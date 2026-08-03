যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটারকে নিষিদ্ধ করল আইসিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার বোদুগুম অখিলেশ রেড্ডিকে আট বছর নিষিদ্ধ করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। দুর্নীতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটারকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
রেড্ডিকে নিষিদ্ধ করার কথা আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে। আইসিসির দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল সংস্থার দুর্নীতি দমন বিধিমালার তিনটি ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৮ বছরের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটারের নিষেধাজ্ঞা গত বছরের ২১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। সেদিনই তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
২৬ বছর বয়সী রেড্ডির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন টুর্নামেন্ট ঘিরে। এই টুর্নামেন্টের জন্য এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আইসিসিকে দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের জন্য মনোনীত দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (ড্যাকো) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল রেড্ডিকে আইসিসির এই তিন ধারা ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে:
ট্রাইব্যুনালের দায় নির্ধারণ ও শাস্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিস্তারিত (আইসিসির সাক্ষী ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের পরিচয় গোপন রাখতে কিছু অংশ মুছে দেওয়া হয়েছে) পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে এখন পর্যন্ত চার টি-টোয়েন্টি খেলেছেন রেড্ডি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ না হলেও ১ উইকেট পেয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের জার্সিতে সবশেষ তিনি খেলেছেন গত বছরের এপ্রিলে কানাডার বিপক্ষে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেও এখন পর্যন্ত এই চার ম্যাচ খেলেছেন রেড্ডি।
বিশ্বকাপের আংশিক মালিকানা বিক্রির প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকেই তোপের মুখে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এবার ইনফান্তিনোর ফিফা প্রধানের চেয়ার নড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রথম দল হিসেবে তাঁকে ভেটো দিল ওয়েলস।৭ মিনিট আগে
লেগস্পিনের ঘূর্ণিজাদুতে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ভালোই জানেন রশিদ খান। গতকাল ‘দ্য হান্ড্রেডে’ ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করেছেন তিনি। গুনে গুনে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়ে ছেলেকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন আফগান তারকা লেগস্পিনার।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ডারউইনে পা রাখে বাংলাদেশ দল। সফরকারীদের জন্য বিমানবন্দরেই কিছুটা চমক রেখেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার গেটেই বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের ব্যানার চোখে পড়েছে ক্রিকেটারদের। সেখানে ভেন্যু, ম্যাচ শুরুর দিনক্ষণও উল্লেখ করা আছে।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ জয়ের উদ্যাপন শেষ হতে না হতেই স্পেনের ফুটবলারদের সামনে খুলে গেছে আরেকটি মঞ্চ। সেটি মাঠের নয়, ইউরোপের দলবদলের বাজার। প্রতি বিশ্বকাপের পরই সেরা পারফরমারদের ঘিরে ক্লাবগুলোর আগ্রহ বেড়ে যায়। তবে এবার যেন সেই চিত্র আরও স্পষ্ট। লুইস দে লা ফুয়েন্তের হাত ধরে বিশ্বকাপ জেতা স্পেন দলের একাধিক ফুটবলারকে২ ঘণ্টা আগে