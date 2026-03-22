টি-টোয়েন্টি অভিষেকে সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বই তোলপাড় এই নারী ক্রিকেটারের

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি করেছেন ফ্যানি উতাগুশিমানিন্দে। ছবি: ক্রিকইনফো

ফ্যানি উতাগুশিমানিন্দে নামটা তেমন কারও পরিচিত থাকা নয়। কারণ, স্বীকৃত ক্রিকেটে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তবে পরশু নিজের অভিষেক ম্যাচে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি করেছেন। নারী ক্রিকেট তো বটেই, পুরুষ ক্রিকেটারদেরও রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন উতাগুশিমানিন্দে।

ঘানার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পরশু রুয়ান্ডার জার্সিতে অভিষেক হয় উতাগুশিমানিন্দের। নারী আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক ম্যাচে প্রথম ব্যাটার হিসেবে করেছেন সেঞ্চুরি। এই তিন অঙ্ক ছুঁতে তিনি খেলেছেন ৫৯ বল। পরশু নাইজেরিয়ার লাগোসে ঘানার বিপক্ষে ইনভাটেশনাল ওমেনস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৬৫ বলে ১৭ চারে ১১১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকে এর আগে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার কারেন রোলটনের। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রোলটন ৯৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

২১ বছর পর রোলটনের রেকর্ড ভেঙে দেওয়া উতাগুশিমানিন্দে পরশু করেছেন আরও এক রেকর্ড। নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। এর আগে উগান্ডার প্রসকোভিয়া আলাকো মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০১৯ সালে মালির বিপক্ষে সেঞ্চুরির সময় আলাকোর বয়স ছিল ১৬ বছর ২৩৩ দিন। আর ছেলেদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান ফ্রান্সের গুস্তাভ ম্যাককিওন। ২০২২ সালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরির সময় ম্যাককিওনের বয়স ছিল ১৮ বছর ২৮০ দিন।

উতাগুশিমানিন্দের রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরির দিন তাঁর সমান রান করতে পারেনি ঘানা ক্রিকেট দল। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৮ রান করেছে ঘানা। রুয়ান্ডার ১২২ রানের বিশাল জয়ে অবধারিতভাবেই ম্যাচসেরা হয়েছেন উতাগুশিমানিন্দে। তাদের ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন উইকেটরক্ষক মার্ভেইল উয়াওসে। আর ঘানার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন কেট আওয়াহ। ৫৬ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১ চার।

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

কুমিল্লায় লেভেল ক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

এলাকার খবর
Loading...

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

‘মোস্তাফিজরা না থাকায় কলকাতাকে প্রতিপক্ষ ভয় পাবে না’

‘মোস্তাফিজরা না থাকায় কলকাতাকে প্রতিপক্ষ ভয় পাবে না’

পিএসএল শুরুর আগেই সতীর্থকে হারালেন রিশাদ

পিএসএল শুরুর আগেই সতীর্থকে হারালেন রিশাদ

পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে কারস্টেনের বিস্ফোরক মন্তব্য

পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে কারস্টেনের বিস্ফোরক মন্তব্য