ক্রিকেট

আইসিসি রেটিংয়ে আফ্রিদির আরও কাছে ভারতীয় স্পিনার

ক্রীড়া ডেস্ক    
বরুণ চক্রবর্তী। ছবি: ক্রিকইনফো
বরুণ চক্রবর্তী। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বোলাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তাতেই এই সংস্করণের বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির আরও কাছে চলে এসেছেন বরুণ।

টি-টোয়েন্টি বোলারদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্টের তালিকার শীর্ষ দশে ওঠে এসেছেন বরুণ। সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁর সংগ্রহ ৮১৮ রেটিং পয়েন্ট। এই সংস্করণে বরুণের চেয়ে বেশি রেটিং আছে সাতজনের। তাঁর ওপরেই আছেন আফ্রিদি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাঁ হাতি পেসারের সেরা রেটিং পয়েন্ট ৮২২। তালিকার সবার ওপরে আছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার উমর গুল। ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে বরুণের সেরা রেটিং পয়েন্টি ছিল ৮০৮। ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে ৮০০ রেটিংয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এবার নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিক দুর্দান্ত বোলিং করে রেকর্ড গড়েছেন বরুণ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। প্রতি ম্যাচেই সফরকারী দলের দুজন করে ব্যাটরকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন তিনি। কটকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে দেন ১৯ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ ওভারে খরচ করেন ২৯ রান। ধর্মশালায় সবশেষে টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দেন তিনি।

আইসিসি প্রকাশিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি। তাঁর সংগ্রহ ৬৯৯ রেটিং পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা বরুণের চেয়ে ১৯৯ পয়েন্ট পিছিয়ে ডাফি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১৫ তে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

ফুটবল

ছয় মাস আগে গাড়ি চালিয়ে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের আহত করার শাস্তি পেলেন তিনি

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিভারপুলের ভক্ত সমর্থকদের ওপর গাড়ি চালানোর ঘটনায় পল ডয়েল (ইনসেটে) শাস্তি পেয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত
লিভারপুলের ভক্ত সমর্থকদের ওপর গাড়ি চালানোর ঘটনায় পল ডয়েল (ইনসেটে) শাস্তি পেয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

বিপদ যে কখন চলে আসবে, সেটা আগে থেকে অনুমান করার উপায় নেই। এ বছরের ২৬ মে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকেরা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁদের ওপর কী বিপদ আসতে চলেছে! সেদিনের সেই ঘটনায় শতাধিক মানুষকে গাড়ি চালিয়ে আহত করা পল ডয়েল কঠিন শাস্তি পেয়েছেন।

সাড়ে ছয় মাস আগের সেই ঘটনায় ডয়েলকে গতকাল ২১ বছর ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বিচারকক্ষে প্রমাণ হিসেবে গাড়ির ড্যাশক্যাম ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ২৬ মে ডয়েল প্রায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওয়াটার স্ট্রিটে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভিডিওতে লিভারপুল সমর্থকদের সরে যেতে তিনি চিৎকারও পর্যন্ত করেছিলেন বলে তাঁর আওয়াজ শোনা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ৩১ অভিযোগ শুরুতে অস্বীকার করলেও পরে দোষ স্বীকার করেছেন।

দোষ স্বীকারের সময় কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়েন ডয়েল। বিপজ্জনক গাড়ি চালানো, হিংসাত্মক আচরণ, ১৭টি গুরুতর আঘাতের চেষ্টা ও ৩টি জখমের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সাড়ে ছয় মাস আগের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে ৬ মাসের টেডি ইভসন ও ৭৭ বছর বয়সী সুসান পাসে ছিলেন। অবিবেচক ও রাগান্বিত অবস্থায় গাড়ি চালান বলে ডয়েলের সাজা ঘোষণার সময় বিচারক অ্যান্ড্রু মেনারি কেসি জানিয়েছেন। ডয়েলকে বিচারক কেসি বলেন, ‘কোনো সুস্থ মানুষ কীভাবে এমন কাজ করতে পারে, সেটা কল্পনা করা কঠিন। পথচারীদের ভিড়ে এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিষয়টি বুঝতেই পারছি না।’

২০১৯-২০ মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল। তবে বিশ্বজুড়ে কোভিড অতিমারির কারণে শিরোপা উৎসব তখন তারা করতে পারেনি। পাঁচ বছর আগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব এ বছরের ২৬ মে করতে চেয়েছিল লিভারপুল। অলরেডদের এই ভিক্টরি প্যারেড আকস্মিকভাবে বিষাদে পরিণত হয়। গাড়ি চালিয়ে ১৩৪ সমর্থককে আহত করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সী ডয়েল। সেদিন বন্ধুদের নিতে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। একপর্যায়ে রেগে তাঁর ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়ি লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের ওপর উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

