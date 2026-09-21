জাপানে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের দুঃসংবাদ

তিন দিন পর জাপানে এশিয়ান গেমস খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এমন সময়ে বড় ধাক্কা খেল বাংলাদেশ। জাপানে যেতে পারছেন না পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাইফউদ্দিনের ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় জাপানে যেতে পারছেন না বাংলাদেশের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘১৯ সেপ্টেম্বর অনুশীলন সেশনে বোলিং করার সময় ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে ব্যথার কথা জানায় সাইফউদ্দিন। শারীরিক পরীক্ষা ও এমআরআই করার পর চোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে।’
এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২৯ সেপ্টেম্বর। দল জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ২৪ সেপ্টেম্বর। এই স্বল্প সময়ে সাইফউদ্দিনের সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে তাঁকে ছাড়াই জাপানে যেতে হবে বাংলাদেশ দলকে। বিসিবির বার্তায় বায়েজিদুল বলেন, ‘সুস্থ হয়ে উঠতে তার প্রায় তিন সপ্তাহ পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে।’
এশিয়ান গেমসে সাইফউদ্দিনের বিকল্প রিপন মন্ডল হতে যাচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট গেমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। তাহলেই বিকল্প কাউকে নিতে পারবে বিসিবি। সাইফউদ্দিন চোটে পড়ায় তিন দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক করতে হবে বিসিবিকে। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে (বিওএ) এরই মধ্যে বিসিবি সাইফউদ্দিনের চোটের খবর জানিয়েছে।
আজ মিরপুরের ডাগআউটে বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল, প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন, প্রধান কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন বসে খেলা দেখছিলেন। লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিম-সৌম্য সরকাররা টিম ‘এ’ ও টিম ‘বি’ নামে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলেন। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন টিম ‘এ’ কে ৬ উইকেট হারিয়েছে টিম ‘বি’। জয়ী টিম ‘বি’র অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। জাপানে উড়াল দেওয়ার আগে পরশু আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।
কোভিড-১৯ মহামারির সময় নেওয়া এক ভুল সিদ্ধান্তের দায় প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন গ্রানিত জাকা। ২০২২ সালে টিকা না নিয়েও ভুয়া টিকা সনদ সংগ্রহ করেছিলেন সুইজারল্যান্ডের অধিনায়ক ও সান্ডারল্যান্ডের এই মিডফিল্ডার। পুরোনো সেই ঘটনায় এখন তদন্তের মুখে পড়েছেন তিনি। এর জেরে আসন্ন নেশনস লিগের চারটি ম্যাচের১ ঘণ্টা আগে
জিম্বাবুয়ে সিরিজ শেষ হতে না হতেই দলে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হলো অস্ট্রেলিয়া। চোট-ওয়ার্কলোডের কথা বিবেচনা করে দুই ক্রিকেটারকে বাদ দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। যোগ করা হয়েছে আরেক ক্রিকেটারকে।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পদকের আশায় কাবাডির নামটা বরাবরই থাকে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হচ্ছে না দীর্ঘদিন। পুরুষ কাবাডিতে সর্বশেষ পদক এসেছিল ২০০৬ সালের দোহা এশিয়ান গেমসে। সেটা ছিল ব্রোঞ্জ। এরপর চারটি এশিয়ান গেমস পেরিয়ে গেলেও পদকহীন বাংলাদেশ। এবার শুরুতেই টানা দুই জয় সেই অপেক্ষা ঘোচানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পৌঁছেছিল আগেই। অপেক্ষাটা ছিল হামজা চৌধুরীর। সেই অপেক্ষাও শেষ হলো। ফিফা আসিয়ান কাপ খেলতে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় পৌঁছে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হামজা।৩ ঘণ্টা আগে