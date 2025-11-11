শামি কেন দলের বাইরে—জানেন না সৌরভ গাঙ্গুলী

ক্রীড়া ডেস্ক
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।
শামিকে ছাড়া সবশেষ এশিয়া কাপ খেলেছে ভারত। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি গতি তারকার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচক অজিত আগারকার জানিয়েছেন, ফিটনেসজনিত সমস্যার কারণে দলের বাইরে আছেন শামি। তবে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বোলার। নিজেকে পূর্ণ ফিট বলে দাবি করেন শামি।
শুধু কথায় নয়, কাজেও সেটার প্রমাণ দিয়েছেন শামি। চলমান মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন পারফরম্যান্সের পর শামিকে দলে ফেরানোর দাবি তুলেছেন গাঙ্গুলী। সাবেক তাঁরকা ব্যাটারের মতে, এমন একজন পেসারকে দলের বাইরে রাখাটা মোটেও ভালো সিদ্ধান্ত নয়।
তাঁর বিশ্বাস, দ্রুত শামিকে দলে ফেরাবেন নির্বাচকেরা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক এআই পরিচালিত স্পোর্টস কোচিং প্ল্যাটফর্ম কাবুনির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর গাঙ্গুলী বলেন, ‘আমি নিশ্চিত নির্বাচকেরা শামির বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখছেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শামির কথা বলা হলে, ফিটনেস কিংবা পারফরম্যান্স–সবদিক থেকেই সে আগের মতোই আছে। সে দারুণ একজন দক্ষ ক্রিকেটার। তাই সে কেন ভারেতর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না, আমি এটার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।’
রঞ্জি ট্রফিতে শামির পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যা টেনে এনে গাঙ্গুলী বলেন, ‘শামি অসাধারণ বোলিং করছে। সে ফিট আছে। রঞ্জি ট্রফির তিনটি ম্যাচে তাঁকে আমরা খেলতে দেখেছি। সে অনেকটা একা হাতে বাংলাকে জিতিয়েছে।
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।
শামিকে ছাড়া সবশেষ এশিয়া কাপ খেলেছে ভারত। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি গতি তারকার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচক অজিত আগারকার জানিয়েছেন, ফিটনেসজনিত সমস্যার কারণে দলের বাইরে আছেন শামি। তবে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বোলার। নিজেকে পূর্ণ ফিট বলে দাবি করেন শামি।
শুধু কথায় নয়, কাজেও সেটার প্রমাণ দিয়েছেন শামি। চলমান মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন পারফরম্যান্সের পর শামিকে দলে ফেরানোর দাবি তুলেছেন গাঙ্গুলী। সাবেক তাঁরকা ব্যাটারের মতে, এমন একজন পেসারকে দলের বাইরে রাখাটা মোটেও ভালো সিদ্ধান্ত নয়।
তাঁর বিশ্বাস, দ্রুত শামিকে দলে ফেরাবেন নির্বাচকেরা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক এআই পরিচালিত স্পোর্টস কোচিং প্ল্যাটফর্ম কাবুনির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর গাঙ্গুলী বলেন, ‘আমি নিশ্চিত নির্বাচকেরা শামির বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখছেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শামির কথা বলা হলে, ফিটনেস কিংবা পারফরম্যান্স–সবদিক থেকেই সে আগের মতোই আছে। সে দারুণ একজন দক্ষ ক্রিকেটার। তাই সে কেন ভারেতর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না, আমি এটার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।’
রঞ্জি ট্রফিতে শামির পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যা টেনে এনে গাঙ্গুলী বলেন, ‘শামি অসাধারণ বোলিং করছে। সে ফিট আছে। রঞ্জি ট্রফির তিনটি ম্যাচে তাঁকে আমরা খেলতে দেখেছি। সে অনেকটা একা হাতে বাংলাকে জিতিয়েছে।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।২৫ মিনিট আগে
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।৪৪ মিনিট আগে
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের রাজধানী শহর সিডনিতে ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারে বিলাসবহুল এক ম্যানশন কিনলেন কামিন্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৯৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। শহরের উপকূলঘেঁষা ব্রন্ট এলাকায় অবস্থিত এই ম্যানশন তৈরি হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। দোতলা এ বাড়ির আয়তন ৭৩০ বর্গমিটার। অভিজাত এই ম্যানশনে পাঁচটি বেডরুম ও চারটি বাথরুম আছে।
কামিন্স যে ভিক্টোরিয়ান ব্র্যান্ডের ম্যানশন কিনেছেন, সেটার বিক্রেতা ওয়েভারলি কাউন্সিলের সদস্য কেরি স্পুনার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি ও তাঁর প্রয়াত স্বামী ব্রায়ান ও’নিল এ বাড়ির মালিক ছিলেন। দলিলপত্র ঘেঁটে জানা গেছে এসব তথ্য। ১৯৯৬ সালে তাঁদের কেনার সময় দাম ছিল মাত্র ৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ২৯ বছরে বাড়ির দাম বেড়েছে ১৬ দশমিক ১৬ গুণ।
