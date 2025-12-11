Ajker Patrika
বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০১ রানে হারিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারতের বিপক্ষে পরশু কটকের বরাবাতি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০১ রানে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে ৭৪ রানে অলআউট হয়ে প্রোটিয়ারা টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার লজ্জাজনক রেকর্ড গড়েছে। আজ ভারতের বিপক্ষে সমতায় ফেরার লড়াইয়ে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউ চন্ডীগড়ে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। কিছুক্ষণ আগে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ওয়েলিংটন টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

