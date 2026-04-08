Ajker Patrika
গবেষণা

বিশ্বের ১৫০০ ভাষার মধ্যে মিলল এক রহস্যময় যোগসূত্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশ্বের ১৫০০ ভাষার মধ্যে মিলল এক রহস্যময় যোগসূত্র
প্রতীকী ছবি

পৃথিবীর শত শত ভাষার মধ্যে এক অভিন্ন ও সর্বজনীন ব্যাকরণগত নিয়মের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের চিন্তা করার ধরন কীভাবে যোগাযোগব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, এই আবিষ্কার মূলত সেই সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। গবেষণার এই ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভাষাগুলো এলোমেলোভাবে নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট এবং অনুমানযোগ্য উপায়ে বিবর্তিত হয়।

ভাষাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের ভাষার মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক নিদর্শন বা ‘সর্বজনীন’ ব্যাকরণগত নিয়মের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করে আসছেন। এই বিতর্কিত সত্যটি প্রমাণের লক্ষ্যে গবেষকেরা বিশ্বের ১ হাজার ৭০০-এর বেশি ভাষার ওপর নতুন করে বিশ্লেষণ চালিয়েছেন। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি বিখ্যাত সাময়িকী ‘নেচার হিউম্যান বিহেভিয়ার’-এ প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বজুড়ে ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের একটি বিস্তৃত ডেটাবেস ‘গ্রামব্যাংক’ মূল্যায়ন করেছেন। এতে দেখা গেছে, আগে প্রস্তাবিত ভাষাগত সর্বজনীন নিয়মের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সপক্ষে পরিসংখ্যানগত সমর্থন রয়েছে। এই গবেষণার অন্যতম লেখক অ্যানেমারি ভারকার্ক বলেন, ‘বিশাল ভাষাগত বৈচিত্র্যের মুখে ভাষাগুলো যে এলোমেলোভাবে বিবর্তিত হয় না, তা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক।’

গবেষণায় দেখা গেছে, শত শত সম্পর্কহীন ভাষার মধ্যে নির্দিষ্ট শব্দবিন্যাসের ধরনে মিল রয়েছে; যেমন:

শব্দক্রম: যদি কোনো ভাষায় ক্রিয়া বাক্যের শেষে থাকে, তবে সাধারণত সেখানে ক্রিয়ার পরে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

বিন্যাসগত পছন্দ: বাক্যে ক্রিয়াটি কর্মের আগে আসবে নাকি পরে এবং বাক্যের ভেতর ব্যাকরণগত সম্পর্কগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে একধরনের মিল বা ‘হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার’ লক্ষ করা গেছে।

গবেষক রাসেল গ্রের মতে, অভিন্ন বোধশক্তি এবং যোগাযোগের চাপ ভাষাগুলোকে একটি সীমিত ও পছন্দের ব্যাকরণগত সমাধানের দিকে ঠেলে দেয়। এর মানে হলো, নতুন ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতা কাজ করে, যা মানুষের চিন্তা ও যোগাযোগের শক্তির দ্বারা তৈরি।

তবে এই সীমাবদ্ধতাগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ঠিক কী, তা বর্তমান গবেষণায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁদের এই বিশ্লেষণ বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলেও ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিসর তৈরি করে দিয়েছে।

বিষয়:

গবেষণাবিজ্ঞানীভাষাবিজ্ঞান
আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

ইরানের ১০ দফা প্রস্তাব—শান্তির রূপরেখা নাকি ট্রাম্পের জন্য কূটনৈতিক ফাঁদ

হরমুজ প্রণালিতে কি ইরানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রেখেই সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ সংসদে পাস

যুদ্ধবিরতি: হরমুজ থেকে টোল আদায় করবে ইরান-ওমান

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

বিশ্বের ১৫০০ ভাষার মধ্যে মিলল এক রহস্যময় যোগসূত্র

বিশ্বের ১৫০০ ভাষার মধ্যে মিলল এক রহস্যময় যোগসূত্র

পৃথিবীর রক্ষা কবচ নিয়ে গবেষণায় চীন-ইউরোপের যৌথ মহাকাশ অভিযান

পৃথিবীর রক্ষা কবচ নিয়ে গবেষণায় চীন-ইউরোপের যৌথ মহাকাশ অভিযান

রেকর্ড গড়ল আর্টেমিস-২, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে গেল মানুষ

রেকর্ড গড়ল আর্টেমিস-২, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে গেল মানুষ

কী দেখবেন আর্টেমিস ২ মিশনের নভোচারীরা

কী দেখবেন আর্টেমিস ২ মিশনের নভোচারীরা