সিডনির অভিজাত ব্রন্ট এলাকায় ভিক্টোরিয়ান ঐতিহ্যের এই বাড়ি বেছে নেওয়ার পেছনে প্যাট কামিন্সের স্ত্রী বেকি বস্টনের অবদানই যে বেশি, সেটা না বললেও চলছে। বস্টন পেশায় একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। এমন চিন্তাভাবনা তো তাঁর মাথা থেকেই আসবে। তা ছাড়া কামিন্সের পরিবারে সদস্য বেড়েছে এখন। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে কামিন্স দম্পতির ঘর আলো করে আসে মেয়ে এডি। এর আগে ২০২১ সালে ছেলেসন্তানের জন্ম দেন কামিন্স দম্পতি। অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসারের ছেলের নাম আলবি। অভিজাত এই ম্যানশন ছাড়াও সিডনিতে কামিন্সের আরও দুটি বাড়ি রয়েছে।
পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু পিঠের চোটে ভুগতে থাকা কামিন্স এই টেস্টে থাকছেন না। পার্থে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। তবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট। আর এখন পর্যন্ত ৭১ টেস্টের ক্যারিয়ারে ৩০৯ উইকেট নিয়েছেন কামিন্স। ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডে তাঁর নেতৃত্বেই অ্যাশেজ ড্র করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের রাজধানী শহর সিডনিতে ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারে বিলাসবহুল এক ম্যানশন কিনলেন কামিন্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৯৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। শহরের উপকূলঘেঁষা ব্রন্ট এলাকায় অবস্থিত এই ম্যানশন তৈরি হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। দোতলা এ বাড়ির আয়তন ৭৩০ বর্গমিটার। অভিজাত এই ম্যানশনে পাঁচটি বেডরুম ও চারটি বাথরুম আছে।
কামিন্স যে ভিক্টোরিয়ান ব্র্যান্ডের ম্যানশন কিনেছেন, সেটার বিক্রেতা ওয়েভারলি কাউন্সিলের সদস্য কেরি স্পুনার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি ও তাঁর প্রয়াত স্বামী ব্রায়ান ও’নিল এ বাড়ির মালিক ছিলেন। দলিলপত্র ঘেঁটে জানা গেছে এসব তথ্য। ১৯৯৬ সালে তাঁদের কেনার সময় দাম ছিল মাত্র ৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ২৯ বছরে বাড়ির দাম বেড়েছে ১৬ দশমিক ১৬ গুণ।
সিডনির অভিজাত ব্রন্ট এলাকায় ভিক্টোরিয়ান ঐতিহ্যের এই বাড়ি বেছে নেওয়ার পেছনে প্যাট কামিন্সের স্ত্রী বেকি বস্টনের অবদানই যে বেশি, সেটা না বললেও চলছে। বস্টন পেশায় একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। এমন চিন্তাভাবনা তো তাঁর মাথা থেকেই আসবে। তা ছাড়া কামিন্সের পরিবারে সদস্য বেড়েছে এখন। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে কামিন্স দম্পতির ঘর আলো করে আসে মেয়ে এডি। এর আগে ২০২১ সালে ছেলেসন্তানের জন্ম দেন কামিন্স দম্পতি। অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসারের ছেলের নাম আলবি। অভিজাত এই ম্যানশন ছাড়াও সিডনিতে কামিন্সের আরও দুটি বাড়ি রয়েছে।
পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু পিঠের চোটে ভুগতে থাকা কামিন্স এই টেস্টে থাকছেন না। পার্থে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। তবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট। আর এখন পর্যন্ত ৭১ টেস্টের ক্যারিয়ারে ৩০৯ উইকেট নিয়েছেন কামিন্স। ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডে তাঁর নেতৃত্বেই অ্যাশেজ ড্র করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।৩০ মিনিট আগে
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।৪৪ মিনিট আগে
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।
আজ ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেডের সঙ্গে নতুন পার্টনারশিপ চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দেশের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার হেড অফিসে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) মোঃ শাহনেওয়াজ মান্নান এবং সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, ইনজামুল হোসেন।
বাফুফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার, প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সদস্য গোলাম গাউস, ক্রয় কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য ইকবাল হোসেন, এবং প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য তাজওয়ার আওয়ালসহ আরও বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
এই পার্টনারশিপ নিয়ে আশাবাদী বাফুফে ও ফুডি। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, ফুডি এবং বাফুফের এই পার্টনারশিপ কেবল স্পনসরশিপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা দেশের ফুটবল সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।
