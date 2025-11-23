Ajker Patrika
খেলা

পাকিস্তান নাকি বাংলাদেশ, কে হবে আজ চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৪
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

মিরপুরে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা চলছে। রাতে বাংলাদেশের আরেকটি দল নামবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে। কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনাল। গুয়াহাটিতে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: পঞ্চম দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস

গুয়াহাটি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ৯টা ৩০মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ৮টা

সরাসরি

আর্সেনাল-টটেনহাম

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

লাইপজিগ-ভেরডার ব্রেমেন

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সেন্ট পাউলি-ই. বার্লিন

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

ধানের শীষের বাইরে কেউ নির্বাচন করলে কোনো কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারবে না: বিএনপি নেতা স্বপন

নির্বাচন কমিশন: সংলাপে না ডাকলেও ৭ দলের ভোটে বাধা দেখছে না ইসি

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

ঢাকায় ভূমিকম্পের গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন

ঢাকায় ভূমিকম্পের গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন

‘ফাটল ধরা’ ছাত্রাবাস ছেড়ে সড়কে রাত কাটাচ্ছেন ঢাকা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা

‘ফাটল ধরা’ ছাত্রাবাস ছেড়ে সড়কে রাত কাটাচ্ছেন ঢাকা পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা

সৌন্দর্যচর্চায় জনপ্রিয় হচ্ছে মাছের শুক্রাণুর তৈরি ইনজেকশন, স্বাস্থ্যঝুঁকি কতটা

সৌন্দর্যচর্চায় জনপ্রিয় হচ্ছে মাছের শুক্রাণুর তৈরি ইনজেকশন, স্বাস্থ্যঝুঁকি কতটা

ভূমিকম্প আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, হল ছাড়ার নির্দেশ

ভূমিকম্প আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, হল ছাড়ার নির্দেশ