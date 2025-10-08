আবুধাবিতে সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সাংহাই মাস্টার্স
বিকেল ৪টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
গুয়াহাটিতে গতকাল নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ইংল্যান্ডের হিদার নাইট। কারণ, তিনি একবার না। জীবন পেয়েছেন তিন তিনবার। যার মধ্যে একবার আউট হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যাচ্ছিলেন। তবে তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রী ভেনুগোপালান ফিরিয়েছেন তাঁকে।৪০ মিনিট আগে
শারজায় রোববার রাতে ৬ উইকেটে জিতে আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টির আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশ আজ আফগানদের বিপক্ষে খেলতে নামবে ওয়ানডে সিরিজে। যদিও আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাশমতউল্লা শাহিদী কোনো দলকেই ফেবারিট মানছেন না।১ ঘণ্টা আগে
ফিফার টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কমিটির সদস্য হয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এবারই প্রথম ফিফার কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তাঁকে।১ ঘণ্টা আগে
একসময়ের ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতে প্রতিপক্ষকে বলে-কয়ে হারাত বাংলাদেশ। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ যে খেলার সুযোগ পেয়েছিল, সেটা তখন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মোস্তাফিজুর রহমানদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই। সেই সোনালি অতীত পেছনে ফেলে ওয়ানডেতে এখন ধুঁকছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে