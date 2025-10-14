ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়ে বসে আছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে। এদিকে লাহোরে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
লাহোর টেস্ট: তৃতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
এস্তোনিয়া-মলদোভা
রাত ১০টা
সরাসরি
পর্তুগাল-হাঙ্গেরি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
লাটভিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
স্পেন-বুলগেরিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
ইতালি-ইসরায়েল
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ৫
একটা সময় তিন সংস্করণের মধ্যে ওয়ানডেতেই শক্তিশালী ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কী সময় এল—‘প্রিয়’ এই সংস্করণেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাইয়ের সামনে বাংলাদেশ! তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ানডে আজ।৪০ মিনিট আগে
একই দিনে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের একাধিক ম্যাচ যে এবারই প্রথমবার হচ্ছে তা নয়। এর আগেও এমনটা হয়েছে অনেকবার। এবার শুধু ম্যাচের তারিখই নয়। মিলে গেছে সময়ও। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে, বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। ১৯ অক্টোবর পার্থে মাঠে গড়াবে দুই দলের প্রথম ওয়ানডে। ভারত সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। তারকা ক্রিকেটারদের ঠিকমতো এই সিরিজে পাবে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২ ঘণ্টা আগে
মিড অন দিয়ে জোমেল ওয়ারিকনকে চার মারলেন লোকেশ রাহুল। তাতেই নিশ্চিত হলো ভারতের ৭ উইকেটের জয়। এই জয়ে শুবমান গিলের মুকুটে যোগ হলো আরও একটি পালক। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। এর আগে তাঁর নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড সফরে ২-২ সমতায় সিরিজ শেষ করেছিল ভারত।৩ ঘণ্টা আগে