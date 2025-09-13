টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, একাদেশে নেই তাসকিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ কি শুধু নিছকই এক লড়াই? কয়েক বছর আগে এমন প্রশ্ন করলে অনেকেই হ্যাঁ বলতেন। কিন্তু এখন তা পরিণত হয়েছে ক্রিকেট অন্যতম রোমাঞ্চকর এক দ্বৈরথে। যে দ্বৈরথের অঘোষিত নাম নাগিন ক্লাসিকো।
মাস দুয়েক আগে শ্রীলঙ্কাকে তাদেরই মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারানোর সুখস্মৃতি এশিয়া কাপে আজ মাঠে নেমেছে বাংলাদেশের। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাটিং করবে লিটন দাসের দল। একাদশে এসেছে একটি পরিবর্তন। তাসকিন আহমেদের জায়গায় খেলছেন শরিফুল ইসলাম। হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৪ ওভারে ৩৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন।
শ্রীলঙ্কা অবশ্য আজই প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে।
বাংলাদেশ একাদশ: পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহীদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, জাকের আলী, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
