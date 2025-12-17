সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
দুই দলের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়েছে দ্বিতীয় ম্যাচ শেষেই। তাই যুব এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি ছিল কেবল গ্রুপ সেরা হওয়ার লড়াই। এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল আজিজুল হাকিম তামিমের দল। ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের ৩৯ রানে হারিয়েছে তারা।
এই জয়ে নিজেদের গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে খেলবে বাংলাদেশ। ফাইনালের মিশনে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে দলটি। ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ হয়েছে পাকিস্তান। সেই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ভারত। আরেক সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।
আইসিসি একাডেমি মাঠে বাংলাদেশের পুঁজি ছিল সাদামাটা; আগে ব্যাট করে ২২৫ রান তুলেছিল তারা। এই পুঁজি নিয়ে জেতার জন্য কাজের কাজটা করতে হতো বোলারদের। সেই কাজটাই করে দেখাল শাহরিয়ার আহমেদ, সামিউন বাশির, ইকবাল হোসেন ইমনরা। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮৬ রানে গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা।
লক্ষ্য তাড়ায় দলীয় ৮০ রানেই ৫ ব্যাটারকে হারায় শ্রীলঙ্কা। সে ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত আর বাংলাদেশের বোলারদের কোনো জবাব দিতে পারেনি তারা। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল চামিকা হেনাতিগালা ও আধাম হিলমি। তবে তাদের প্রচষ্টা কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। সর্বোচ্চ ৪১ রান এনে দেন হেনাতিগালা। হিলমির ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। এছাড়া অধিনায়ক ভিমাথ দিনসারা করেন ১৭ রান। শাহরিয়ার ও ইমন তিনটি করে উইকেট নেন। ১০ ওভারে ২৭ রান দেন শাহরিয়ার। ইমনের খরচ ৩৭ রান। বাশিরের শিকার ২ উইকেট।
এর আগে জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগের ব্যাটে দারুণ শুরু পেয়েছিল বাংলাদেশ। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৪ রান তোলেন তাঁরা দুজন। ৩৬ বলে ৪৯ রান করে জাওয়াদ ফিরলে এই জুটি ভাঙে। সঙ্গী হারিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি রিফাত। নিমসারার বলে গামাগের হাতে ধরা পড়ার আগে ৩৬ রান করেন এই ওপেনার।
তৃতীয় উইকেটে তামিমকে নিয়ে ৫৩ রান যোগ করেন কালাম সিদ্দিকী। ২৯ রান করে চামুদিথার বলে বোল্ড হন অধিনায়ক। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে সোয়া দুইশর কোটাতেই থামে বাংলাদেশ। ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩২ রান করেন কালাম। ফরিদ হাসানের অবদান ২৯ রান। ছোট হলেও তাঁর ইনিংসে ভর দিয়েই মূলত দুইশ রানের কোটা পার করেছে বাংলাদেশ।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ইতালি। প্রথমবারের মতো ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন সদ্য সাবেক অধিনায়ক জো বার্নস। এবার এই ক্রিকেটারকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ইতালিয়ানরা।
টি-টোয়েন্টি বোলাদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তাতেই এই সংস্করণের বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির আরও কাছে চলে এসেছেন বরুণ।
বিপদ যে কখন চলে আসবে, সেটা আগে থেকে অনুমান করার উপায় নেই। এ বছরের ২৬ মে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকেরা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁদের ওপর কী বিপদ আসতে চলেছে! সেদিনের সেই ঘটনায় শতাধিক মানুষকে গাড়ি চালিয়ে আহত করা পল ডয়েল কঠিন শাস্তি পেয়েছেন।
ওভারপ্রতি ৬-ওপর রানরেটে ব্যাটিং করছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্ট জুড়ে ছন্দে থাকা বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে মনে হচ্ছিল ৩০০ রান সময়ের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করেই খেই হারিয়ে ফেলে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। লঙ্কানদের বিপক্ষে তামিমের দল লড়াই করার মতো স্কোর করতে পারেনি।