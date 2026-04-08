বিশ্বের ১৫০০ ভাষার মধ্যে মিলল এক রহস্যময় যোগসূত্র

পৃথিবীর শত শত ভাষার মধ্যে এক অভিন্ন ও সর্বজনীন ব্যাকরণগত নিয়মের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের চিন্তা করার ধরন কীভাবে যোগাযোগব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, এই আবিষ্কার মূলত সেই সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। গবেষণার এই ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভাষাগুলো এলোমেলোভাবে নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট এবং অনুমানযোগ্য উপায়ে বিবর্তিত হয়।
ভাষাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের ভাষার মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক নিদর্শন বা ‘সর্বজনীন’ ব্যাকরণগত নিয়মের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করে আসছেন। এই বিতর্কিত সত্যটি প্রমাণের লক্ষ্যে গবেষকেরা বিশ্বের ১ হাজার ৭০০-এর বেশি ভাষার ওপর নতুন করে বিশ্লেষণ চালিয়েছেন। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি বিখ্যাত সাময়িকী ‘নেচার হিউম্যান বিহেভিয়ার’-এ প্রকাশিত হয়েছে।
বিজ্ঞানীরা বিশ্বজুড়ে ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের একটি বিস্তৃত ডেটাবেস ‘গ্রামব্যাংক’ মূল্যায়ন করেছেন। এতে দেখা গেছে, আগে প্রস্তাবিত ভাষাগত সর্বজনীন নিয়মের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সপক্ষে পরিসংখ্যানগত সমর্থন রয়েছে। এই গবেষণার অন্যতম লেখক অ্যানেমারি ভারকার্ক বলেন, ‘বিশাল ভাষাগত বৈচিত্র্যের মুখে ভাষাগুলো যে এলোমেলোভাবে বিবর্তিত হয় না, তা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক।’
গবেষণায় দেখা গেছে, শত শত সম্পর্কহীন ভাষার মধ্যে নির্দিষ্ট শব্দবিন্যাসের ধরনে মিল রয়েছে; যেমন:
শব্দক্রম: যদি কোনো ভাষায় ক্রিয়া বাক্যের শেষে থাকে, তবে সাধারণত সেখানে ক্রিয়ার পরে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।
বিন্যাসগত পছন্দ: বাক্যে ক্রিয়াটি কর্মের আগে আসবে নাকি পরে এবং বাক্যের ভেতর ব্যাকরণগত সম্পর্কগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে একধরনের মিল বা ‘হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার’ লক্ষ করা গেছে।
গবেষক রাসেল গ্রের মতে, অভিন্ন বোধশক্তি এবং যোগাযোগের চাপ ভাষাগুলোকে একটি সীমিত ও পছন্দের ব্যাকরণগত সমাধানের দিকে ঠেলে দেয়। এর মানে হলো, নতুন ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতা কাজ করে, যা মানুষের চিন্তা ও যোগাযোগের শক্তির দ্বারা তৈরি।
তবে এই সীমাবদ্ধতাগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ঠিক কী, তা বর্তমান গবেষণায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁদের এই বিশ্লেষণ বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলেও ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিসর তৈরি করে দিয়েছে।
সৌরঝড় বা ‘স্পেস ওয়েদার’ কীভাবে তৈরি হয় এবং তা কীভাবে পৃথিবীর যোগাযোগব্যবস্থা, বিদ্যুৎ গ্রিড ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষতি করে, তা আগেভাগে জানানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৫৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে যাওয়ার নতুন ইতিহাস গড়লেন নাসার ‘আর্টেমিস ২’ মিশনের নভোচারীরা। অ্যাপোলো ১৩ অভিযানের চেয়ে এবারের নভোচারীরা আরও বেশি দূরে ভ্রমণ করেছেন।২ দিন আগে
নাসার তথ্য অনুযায়ী, যখন মহাকাশযান ‘ওরিয়ন’ চাঁদের পাশ দিয়ে যাবে, তখন এর মাত্র ২০ শতাংশ সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকবে। যদিও বিজ্ঞানীরা আরও বেশি অংশ দেখার আশা করেছিলেন, তবু এই অল্প আলোতেই বেশ কিছু রোমাঞ্চকর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দেখার অপেক্ষায় আছেন নভোচারীরা।২ দিন আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা চাঁদের চারপাশ পর্যবেক্ষণে ১০ দিনের মিশনে চারজন মহাকাশচারীকে পাঠিয়েছেন। এই মিশনে তাঁরা ১০ দিনের মতো সময় মহাকাশে কাটাবেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁরা কোন ধরনের খাবার খাবেন, তারই একটি তালিকা প্রকাশ করেছে নাসা।২ দিন আগে