Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
নেপালের বিপক্ষে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ২৪ আগস্ট নেপালকে হারিয়েই নারী অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারায় ফেরে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-০ গোলে। একই মাঠে আজ তিন দিন পর বাংলাদেশ খেলছে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে তৈরি হয় শঙ্কা। কারণ, এই ম্যাচ দেখাচ্ছে না টিভিতে। সকালে সাফ জানিয়েছিল স্পোর্টসওয়ার্ক চ্যানেল হ্যাক হয়ে গেছে। এ ছাড়া, পুরো ভুটান জুড়ে তৈরি হয় ইন্টারনেটের সমস্যা। সাড়ে তিনটার দিকে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে খেলা দেখার সুযোগ তৈরি হয়। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের এরপর আনন্দের উপলক্ষ্য এনে দেয় সৌরভী আকন্দ প্রীতির বাংলাদেশ।

নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়ে ফেরানেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়ে ফেরা

চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচে বাংলাদেশের আধিপত্য বেশি থাকলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না। নেপালও সেই অর্থে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধের শেষ ৮ মিনিটে হয়েছে তিন গোল। ৩৭ মিনিটে থুইনুই মারমার গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৬ মিনিট। ৪৩ মিনিটে গোল করেছেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে গোলের দেখা পায় নেপাল। বাংলাদেশের রক্ষণভাগ ভেদ করে গোলটি করেছে নেপাল।

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। চার দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা দুইয়ে। পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ভারত-ভুটান ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

হিজাব পরতে বাধার অভিযোগ সত্য নয়, দাবি বরখাস্ত ভিকারুননিসার শিক্ষিকার

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

অশ্বিন কি এবার বিপিএলে খেলতে পারবেন

অশ্বিন কি এবার বিপিএলে খেলতে পারবেন

বাংলাদেশে এসে যে প্রথমের সাক্ষী নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল

বাংলাদেশে এসে যে প্রথমের সাক্ষী নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল

স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক