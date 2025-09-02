খুব কাছ দিয়ে পৃথিবী অতিক্রম করবে গ্রহাণু, লাইভ দেখবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাণিজ্যিক জেটের সমান একটি ছোট গ্রহাণু পৃথিবী অতিক্রম করবে আগামীকাল। এটি চাঁদের চেয়ে কম দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে।
এই নিকটবর্তী গ্রহাণু ২০২৫ কিউডি ৮ নামে পরিচিত। আগামীকাল ৩ সেপ্টেম্বর প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৫ মাইল (২ লাখ ১৮ হাজার ৯ কিলোমিটার) দূরত্বে থেকে পৃথিবী অতিক্রম করবে। এই দূরত্ব পৃথিবী-চাঁদের দূরত্বের মাত্র ৫৭ শতাংশ।
গ্রহাণুটির অনুমেয় ব্যাসার্ধ ৫৫ থেকে ১২৪ ফুট (১৭ থেকে ৩৮ মিটার) এবং এটি পৃথিবী বা চাঁদের জন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না। প্রতি ঘণ্টায় এর গতিবেগ প্রায় ২৮ হাজার মাইল (৪৫ হাজার কিলোমিটার), যা পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত।
এই গ্রহাণুর ফ্লাইবাই লাইভ সম্প্রচার করবে ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট। তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে বাংলাদেশ সময় ৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় এই সম্প্রচার দেখা যাবে।
ইতালির মানচিয়ানো থেকে পরিচালিত তাদের রোবোটিক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তারা এই মহাজাগতিক দেহের সরাসরি দৃশ্য উপস্থাপন করবে।
গত ৩০ আগস্ট ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট একটি ১৭ ইঞ্চির টেলিস্কোপ ‘এলেনা’ দিয়ে গ্রহাণুটির ছবি তুলতে সক্ষম হয়। সে সময় এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ২৪ কোটি মাইল (৩৯ কোটি কিলোমিটার) দূরে ছিল। ৩০০ সেকেন্ড দীর্ঘ এক্সপোজারে ধারণ করা ছবিতে গ্রহাণুটিকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখা যায়, যা দূরের নক্ষত্রের ভিড়ে অতি সূক্ষ্ম।
নাসা ও এর অংশীদাররা হাজার হাজার গ্রহাণু আবিষ্কার করেছে, যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর কাছাকাছি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাজার হাজার সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তু রয়েছে, যেগুলো একদিন পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।
তবে, নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির ‘সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ’ জানিয়েছে, আগামী ১০০ বছরে পৃথিবীর বড় ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কোনো গ্রহাণুর আঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।
তথ্যসূত্র: স্পেস ডট কম
বাণিজ্যিক জেটের সমান একটি ছোট গ্রহাণু পৃথিবী অতিক্রম করবে আগামীকাল। এটি চাঁদের চেয়ে কম দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে।
এই নিকটবর্তী গ্রহাণু ২০২৫ কিউডি ৮ নামে পরিচিত। আগামীকাল ৩ সেপ্টেম্বর প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৫ মাইল (২ লাখ ১৮ হাজার ৯ কিলোমিটার) দূরত্বে থেকে পৃথিবী অতিক্রম করবে। এই দূরত্ব পৃথিবী-চাঁদের দূরত্বের মাত্র ৫৭ শতাংশ।
গ্রহাণুটির অনুমেয় ব্যাসার্ধ ৫৫ থেকে ১২৪ ফুট (১৭ থেকে ৩৮ মিটার) এবং এটি পৃথিবী বা চাঁদের জন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না। প্রতি ঘণ্টায় এর গতিবেগ প্রায় ২৮ হাজার মাইল (৪৫ হাজার কিলোমিটার), যা পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত।
এই গ্রহাণুর ফ্লাইবাই লাইভ সম্প্রচার করবে ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট। তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে বাংলাদেশ সময় ৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় এই সম্প্রচার দেখা যাবে।
ইতালির মানচিয়ানো থেকে পরিচালিত তাদের রোবোটিক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তারা এই মহাজাগতিক দেহের সরাসরি দৃশ্য উপস্থাপন করবে।
গত ৩০ আগস্ট ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট একটি ১৭ ইঞ্চির টেলিস্কোপ ‘এলেনা’ দিয়ে গ্রহাণুটির ছবি তুলতে সক্ষম হয়। সে সময় এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ২৪ কোটি মাইল (৩৯ কোটি কিলোমিটার) দূরে ছিল। ৩০০ সেকেন্ড দীর্ঘ এক্সপোজারে ধারণ করা ছবিতে গ্রহাণুটিকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখা যায়, যা দূরের নক্ষত্রের ভিড়ে অতি সূক্ষ্ম।
নাসা ও এর অংশীদাররা হাজার হাজার গ্রহাণু আবিষ্কার করেছে, যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর কাছাকাছি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাজার হাজার সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তু রয়েছে, যেগুলো একদিন পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।
তবে, নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির ‘সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ’ জানিয়েছে, আগামী ১০০ বছরে পৃথিবীর বড় ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কোনো গ্রহাণুর আঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।
তথ্যসূত্র: স্পেস ডট কম
চীনা বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম এমন এক ধরনের রাবার ব্যান্ড তৈরি করেছেন, যা শরীরের তাপকে বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারে। এর ফলে, ভবিষ্যতে স্মার্টওয়াচসহ বিভিন্ন পরিধানযোগ্য ডিভাইস শরীর থেকেই চার্জ নিয়ে থেকেই চলতে পারবে। এই গবেষণা গত মাসে বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী নেচারে প্রকাশিত হয়েছে।১ দিন আগে
অস্ট্রেলিয়ার বন্য পাখিদের নিয়ে করা এক সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। গবেষণায় বলা হয়, এসব পাখিদের লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা পূর্বের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। এমনকি জেনেটিক বা জিনগতভাবে পুরুষ কুকাবুরাকে ডিম দিতে দেখা গেছে, যা পাখিদের জগতে বিরল এবং এ ধরনের ঘটনার অন্যতম প্রথম প্রমাণ হিসেবে১ দিন আগে
ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে প্রাচীন একটি শহরে খননের সময় এক বিরল মোজাইক আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকদের মতে, মোজাইকটি চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর এক প্রবীণ নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রমের চিহ্ন হতে পারে। এটি হতে পারে প্রবীণদের জন্য তৈরি প্রথম বৃদ্ধাশ্রমের মোজাইক।১ দিন আগে
স্বাদ শনাক্তে সক্ষম বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম জিভ তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই প্রযুক্তি মানব জিভের মতো স্বাদ গ্রহণ করতে ও মনে রাখতে পারে। গত ১৫ জুলাই ‘পিএনএএস’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে, নতুন এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা, পানির মান বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে...২ দিন আগে