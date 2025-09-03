সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইপর্বের অভিযান বাংলাদেশ আজ শুরু করবে। ফু থো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এই ম্যাচ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। তবে ইউটিউবে ভিএফএফ নামে এক চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এদিকে নেদারল্যান্ডসকে ধবলধোলাই করতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। হকিতে এশিয়া কাপ ও টেনিসে ইউএস ওপেনের ম্যাচ রয়েছে। দেখে নিন এক নজরে টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
মালয়েশিয়া-চীন
সরাসরি
বিকেল সাড়ে ৫ টা
ভারত-দ. কোরিয়া
সরাসরি
রাত ৮টা
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
সরাসরি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস ১
মুখে হাসি নিয়ে মূল মাঠের দিকে এগোচ্ছেন রিশাদ হোসেন ও শামীম পাটোয়ারী। হাসিটা যেন সিরিজ জয়ের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠল। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবে লিটন দাসের দল।৬ মিনিট আগে
হামজা চৌধুরীকে নিয়েই নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য দল সাজিয়েছিলেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেস্টার সিটি থেকে ছাড়পত্র পাননি হামজা। গতকাল তা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।২২ মিনিট আগে
পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরিতে রাঙামাটিতে স্থাপন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) আঞ্চলিক শাখা। শুরু থেকে প্রস্তাবিত স্থান হিসেবে রাঙামাটি শহরের অদূরে ঝগড়াবিল প্রাইমারি স্কুল-সংলগ্ন এলাকাটির নাম শোনা গেলেও সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়১ ঘণ্টা আগে
২৯ আগস্ট বার্মিংহামের বিপক্ষে চোটে পড়াটাই কাল হয়ে দাঁড়াল হামজা চৌধুরীর জন্য। বাফুফে ভবনে গতকাল জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান জানালেন, নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য হামজাকে ছাড়বে না লেস্টার সিটি।২ ঘণ্টা আগে