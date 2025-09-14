স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে যান তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
দীর্ঘ ১৭ বছর ছয় মাস পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান লুৎফুজ্জামান বাবর। সেখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে কিছু বিষয়ে উদ্ধেগের কথা জানান তিনি।
কী ধরনের উদ্ধেগ—এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাবেক প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেশের বড় শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে নির্বাচনে সহিংসা ঘটানো এবং সেটি বানচালের ষড়যন্ত্র করা হয়। এ ছাড়া অবৈধ ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায়ও তিনি উদ্ধেগ প্রকাশ করেন।
সাবেক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে বাবর বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো করার চেষ্টা চলছে।
তারেক রহমান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির এ নেতা বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অনেকটাই গোপনীয়তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন।
লুৎফুজ্জামান বাবর ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় নেত্রকোনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে যান তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
দীর্ঘ ১৭ বছর ছয় মাস পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান লুৎফুজ্জামান বাবর। সেখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে কিছু বিষয়ে উদ্ধেগের কথা জানান তিনি।
কী ধরনের উদ্ধেগ—এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাবেক প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেশের বড় শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে নির্বাচনে সহিংসা ঘটানো এবং সেটি বানচালের ষড়যন্ত্র করা হয়। এ ছাড়া অবৈধ ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায়ও তিনি উদ্ধেগ প্রকাশ করেন।
সাবেক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে বাবর বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো করার চেষ্টা চলছে।
তারেক রহমান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির এ নেতা বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অনেকটাই গোপনীয়তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন।
লুৎফুজ্জামান বাবর ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় নেত্রকোনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।
সারজিস বলেন, ‘খুনি হাসিনার বিচার এমন স্ট্যান্ডার্ডে হবে, পৃথিবীর সব স্ট্যান্ডার্ড, সব আইন বিচার হিসেবে মেনে নেবে। সুতরাং আমরা লোকদেখানোর জন্য খুনি হাসিনার বিচার করব না। যেমন করে হাসিনা বাংলাদেশের আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদদের শুধু নিজের খায়েশ পূরণ করার জন্য লোকদেখানো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে।’৩৬ মিনিট আগে
জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন হলেই তা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
গত ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি সবচেয়ে বেশি অবিচারের শিকার হয়েছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা গুম-হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছি। বিচার চলবে, এটা আমাদের কমিটমেন্ট, জাতির কমিটমেন্ট। কিন্তু নির্বাচনকে কন্ডিশনাল করা যাবে না। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনিশ্চি৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শাহবাগ থানা এলাকায় মোটরসাইকেল পোড়ানোসহ নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়সহ ৭০ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির৩ ঘণ্টা আগে