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ইতালি। প্রথমবারের মতো ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন সদ্য সাবেক অধিনায়ক জো বার্নস। এবার এই ক্রিকেটারকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ইতালিয়ানরা। এক বিবৃবিতে দেশটির ক্রিকেট ফেডারেশন (এফসিআরআই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে দলে পরিবর্তন এনেছে এফসিআরআই। বার্নসকে বাদ দিয়ে ওয়েন ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে ইতালিয়ান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন বার্নস। ২৩ টেস্টের পাশাপাশি ছয়টি ওয়ানডেতে অজিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বড় ভাই ডমিনিক বার্নসের মৃত্যুর পর ২০২৪ সালে মায়ের শেকড় ইতালিতে পাড়ি জমান। সে বছরের ৯ জুন লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দলটির হয়ে অভিষেক হয় বার্নসের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে তাঁর নেতৃত্বে গার্নসি ও স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে ইতালি। কিন্তু মূল লড়াইয়ে নেতৃত্ব তো দূরে থাক, দলের অংশই হতে পারছেন না তিনি।
এফসিআরআই’র ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ম্যাডসেন এরই মধ্যে ইতালির হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। দলের যে কয়েকজনের মধ্যে নেতৃত্বগুণ আছে তাদের মধ্যে ম্যাডসেন অন্যতম। ইতালি ক্রিকেট ফেডারেশন বিবেচনা করেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে বার্নসকে রাখা হবে না।’
সবকিছু ভেবেই ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার দিয়েছে এফসিআরআই। বিবৃতিত আরও বলা হয়েছে, ‘ফেডারেশন মনে করছে, দলে ম্যাডসেনের ভূমিকা কেবল খেলোয়াড় হিসেবে নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি দল গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু মূল্যায়নের পর তাঁর উপর আস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ম্যাডসেনকেই সবচেয়ে উপযুক্ত নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।’
টি-টোয়েন্টি বোলাদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তাতেই এই সংস্করণের বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির আরও কাছে চলে এসেছেন বরুণ।
টি-টোয়েন্টি বোলারদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্টের তালিকার শীর্ষ দশে ওঠে এসেছেন বরুণ। সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে তাঁর সংগ্রহ ৮১৮ রেটিং পয়েন্ট। এই সংস্করণে বরুণের চেয়ে বেশি রেটিং আছে সাতজনের। তাঁর ওপরেই আছেন আফ্রিদি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাঁ হাতি পেসারের সেরা রেটিং পয়েন্ট ৮২২। তালিকার সবার ওপরে আছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার উমর গুল। ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি।
টি-টোয়েন্টিতে বরুণের সেরা রেটিং পয়েন্টি ছিল ৮০৮। ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে ৮০০ রেটিংয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এবার নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিক দুর্দান্ত বোলিং করে রেকর্ড গড়েছেন বরুণ।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। প্রতি ম্যাচেই সফরকারী দলের দুজন করে ব্যাটরকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন তিনি। কটকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে দেন ১৯ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ ওভারে খরচ করেন ২৯ রান। ধর্মশালায় সবশেষে টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দেন তিনি।
আইসিসি প্রকাশিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি। তাঁর সংগ্রহ ৬৯৯ রেটিং পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা বরুণের চেয়ে ১৯৯ পয়েন্ট পিছিয়ে ডাফি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১৫ তে কোনো পরিবর্তন আসেনি।
বিপদ যে কখন চলে আসবে, সেটা আগে থেকে অনুমান করার উপায় নেই। এ বছরের ২৬ মে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকেরা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁদের ওপর কী বিপদ আসতে চলেছে! সেদিনের সেই ঘটনায় শতাধিক মানুষকে গাড়ি চালিয়ে আহত করা পল ডয়েল কঠিন শাস্তি পেয়েছেন।
সাড়ে ছয় মাস আগের সেই ঘটনায় ডয়েলকে গতকাল ২১ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বিচারকক্ষে প্রমাণ হিসেবে গাড়ির ড্যাশক্যাম ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ২৬ মে ডয়েল প্রায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওয়াটার স্ট্রিটে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভিডিওতে লিভারপুল সমর্থকদের সরে যেতে তিনি চিৎকারও পর্যন্ত করেছিলেন বলে তাঁর আওয়াজ শোনা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ৩১ অভিযোগ শুরুতে অস্বীকার করলেও পরে দোষ স্বীকার করেছেন।
দোষ স্বীকারের সময় কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন ডয়েল। বিপজ্জনক গাড়ি চালানো, হিংসাত্মক আচরণ, ১৭টি গুরুতর আঘাতের চেষ্টা ও ৩টি জখমের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সাড়ে ছয় মাস আগের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ মাসের টেডি ইভসন ও ৭৭ বছর বয়সী সুসান পাসে ছিলেন। অবিবেচক ও রাগান্বিত অবস্থায় গাড়ি চালান বলে ডয়েলের সাজা ঘোষণার সময় বিচারক অ্যান্ড্রু মেনারি কেসি জানিয়েছেন। ডয়েলকে বিচারক কেসি বলেন, ‘কোনো সুস্থ মানুষ কীভাবে এমন কাজ করতে পারে, সেটা কল্পনা করা কঠিন। পথচারীদের ভিড়ে এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিষয়টি বুঝতেই পারছি না।’
২০১৯-২০ মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল। তবে বিশ্বজুড়ে কোভিড অতিমারির কারণে শিরোপা উৎসব তখন তারা করতে পারেনি। পাঁচ বছর আগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব এ বছরের ২৬ মে করতে চেয়েছিল লিভারপুল। অলরেডদের এই ভিক্টরি প্যারেড আকস্মিকভাবে বিষাদে পরিণত হয়। গাড়ি চালিয়ে ১৩৪ সমর্থককে আহত করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সী ডয়েল। সেদিন বন্ধুদের নিতে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। একপর্যায়ে রেগে তাঁর ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়ি লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের ওপর উঠিয়ে দিয়েছিলেন।
২০২৫-২৬ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় লিভারপুল সাত নম্বরে অবস্থান করছে। ১৬ ম্যাচে ৮ জয়, ২ ড্র ও ৬ হারে ২৬ পয়েন্ট এখন অলরেডদের। চ্যাম্পিয়নস লিগেও তাদের অবস্থা ভালো নয়। ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে তারা।
ওভারপ্রতি ৬-ওপর রানরেটে ব্যাটিং করছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্ট জুড়ে ছন্দে থাকা বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে মনে হচ্ছিল ৩০০ রান সময়ের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করেই খেই হারিয়ে ফেলে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। লঙ্কানদের বিপক্ষে তামিমের দল লড়াই করার মতো স্কোর করতে পারেনি।
২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে দুই দল আজ খেলছে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে। দারুণ শুরুর পরও মাঝপথে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের যুবারা। ব্যাটিং করতে পারেনি পুরো ৫০ ওভারও। লঙ্কানদের ২২৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে তামিমের দল।
দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক বিমাথ দিনরারা। আগে পেয়ে ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগ। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে আবরারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন লঙ্কান পেসার রাসিত নিমসারা। ৩৬ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৪৯ রান করেন আবরার। তাঁর বিদায়ের পর আরেক ওপেনার রিফাতও (৩৬) দ্রুত বিদায় নিয়েছেন।
দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ে ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১০৩ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। তামিমের দলের রানরেট তখন ৬.২৪। রান তোলার গতি এরপর কমতে থাকলেও সাবলীলভাবে এগোতে থাকেন অধিনায়ক তামিম ও কালাম সিদ্দিকী। তৃতীয় উইকেটে ৫৩ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (তামিম-কালাম)। ২৯তম ওভারের তৃতীয় বলে তামিমকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন লঙ্কান বাঁহাতি স্পিনার বিরান চামুদিতা।
৪৮ বলে ২৯ রান করা তামিমের বিদায়ের পর ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। ৬৯ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে তামিমের দল ৪৬.৩ ওভারে ২২৫ রানে গুটিয়ে যায়। ওপেনার আবরারের ৪৯ রানই বাংলাদেশের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোর। লঙ্কান স্পিনার কাবিজা গামাগে নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন নিমসারা ও চামুদিতা। দুলনিত সিগেরা নিয়েছেন ১ উইকেট। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে খেলবে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ পাকিস্তানের বিপক্ষে। যে দল হেরে যাবে, সেমিতে তাদের প্রতিপক্ষ হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত
