টি-টোয়েন্টি অভিষেকে সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বই তোলপাড় এই নারী ক্রিকেটারের

ফ্যানি উতাগুশিমানিন্দে নামটা তেমন কারও পরিচিত থাকা নয়। কারণ, স্বীকৃত ক্রিকেটে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তবে পরশু নিজের অভিষেক ম্যাচে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি করেছেন। নারী ক্রিকেট তো বটেই, পুরুষ ক্রিকেটারদেরও রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন উতাগুশিমানিন্দে।
ঘানার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পরশু রুয়ান্ডার জার্সিতে অভিষেক হয় উতাগুশিমানিন্দের। নারী আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক ম্যাচে প্রথম ব্যাটার হিসেবে করেছেন সেঞ্চুরি। এই তিন অঙ্ক ছুঁতে তিনি খেলেছেন ৫৯ বল। পরশু নাইজেরিয়ার লাগোসে ঘানার বিপক্ষে ইনভাটেশনাল ওমেনস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৬৫ বলে ১৭ চারে ১১১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে এর আগে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার কারেন রোলটনের। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রোলটন ৯৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।
২১ বছর পর রোলটনের রেকর্ড ভেঙে দেওয়া উতাগুশিমানিন্দে পরশু করেছেন আরও এক রেকর্ড। নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। এর আগে উগান্ডার প্রসকোভিয়া আলাকো মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০১৯ সালে মালির বিপক্ষে সেঞ্চুরির সময় আলাকোর বয়স ছিল ১৬ বছর ২৩৩ দিন। আর ছেলেদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান ফ্রান্সের গুস্তাভ ম্যাককিওন। ২০২২ সালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরির সময় ম্যাককিওনের বয়স ছিল ১৮ বছর ২৮০ দিন।
উতাগুশিমানিন্দের রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরির দিন তাঁর সমান রান করতে পারেনি ঘানা ক্রিকেট দল। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৮ রান করেছে ঘানা। রুয়ান্ডার ১২২ রানের বিশাল জয়ে অবধারিতভাবেই ম্যাচসেরা হয়েছেন উতাগুশিমানিন্দে। তাদের ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন উইকেটরক্ষক মার্ভেইল উয়াওসে। আর ঘানার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন কেট আওয়াহ। ৫৬ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১ চার।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমকে সামনে রেখে দুর্দান্ত এক পেস বোলিং বিভাগ গঠন করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাথিশা পাথিরানা, হার্শিত রানার পাশাপাশি যেখানে ছিল মোস্তাফিজুর রহমানের মতো বড় নাম। কিন্তু এই পেস ত্রয়ীকে পাচ্ছে না কলকাতা। এটা কলকাতার বিপক্ষে প্রতিপক্ষের জন্য কাজটা সহজ করে দেবে১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) অভিষেকের অপেক্ষায় আছে পিন্ডিজ। কিন্তু তার আগেই ধাক্কা খেল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। মৌসুম শুরুর আগেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পিন্ডিজের অস্ট্রেলিয়ান তরুণ ব্যাটার জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্ক। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নানা অনিয়ম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দলটির সাবেক কোচ গ্যারি কারস্টেন। পাকিস্তান দলের দায়িত্বে থাকার সময় হস্তক্ষেপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ক্রিকেটার। মূলত এ জন্যই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরে দাঁড়ান তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ম্যাচে আজ মাঠে নামছে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আসন্ন ম্যাচে জিততেই হবে প্রোটিয়াদের। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত হবে নিউজিল্যান্ডের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যা৫ ঘণ্টা আগে