২০২৫-২৬ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় লিভারপুল সাত নম্বরে অবস্থান করছে। ১৬ ম্যাচে ৮ জয়, ২ ড্র ও ৬ হারে ২৬ পয়েন্ট এখন অলরেডদের। চ্যাম্পিয়নস লিগেও তাদের অবস্থা ভালো নয়। ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে তারা।

ক্রিকেট

দারুণ শুরুর পরও লঙ্কানদের বড় লক্ষ্য দিতে পারল না বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই ওপেনার রিফাত বেগ-জাওয়াদ আবরার দারুণ ব্যাটিং করলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি
দুই ওপেনার রিফাত বেগ-জাওয়াদ আবরার দারুণ ব্যাটিং করলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

ওভারপ্রতি ৬-ওপর রানরেটে ব্যাটিং করছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্ট জুড়ে ছন্দে থাকা বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে মনে হচ্ছিল ৩০০ রান সময়ের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করেই খেই হারিয়ে ফেলে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। লঙ্কানদের বিপক্ষে তামিমের দল লড়াই করার মতো স্কোর করতে পারেনি।

২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে দুই দল আজ খেলছে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে। দারুণ শুরুর পরও মাঝপথে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের যুবারা। ব্যাটিং করতে পারেনি পুরো ৫০ ওভারও। লঙ্কানদের ২২৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে তামিমের দল।

দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক বিমাথ দিনরারা। আগে পেয়ে ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগ। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে আবরারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন লঙ্কান পেসার রাসিত নিমসারা। ৩৬ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৪৯ রান করেন আবরার। তাঁর বিদায়ের পর আরেক ওপেনার রিফাতও (৩৬) দ্রুত বিদায় নিয়েছেন।

দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ে ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১০৩ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। তামিমের দলের রানরেট তখন ৬.২৪। রান তোলার গতি এরপর কমতে থাকলেও সাবলীলভাবে এগোতে থাকেন অধিনায়ক তামিম ও কালাম সিদ্দিকী। তৃতীয় উইকেটে ৫৩ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (তামিম-কালাম)। ২৯তম ওভারের তৃতীয় বলে তামিমকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন লঙ্কান বাঁহাতি স্পিনার বিরান চামুদিতা।

৪৮ বলে ২৯ রান করা তামিমের বিদায়ের পর ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। ৬৯ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে তামিমের দল ৪৬.৩ ওভারে ২২৫ রানে গুটিয়ে যায়। ওপেনার আবরারের ৪৯ রানই বাংলাদেশের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোর। লঙ্কান স্পিনার কাবিজা গামাগে নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন নিমসারা ও চামুদিতা। দুলনিত সিগেরা নিয়েছেন ১ উইকেট। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে খেলবে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ পাকিস্তানের বিপক্ষে। যে দল হেরে যাবে, সেমিতে তাদের প্রতিপক্ষ হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

ক্রিকেট

ফেরার ম্যাচে সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ খাজার, তবে...

ক্রীড়া ডেস্ক    
১৮ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন উসমান খাজা। ছবি: ক্রিকইনফো
১৮ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন উসমান খাজা। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) গতকাল ঘোষিত একাদশে ছিল না উসমান খাজার নাম। তবে অ্যাডিলেডে আজ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের একাদশে আচমকা ঢুকে গেলেন তিনি। কারণ, স্টিভ স্মিথ অসুস্থ হওয়ায় খেলতে পারছেন না বলে সুযোগ মিলেছে খাজার। প্রত্যাবর্তনটা দারুণ হলেও সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ এখন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটারের।

খাজা সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন নভেম্বরে পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে ৮ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। পিঠের চোটের কারণে ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি খাজা। গোলাপি বলের টেস্টেও অজিরা পায় ৮ উইকেটের জয়। অ্যাডিলেডে আজ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট দিয়ে ফেরার ম্যাচে আউট হয়েছেন ৮২ রানে। ১৮ রানের জন্য ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেছেন তিনি। খাজা তিন অঙ্ক ছুঁতে না পারলেও সেঞ্চুরি করেছেন তাঁর সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি। অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম দিনটা অস্ট্রেলিয়া শেষ করেছে ৮ উইকেটে ৩২৬ রানে।

অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৯.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩৩ রানে পরিণত হয় অজিরা। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন উসমান খাজা। দলীয় ৫১ রানে অস্ট্রেলিয়া হারাতে পারত তৃতীয় উইকেট। ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে ইংলিশ পেসার জশ টঙকে ড্রাইভ করতে যান খাজা। সেকেন্ড স্লিপে থাকা হ্যারি ব্রুক ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি। ব্যক্তিগত ৫ রানে জীবন পাওয়া খাজা সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৯২ বলে ৬১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন মারনাস লাবুশেন ও খাজা।

