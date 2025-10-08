Ajker Patrika
আবুধাবিতে সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সন্ধ্যা ৬টা

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সাংহাই মাস্টার্স

বিকেল ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