আজ ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেডের সঙ্গে নতুন পার্টনারশিপ চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দেশের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার হেড অফিসে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) মোঃ শাহনেওয়াজ মান্নান এবং সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, ইনজামুল হোসেন।
বাফুফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার, প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সদস্য গোলাম গাউস, ক্রয় কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য ইকবাল হোসেন, এবং প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য তাজওয়ার আওয়ালসহ আরও বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
এই পার্টনারশিপ নিয়ে আশাবাদী বাফুফে ও ফুডি। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, ফুডি এবং বাফুফের এই পার্টনারশিপ কেবল স্পনসরশিপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা দেশের ফুটবল সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।৩০ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।২৫ মিনিট আগে
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে ৭ উইকেট।
সিলেটে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ‘শূন্য’ রানে প্রথম উইকেট হারালেও সাবলীলভাবে খেলে গেছে আয়ারল্যান্ড। লাঞ্চের আগে তাইজুল ইসলাম, সাদমান ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে বল এলেও তাঁরা সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেননি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে পল স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেল ৯৬ রানের জুটি গড়লেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আইরিশরা প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে।
তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তদের কাছ থেকে একের পর এক সুযোগ পেয়ে আয়ারল্যান্ড রান যেমন করছে, নিজেদের ভুলে হারাচ্ছে উইকেটও। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতি পর্যন্ত সময়ে ৩ উইকেট হারিয়েছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করেছেন সফরকারীরা। কার্টিস ক্যাম্ফার ও লরকান টাকার ৩৭ ও ২৮ রানে ব্যাটিং করছেন।
ইনিংসের চতুর্থ বলে আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন হাসান মাহমুদ। শূন্য রানে আউট হয়ে একটা রিভিউও নষ্ট করে গেছেন আইরিশ দলপতি। যে দুই ব্যাটার স্টার্লিং ও কারমাইকেল দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ রানের জুটি গড়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটা মিলও দেখা গেছে। দুজনেই ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ১০ রানেই দুবার জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড।
মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থেকে আসার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে আয়ারল্যান্ড। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে নাহিদ রানার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে পেছনের পায়ে খেলতে যান পল স্টার্লিং। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেন সাদমান ইসলাম। ৭৬ বলে ৯ চারে ৬০ রান করে বিদায় নেন স্টার্লিং। টেস্টে এটা তাঁর দ্বিতীয় ফিফটি।
নাহিদ রানার পর আঘাত হেনেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে হ্যারি টেক্টরের (১) বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় অধিনায়ক শান্ত তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেছেন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান।
চতুর্থ উইকেটে স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ৯৩ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন কারমাইকেল ও কার্টিস ক্যাম্ফার। ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কারমাইকেলকে (৫৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। এর আগে ৩ ওয়ানডে খেললেও আজই প্রথম টেস্ট খেলছেন কারমাইকেল। অভিষেক ইনিংসে ফিফটি করা কারমাইকেলের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৪৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ রান।
দলীয় ১৬৫ রানেই পঞ্চম উইকেট হারাতে পারত আয়ারল্যান্ড। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে হাসান মুরাদকে স্কয়ার কাট করতে যান লরকান টাকার। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন শান্ত। ক্যাচ মিসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাগে সানগ্লাস ছুড়ে ফেলেছেন। টেস্ট অভিষেকে হাসান মুরাদের উইকেট পাওয়াটা তাই একটু দেরিই হলো। ক্যাম্ফারকে (৪৪) ফিরিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম উইকেট পেলেন মুরাদ। ৬৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ক্যাম্ফারের উইকেট নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ক্যাম্ফার-টাকারের ৫৩ রানের জুটি ভেঙেছেন। এবার শান্ত ক্যাচ ধরে বল ছুড়ে উদযাপন করেছেন।
ক্যাম্ফারের আউট থেকেই আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে হালকা ধসের সূচনা হয়। ৪ উইকেটে ২০৩ রান থেকে ৭ উইকেটে ২২২ রানে পরিণত হয় আইরিশরা। টাকারকে (৪১) ফিরিয়ে মুরাদ তাঁর দ্বিতীয় উইকেট নিয়েছেন। এরপর অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (৫) স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন মিরাজ। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর জন নিল-ব্যারি ম্যাকার্থি প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেলতে থাকেন। একেবারে দিনের শেষ বলে নিলকে (৩০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। ২১ রানে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবেন ম্যাকার্থি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে ৭ উইকেট।
সিলেটে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ‘শূন্য’ রানে প্রথম উইকেট হারালেও সাবলীলভাবে খেলে গেছে আয়ারল্যান্ড। লাঞ্চের আগে তাইজুল ইসলাম, সাদমান ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে বল এলেও তাঁরা সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেননি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে পল স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেল ৯৬ রানের জুটি গড়লেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আইরিশরা প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে।
তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তদের কাছ থেকে একের পর এক সুযোগ পেয়ে আয়ারল্যান্ড রান যেমন করছে, নিজেদের ভুলে হারাচ্ছে উইকেটও। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতি পর্যন্ত সময়ে ৩ উইকেট হারিয়েছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করেছেন সফরকারীরা। কার্টিস ক্যাম্ফার ও লরকান টাকার ৩৭ ও ২৮ রানে ব্যাটিং করছেন।
ইনিংসের চতুর্থ বলে আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন হাসান মাহমুদ। শূন্য রানে আউট হয়ে একটা রিভিউও নষ্ট করে গেছেন আইরিশ দলপতি। যে দুই ব্যাটার স্টার্লিং ও কারমাইকেল দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ রানের জুটি গড়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটা মিলও দেখা গেছে। দুজনেই ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ১০ রানেই দুবার জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড।
মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থেকে আসার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে আয়ারল্যান্ড। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে নাহিদ রানার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে পেছনের পায়ে খেলতে যান পল স্টার্লিং। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেন সাদমান ইসলাম। ৭৬ বলে ৯ চারে ৬০ রান করে বিদায় নেন স্টার্লিং। টেস্টে এটা তাঁর দ্বিতীয় ফিফটি।
নাহিদ রানার পর আঘাত হেনেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে হ্যারি টেক্টরের (১) বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় অধিনায়ক শান্ত তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেছেন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান।
চতুর্থ উইকেটে স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ৯৩ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন কারমাইকেল ও কার্টিস ক্যাম্ফার। ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কারমাইকেলকে (৫৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। এর আগে ৩ ওয়ানডে খেললেও আজই প্রথম টেস্ট খেলছেন কারমাইকেল। অভিষেক ইনিংসে ফিফটি করা কারমাইকেলের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৪৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ রান।
