মধ্যে তাঁর (নেভেস) দ্বিতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফার্নান্দেজ।
দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের বন্যা অব্যাহত রেখেছে পর্তুগাল। ৫১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফার্নান্দেজ। হ্যাটট্রিকটা তিনি পেয়েছেন ঠিক ২১ মিনিট পরেই। ৭১ মিনিটে আর্মেনিয়ান ডিফেন্ডার সার্জেই মুরাদিয়ান ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ভিএআর দেখে পর্তুগালকে পেনাল্টি দেওয়া হয়। স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন ফার্নান্দেজ। ৮১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন তাঁর সতীর্থ নেভেস।
ফার্নান্দেজ, নেভেসের জোড়া হ্যাটট্রিকে ৮-১ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। তবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে একগাদা গোল দিয়েও যে পেট ভরেনি পর্তুগিজদের। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আর্মেনিয়ার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। শেষ পর্যন্ত ৯-১ গোলের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পর্তুগিজরা। তাতে করে নবমবারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে পর্তুগাল। যার মধ্যে ২০০২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত টানা সাত বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ইউরোপ মহাদেশের এই দলটি। যার মধ্যে সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালেই থেমে যায় পর্তুগিজদের পথচলা।
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়ে১ ঘণ্টা আগে
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।
বাংলাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম তারকা শাকিব খানের ঢাকার সবশেষ বিপিএলে ভরাডুবি হয়েছে। সেই ঢাকা এবার দলে ভিড়িয়েছে সাইফ হাসানকে। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।পরবর্তীতে আফগানিস্তান সিরিজেও ঝড় তুলেছেন তিনি। শাকিব খানের দলে নাম লেখানোর পর আজ গণমাধ্যমকর্মীদের কৌতূহল ছিল, সাইফের সঙ্গে জনপ্রিয় এই অভিনেতার কী কথা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাইফ বলেন,‘শাকিব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে সাইনিংয়ের দিন। গুডলাক জানিয়েছেন। আশা করি ঢাকা দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।’
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো আফগান তারকা ক্রিকেটাররা আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই অর্থে বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ মেলে না। যদিও সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলে কাঁপিয়েছেন। ইদানীং রিশাদ হোসেন বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ৭ ম্যাচে ৯.৩৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা প্রসঙ্গে সাইফ আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন,‘আমাদের খেলার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতে পারেন আফগানিস্তানের সবাই অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমাদের বেশ কিছু ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত হচ্ছে। এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে বলে মনে করেন সাইফ। বাংলাদেশের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘বিসিবির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব না। অর্ধেক এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ভালো অনুশীলন হবে।’
সাইফ বর্তমানে দারুণ ছন্দে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। এ বছরের আগস্টে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে প্রায় দুই বছর পর ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। এরই মধ্যে তাঁর ওয়ানডেতেও অভিষেক হয়েছে।
সাইফের এত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের রহস্য তাহলে কী—কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘সবাই সাহায্য করেছে। বিসিবির ক্যাম্পেই তো ছিলাম। বাবুল স্যার, সোহেল স্যারের সঙ্গে ছিলাম। মাস্কোতে অনুশীলন করেছি সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে। যেখানে সুযোগ পাই, নিজেকে উন্নতির চেষ্টা করছি। আসলে নিজের কোচ নিজে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২১ সালের সাইফের সঙ্গে বর্তমান সাইফের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখনো তাঁর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দুর্বলতা বলতে এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। নিজের স্পিরিট নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। যেটা শক্তির জায়গা, সেটা নিয়ে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করি। আগে কী হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সাইফ। আজ গণমাধ্যমকে সাইফ বলেন, ‘অবশ্যই অনুপ্রেরণার। তার কাজের নীতিসহ সব কিছুই অনেক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর পরিসংখ্যান সেটা বলে। আশা করি ভালো একটা শেষ হবে মুশফিক ভাইয়ের। মুশফিক ভাইয়ের জন্য শুভকামনা। আজকেও দেখা হয়েছে জিমে। ইনশা আল্লাহ মুশফিক ভাইয়ের ভালো একটা শেষ হবে।’
১৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। এদিকে ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও ২৯ নভেম্বর হবে এই মাঠে। মিরপুরে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।
বাংলাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম তারকা শাকিব খানের ঢাকার সবশেষ বিপিএলে ভরাডুবি হয়েছে। সেই ঢাকা এবার দলে ভিড়িয়েছে সাইফ হাসানকে। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।পরবর্তীতে আফগানিস্তান সিরিজেও ঝড় তুলেছেন তিনি। শাকিব খানের দলে নাম লেখানোর পর আজ গণমাধ্যমকর্মীদের কৌতূহল ছিল, সাইফের সঙ্গে জনপ্রিয় এই অভিনেতার কী কথা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাইফ বলেন,‘শাকিব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে সাইনিংয়ের দিন। গুডলাক জানিয়েছেন। আশা করি ঢাকা দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।’
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো আফগান তারকা ক্রিকেটাররা আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই অর্থে বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ মেলে না। যদিও সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলে কাঁপিয়েছেন। ইদানীং রিশাদ হোসেন বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ৭ ম্যাচে ৯.৩৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা প্রসঙ্গে সাইফ আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন,‘আমাদের খেলার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতে পারেন আফগানিস্তানের সবাই অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমাদের বেশ কিছু ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত হচ্ছে। এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে বলে মনে করেন সাইফ। বাংলাদেশের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘বিসিবির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব না। অর্ধেক এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ভালো অনুশীলন হবে।’
সাইফ বর্তমানে দারুণ ছন্দে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। এ বছরের আগস্টে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে প্রায় দুই বছর পর ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। এরই মধ্যে তাঁর ওয়ানডেতেও অভিষেক হয়েছে।
সাইফের এত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের রহস্য তাহলে কী—কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘সবাই সাহায্য করেছে। বিসিবির ক্যাম্পেই তো ছিলাম। বাবুল স্যার, সোহেল স্যারের সঙ্গে ছিলাম। মাস্কোতে অনুশীলন করেছি সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে। যেখানে সুযোগ পাই, নিজেকে উন্নতির চেষ্টা করছি। আসলে নিজের কোচ নিজে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২১ সালের সাইফের সঙ্গে বর্তমান সাইফের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখনো তাঁর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দুর্বলতা বলতে এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। নিজের স্পিরিট নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। যেটা শক্তির জায়গা, সেটা নিয়ে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করি। আগে কী হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সাইফ। আজ গণমাধ্যমকে সাইফ বলেন, ‘অবশ্যই অনুপ্রেরণার। তার কাজের নীতিসহ সব কিছুই অনেক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর পরিসংখ্যান সেটা বলে। আশা করি ভালো একটা শেষ হবে মুশফিক ভাইয়ের। মুশফিক ভাইয়ের জন্য শুভকামনা। আজকেও দেখা হয়েছে জিমে। ইনশা আল্লাহ মুশফিক ভাইয়ের ভালো একটা শেষ হবে।’
১৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। এদিকে ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও ২৯ নভেম্বর হবে এই মাঠে। মিরপুরে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়ে১ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।৩৭ মিনিট আগে
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের করা ২৯৮ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করেছে ঢাকা। ১১২ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন শিবলি। তাঁর সঙ্গী তাইবুর ১২ রানে অপরাজিত আছেন। ৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হন আনিসুল। ব্যক্তিগত ৯৭ রানে সাঞ্জামুলের বলে সাব্বিরের হাতে ক্যাচ দেন তিনি।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে খুলনা ও সিলেটের প্রথম দিনের খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন আগে ব্যাটিং করে ২৫৯ রানে অলআউট হন সফরকারীরা। মোহাম্মদ মিঠুন ৪৪ ও কালাম সিদ্দিকী করেন ৩৬ রান। সিলেটের হয়ে নাসুম আহমেদ ৪ উইকেট নেন। জবাবে বিনা উইকেটে ২৮ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে চায়ের দেশের দলটি।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম ম্যাচে এদিন ১৪ উইকেট পড়েছে। ৮ উইকেট হারিয়ে ব্যাট করতে নামা ময়মনসিংহ অলআউট হয়েছে ২৮৮ রানে। জবাবে শুভাগত হোম ও আরিফ আহমেদের ঘূর্ণি জাদুতে ২১০ রানে গুটিয়ে গেছে চট্টগ্রাম। সমান চারটি করে উইকেট নেন শুভাগত ও আরিফ। ৭৮ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৮২ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। ১৬০ রানের লিড পেয়েছে তারা।
শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিন শেষে বরিশালের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছে রংপুর। দক্ষিণের দলটির করা ১৯৬ রানের জবাবে ২০২ রানে অলআউট হয় তানভীর হায়দাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৯০ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছে বরিশাল। ৩ উইকেট হাতে রেখে ৮৪ রানে এগিয়ে আছে তারা। ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বরিশালকে অলআউট করার কাজটা সামনে থেকেই করছেন রিশাদ হোসেন।
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের করা ২৯৮ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করেছে ঢাকা। ১১২ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন শিবলি। তাঁর সঙ্গী তাইবুর ১২ রানে অপরাজিত আছেন। ৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হন আনিসুল। ব্যক্তিগত ৯৭ রানে সাঞ্জামুলের বলে সাব্বিরের হাতে ক্যাচ দেন তিনি।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে খুলনা ও সিলেটের প্রথম দিনের খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন আগে ব্যাটিং করে ২৫৯ রানে অলআউট হন সফরকারীরা। মোহাম্মদ মিঠুন ৪৪ ও কালাম সিদ্দিকী করেন ৩৬ রান। সিলেটের হয়ে নাসুম আহমেদ ৪ উইকেট নেন। জবাবে বিনা উইকেটে ২৮ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে চায়ের দেশের দলটি।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম ম্যাচে এদিন ১৪ উইকেট পড়েছে। ৮ উইকেট হারিয়ে ব্যাট করতে নামা ময়মনসিংহ অলআউট হয়েছে ২৮৮ রানে। জবাবে শুভাগত হোম ও আরিফ আহমেদের ঘূর্ণি জাদুতে ২১০ রানে গুটিয়ে গেছে চট্টগ্রাম। সমান চারটি করে উইকেট নেন শুভাগত ও আরিফ। ৭৮ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৮২ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে ময়মনসিংহ। ১৬০ রানের লিড পেয়েছে তারা।
শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিন শেষে বরিশালের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছে রংপুর। দক্ষিণের দলটির করা ১৯৬ রানের জবাবে ২০২ রানে অলআউট হয় তানভীর হায়দাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৯০ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছে বরিশাল। ৩ উইকেট হাতে রেখে ৮৪ রানে এগিয়ে আছে তারা। ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বরিশালকে অলআউট করার কাজটা সামনে থেকেই করছেন রিশাদ হোসেন।
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়ে১ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।৩৭ মিনিট আগে
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।৪ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই দলের লড়াই দেখতে টিকিট নিয়েও ছিল কাড়াকাড়ি। মাত্র চার মিনিটেই শেষ হয়েছে ম্যাচের সব টিকিট।
সফরকারী ভারতও ম্যাচটি হালকাভাবে নিচ্ছে না। বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ফিরতি পর্বে জিততে মরিয়া খালিদ জামিলের দল। প্রথম লেগে গত মার্চে শিলংয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ভারত। শক্তি বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামসকে দলে নিয়েছে তারা স্কোয়াডে নিয়েছে। দুই দল যখন নিজেদের ছক কষছে তখন ভারতের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু দিলেন অন্যরকম বার্তা। ম্যাচ হয়তো দেখতে সুন্দর না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ থাকবে একইরকম।
ভারতীয় ফুটবলের ওয়েবসাইটে আজ তিনি বলেন, ‘এটি ( এশিয়ান কাপের দৌড়ে না থাকা) ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তীব্রতা কমিয়ে দেবে ন। বাংলাদেশ দল এবং তাদের সমর্থকদের দারুণ এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ ভারতের বিপক্ষে খেলা। আমাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা সবসময় কঠিন। ম্যাচটি হয়তো দেখতে সুন্দর নাও লাগতে পারে। অগোছালো দেখা যেতে পারে। দল হিসেবে আমাদের যেকোনো চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’
২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সদস্য ছিলেন সান্ধু। সে সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ ফুটবল অনেক এগিয়ে গেছে বলে মনে করেন তিনি, ‘সেটা অনেক আগের কথা। বাংলাদেশ ফুটবলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে এবং প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। ফুটবলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বেড়েছে, জাতীয় দলও আরও ভালো করছে।’
বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ মনে হয় সান্ধুর কাছে, ‘বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সবসময়ই শিক্ষণীয়। এখানে এসে খেলা সহজ নয়। কারণ এই এখানকার ফুটবলে প্রতিযোগিতা হয। প্রতিবেশী হওয়ায় তারা আমাদের বিপক্ষে ভালো করতে চায় এবং আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায়। জাতীয় দলের সঙ্গে কিংবা যখনই ক্লাব ফুটবলের জন্য এখানে এসেছি, আমার অভিজ্ঞতা অন্তত সেটাই বলে।’
ঢাকায় এসে অনিরাপদ বোধ করছে না ভারতীয় দল। সান্ধু বলেন, ‘এখানকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। তবে অবশ্যই খুব আদর্শ নয়। তবে আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি এবং এটাই আমাদের মাথায় আছে। এখানে আসার পর থেকে আমরা অনিরাপদ বোধ করিনি। এখন ভালোভাবেই কাটছে, সবকিছু খুব সুসংগঠিত। সামনে যা আছে এবং মাঠে কী করতে হবে সেটা নিয়ে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের এই ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। চতুর্থ রাউন্ড শেষেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের। মূলপর্বের লড়াইয়ে টিকে আছে কেবল হংকং ও সিঙ্গাপুর। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা ও রোমাঞ্চের পাহাড় জমেছে। অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন হামজা-শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই দলের লড়াই দেখতে টিকিট নিয়েও ছিল কাড়াকাড়ি। মাত্র চার মিনিটেই শেষ হয়েছে ম্যাচের সব টিকিট।
সফরকারী ভারতও ম্যাচটি হালকাভাবে নিচ্ছে না। বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ফিরতি পর্বে জিততে মরিয়া খালিদ জামিলের দল। প্রথম লেগে গত মার্চে শিলংয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ভারত। শক্তি বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামসকে দলে নিয়েছে তারা স্কোয়াডে নিয়েছে। দুই দল যখন নিজেদের ছক কষছে তখন ভারতের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু দিলেন অন্যরকম বার্তা। ম্যাচ হয়তো দেখতে সুন্দর না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ থাকবে একইরকম।
ভারতীয় ফুটবলের ওয়েবসাইটে আজ তিনি বলেন, ‘এটি ( এশিয়ান কাপের দৌড়ে না থাকা) ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তীব্রতা কমিয়ে দেবে ন। বাংলাদেশ দল এবং তাদের সমর্থকদের দারুণ এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ ভারতের বিপক্ষে খেলা। আমাদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা সবসময় কঠিন। ম্যাচটি হয়তো দেখতে সুন্দর নাও লাগতে পারে। অগোছালো দেখা যেতে পারে। দল হিসেবে আমাদের যেকোনো চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’
২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সদস্য ছিলেন সান্ধু। সে সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ ফুটবল অনেক এগিয়ে গেছে বলে মনে করেন তিনি, ‘সেটা অনেক আগের কথা। বাংলাদেশ ফুটবলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে এবং প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। ফুটবলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বেড়েছে, জাতীয় দলও আরও ভালো করছে।’
বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ মনে হয় সান্ধুর কাছে, ‘বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সবসময়ই শিক্ষণীয়। এখানে এসে খেলা সহজ নয়। কারণ এই এখানকার ফুটবলে প্রতিযোগিতা হয। প্রতিবেশী হওয়ায় তারা আমাদের বিপক্ষে ভালো করতে চায় এবং আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায়। জাতীয় দলের সঙ্গে কিংবা যখনই ক্লাব ফুটবলের জন্য এখানে এসেছি, আমার অভিজ্ঞতা অন্তত সেটাই বলে।’
ঢাকায় এসে অনিরাপদ বোধ করছে না ভারতীয় দল। সান্ধু বলেন, ‘এখানকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। তবে অবশ্যই খুব আদর্শ নয়। তবে আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি এবং এটাই আমাদের মাথায় আছে। এখানে আসার পর থেকে আমরা অনিরাপদ বোধ করিনি। এখন ভালোভাবেই কাটছে, সবকিছু খুব সুসংগঠিত। সামনে যা আছে এবং মাঠে কী করতে হবে সেটা নিয়ে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।’
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়ে১ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।৩৭ মিনিট আগে
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন সাঞ্জামুল ইসলামের সেঞ্চুরিতে ৩০০ রানের ভিত পায় রাজশাহী। আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে পদ্মাপারের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে ঢাকা। শিবলির সেঞ্চুরির দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠে ছেড়েছেন ঢাকার আরেক ব্যাটার আনিসুল ইসলামের। প্রথম ইনিংসে দলটির হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আশরাফুল ইসলাম সিয়াম।৪ ঘণ্টা আগে