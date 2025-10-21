Ajker Patrika
> খেলা

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারালেই সিরিজ বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারালেই সিরিজ বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো

মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

আর্সেনাল-আতলেতিকো

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

লেভারকুজেন-পিএসজি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

ভিয়ারিয়াল-ম্যানসিটি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...