দলীয় ১৬৫ রানেই পঞ্চম উইকেট হারাতে পারত আয়ারল্যান্ড। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে হাসান মুরাদকে স্কয়ার কাট করতে যান লরকান টাকার। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন শান্ত। ক্যাচ মিসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাগে সানগ্লাস ছুড়ে ফেলেছেন। টেস্ট অভিষেকে হাসান মুরাদের উইকেট পাওয়াটা তাই একটু দেরিই হলো। ক্যাম্ফারকে (৪৪) ফিরিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম উইকেট পেলেন মুরাদ। ৬৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ক্যাম্ফারের উইকেট নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ক্যাম্ফার-টাকারের ৫৩ রানের জুটি ভেঙেছেন। এবার শান্ত ক্যাচ ধরে বল ছুড়ে উদযাপন করেছেন।
ক্যাম্ফারের আউট থেকেই আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে হালকা ধসের সূচনা হয়। ৪ উইকেটে ২০৩ রান থেকে ৭ উইকেটে ২২২ রানে পরিণত হয় আইরিশরা। টাকারকে (৪১) ফিরিয়ে মুরাদ তাঁর দ্বিতীয় উইকেট নিয়েছেন। এরপর অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (৫) স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন মিরাজ। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর জন নিল-ব্যারি ম্যাকার্থি প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেলতে থাকেন। একেবারে দিনের শেষ বলে নিলকে (৩০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। ২১ রানে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবেন ম্যাকার্থি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।৩০ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।২৫ মিনিট আগে
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।৪৪ মিনিট আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।
সময়ের দুই তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসিকে নিয়ে কথা বলেই যে বিশ্বকাপের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন রোনালদো ও মেসি। ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কখনো মেসি ভেঙে দিচ্ছেন রোনালদোর রেকর্ড, কখনো রোনালদো ভাঙছেন মেসির রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপে রোনালদো ও মেসির বয়স হবে ৪১ ও ৩৯ বছর।
কদিন আগে এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্নেইডারকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল, কে হতে পারে ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন। উত্তরটা দিতে গিয়ে বেশ ভাবতে হয়েছে সাবেক এই ডাচ ফুটবলারকে। শেষ পর্যন্ত স্নেইডার বেছে নিলেন রোনালদোর পর্তুগালকেই। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘এটা বলা অনেক কঠিন (২০২৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন)। পর্তুগাল অনেক শক্তিশালী দল। আমার দৃষ্টিতে তারা ফেবারিট। লিওনেল মেসির চেয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে আমি মনে করি।’
মেসি-রোনালদোর ইউরোপ পর্ব শেষ হয়েছে দুই বছরেরও বেশি আগে। তবে কে সেরা, এই প্রশ্নে দুই তারকা ফুটবলারের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে এখনো চলে নানা আলাপ-আলোচনা। স্নেইডারের কাছে এমন তুলনা অর্থহীন মনে হয়। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘আমার কাছে এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নির্বোধের মতো লাগে। কারণ, দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ আলাদা ফুটবলার। ইয়োহান ক্রুইফ নাকি পেলে, পেলে নাকি ম্যারাডোনা, কে সেরা? এ ধরনের তুলনা আমাদের মোটেও করা উচিত। তারা সবাই দুর্দান্ত। আপনারা জানেন, আমি সাধারণত কী করি? অবসরের পর কমপক্ষে ২০০ বার এমন প্রশ্ন এসেছে। ১০০ বার আমি মেসিকে ভোট দিয়েছি। ১০০ বার দিয়েছি রোনালদোকে।’
ক্লাব ফুটবলে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিন বছর আগে কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও আর্জেন্টিনা টানা ছয় ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে পেয়েছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কারও। কাতারে যোগ্য দল হিসেবে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে করেন স্নেইডার। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপে দারুণ খেলেছে আর্জেন্টিনা। ভাগ্যও তাদের পাশে ছিল।’
২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে চারটি মেজর শিরোপা জিতেছেন মেসি। রোনালদো বিশ্বকাপ না জিতলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর শিরোপার ক্যাবিনেট একেবারে ফাঁকা নয়। ২০১৬ ইউরোর পর ২০১৯-২৯, ২০২৪-২৫—এই দুইবার নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। এদিকে স্নেইডার ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে ১৩৪ ম্যাচে করেছেন ৩২ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩১ গোলে। তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বিবেচনা করা হয়। ২০০৪ ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি, ২০১০ ফুটবল বিশ্বকাপে পেয়েছেন সিলভার বল পুরস্কার। ২০১০ বিশ্বকাপে স্পেনের ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল নেদারল্যান্ডস।