২৫তম ওভারের প্রথম বলে লাবুশেনকে (১৯) ফিরিয়ে তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙেন জফরা আর্চার। একই ওভারের তৃতীয় বলে ক্যামেরন গ্রিনকেও ফেরান আর্চার। গ্রিন ২ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। আর্চারের জোড়া আঘাতে ২৪.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৪ রানে পরিণত হয় অজিরা। জোড়া ধাক্কা খাওয়ার পর পঞ্চম উইকেটে অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে ১৩৮ বলে ৯১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন খাজা। ১০০ ছুঁইছুঁই এই জুটিটি ভেঙেছেন উইল জ্যাকস। ৪৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে জ্যাকসকে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে খাজা ডিপ স্কয়ার লেগে টাঙের তালুবন্দী হয়েছেন।

১২৬ বলে ৮২ রান করে খাজা আউট হয়েছেন। ১৮ রানের জন্য ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটারের। খাজা যা পারেননি, ক্যারি সেটাই করেছেন। ১৩৫ বলে ক্যারি তুলে নিয়েছেন তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি। ১৪৩ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ১০৬ রান করে আউট হয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অ্যাডিলেডে আজ তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ৮৩ ওভার খেলা হয়েছে। অজিরা করেছে ৮ উইকেটে ৩২৬ রান। মিচেল স্টার্ক ৩৩ রানে অপরাজিত। নাথান লায়ন ১৮ বল খেলে এখনো পর্যন্ত কোনো রান করতে পারেননি। ইংলিশ পেসার আর্চার নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন জ্যাকস ও ব্রাইডন কার্স। টাঙ পেয়েছেন ১ উইকেট।

ক্রিকেট

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১০
লিওনেল মেসিকে বিরল ঘড়ি উপহার দিয়েছেন অনন্ত আম্বানি। ছবি: সংগৃহীত
লিওনেল মেসিকে বিরল ঘড়ি উপহার দিয়েছেন অনন্ত আম্বানি। ছবি: সংগৃহীত

ভারত সফরটা লিওনেল মেসির জন্য মনে রাখার মতোই। ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা, শচীন টেন্ডুলকার-জয় শাহদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার—এত কিছু পেয়ে মুগ্ধ মেসি। এই সফরেই মেসি পেয়েছেন প্রায় ১৫ কোটি টাকা দামের এক ঘড়ি। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই বিরল ঘড়ির ছবি ভাইরাল।

দিল্লি পর্ব শেষ করে পরশু রাতেই মেসি চলে যান গুজরাটের জামনগরে অনন্ত আম্বানির বাড়িতে। বনতারায় আম্বানির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্যে ঘোরার সময় তাঁর হাতে দেখা গেছে রিচার্ড মিলের বিশেষ ঘড়ি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া ডট কমের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বিশেষ এই ঘড়ি আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে উপহার দিয়েছেন অনন্ত আম্বানি। ‘আরএম ০০৩ ভি২ জিএমটি ট্যুরবিলিয়ন এশিয়া সংস্করণের’ ঘড়িটির দাম ১২ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। পুরো বিশ্বেই এই সংস্করণের ঘড়ি আছে ১২টি। আরএম ০০৩ ভি২ জিএমটি ট্যুরবিলিয়ন এশিয়া সংস্করণের ঘড়িটির কেস কালো রঙের। ডায়াল প্যাড যেভাবে সুবিধা হয়, সেভাবে করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মেসির মতো অনন্ত আম্বানিকেও দামি পরে ঘুরতে দেখা গেছে বনতারায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্যে। আম্বানির হাতে পরিহিত ঘড়িটি রিচার্ড মিল কোম্পানির হলেও ছিল আলাদা ব্র্যান্ডের। আম্বানির আরএম ০৫৬ স্যাফায়ার ট্যুরবিলিয়নের ঘড়িটির দাম ৫০ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৬১ কোটি ১৮ লাখ টাকা। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি—১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভারতের এই চার শহর ঘুরে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু অনন্ত আম্বানির আমন্ত্রণে মূলত ভারত সফর দীর্ঘায়িত করেছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায়।

কলকাতা পর্ব বাদ দিলে হায়দরাবাদ, মুম্বাই, দিল্লিতে মেসিকে দারুণভাবে বরণ করা হয়েছে। জয় শাহর কাছ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের টিকিট, ক্রিকেট ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি পরশু দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে পেয়েছেন। ব্যাট, ভারতীয় দলের জার্সি মেসির সফরসঙ্গী দি পল-সুয়ারেজকেও দেওয়া হয়েছে। মেসি সেদিন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বলেছিলেন, ‘আপনারা এই কদিনে যারা করেছেন, সত্যি বলতে অসাধারণ। অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনো না কোনোদিন অবশ্যই ফিরব। হয়তো একটা ম্যাচ খেলা হবে। তবে অবশ্যই ফিরছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।’ তবে কলকাতা পর্বে বিশৃঙ্খলার জন্য মেসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের দায়ী করেছেন ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার।