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কার হাতে উঠবে শিরোপা, কে পাবেন গোল্ডেন বুট, কে পাবেন গোল্ডেন বল—এই নিয়ে চলছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। ভক্ত-সমর্থকদের সেই উন্মাদনা যেন আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক ফুটবলার ওয়েসলি স্নেইডার।
সময়ের দুই তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসিকে নিয়ে কথা বলেই যে বিশ্বকাপের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন ওয়েসলি স্নেইডার। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন রোনালদো ও মেসি। ওলটপালট করে দিচ্ছেন রেকর্ড বইয়ের পাতা। কখনো মেসি ভেঙে দিচ্ছেন রোনালদোর রেকর্ড, কখনো রোনালদো ভাঙছেন মেসির রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপে রোনালদো ও মেসির বয়স হবে ৪১ ও ৩৯ বছর।
কদিন আগে এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্নেইডারকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল, কে হতে পারে ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন। উত্তরটা দিতে গিয়ে বেশ ভাবতে হয়েছে সাবেক এই ডাচ ফুটবলারকে। শেষ পর্যন্ত স্নেইডার বেছে নিলেন রোনালদোর পর্তুগালকেই। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘এটা বলা অনেক কঠিন (২০২৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন)। পর্তুগাল অনেক শক্তিশালী দল। আমার দৃষ্টিতে তারা ফেবারিট। লিওনেল মেসির চেয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি বলে আমি মনে করি।’
মেসি-রোনালদোর ইউরোপ পর্ব শেষ হয়েছে দুই বছরেরও বেশি আগে। তবে কে সেরা, এই প্রশ্নে দুই তারকা ফুটবলারের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে এখনো চলে নানা আলাপ-আলোচনা। স্নেইডারের কাছে এমন তুলনা অর্থহীন মনে হয়। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘আমার কাছে এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নির্বোধের মতো লাগে। কারণ, দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ আলাদা ফুটবলার। ইয়োহান ক্রুইফ নাকি পেলে, পেলে নাকি ম্যারাডোনা, কে সেরা? এ ধরনের তুলনা আমাদের মোটেও করা উচিত। তারা সবাই দুর্দান্ত। আপনারা জানেন, আমি সাধারণত কী করি? অবসরের পর কমপক্ষে ২০০ বার এমন প্রশ্ন এসেছে। ১০০ বার আমি মেসিকে ভোট দিয়েছি। ১০০ বার দিয়েছি রোনালদোকে।’
ক্লাব ফুটবলে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিন বছর আগে কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও আর্জেন্টিনা টানা ছয় ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে পেয়েছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কারও। কাতারে যোগ্য দল হিসেবে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে করেন স্নেইডার। সাবেক ডাচ ফুটবলার বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপে দারুণ খেলেছে আর্জেন্টিনা। ভাগ্যও তাদের পাশে ছিল।’
২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে চারটি মেজর শিরোপা জিতেছেন মেসি। রোনালদো বিশ্বকাপ না জিতলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর শিরোপার ক্যাবিনেট একেবারে ফাঁকা নয়। ২০১৬ ইউরোর পর ২০১৯-২৯, ২০২৪-২৫—এই দুইবার নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। এদিকে স্নেইডার ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে ১৩৪ ম্যাচে করেছেন ৩২ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৩১ গোলে। তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বিবেচনা করা হয়। ২০০৪ ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি, ২০১০ ফুটবল বিশ্বকাপে পেয়েছেন সিলভার বল পুরস্কার। ২০১০ বিশ্বকাপে স্পেনের ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল নেদারল্যান্ডস।
গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।৩০ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে আপাতত দূরে প্যাট কামিন্স। জুলাইয়ে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের পর আর তাঁর মাঠেই নামা হয়নি। এরই মধ্যে তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক কাজ করলেন। প্রায় ২০০ কোটি টাকায় ১৩৭ বছরের পুরোনো একটি বাড়ি কিনলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা পেসার।২৫ মিনিট আগে
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। সে ম্যাচের স্পনসর হিসেবে থাকছে দেশের অন্যতম অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি এক্সপ্রেস লিমিটেড।৪৪ মিনিট আগে
সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে১ ঘণ্টা আগে