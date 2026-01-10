Ajker Patrika
জামায়াত জোটে এনসিপির প্রার্থী কত, দু-এক দিনের মধ্যেই ঘোষণা: নাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ০২
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোটে কোন দল কত আসনে প্রার্থী দেবে, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। তবে ১১ দলের এই জোট নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। এই জোট থেকে এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি) কত আসনে নির্বাচন করবে, সেই ঘোষণা দু-এক দিনের মধ্যেই দেওয়া হবে।

আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

নাহিদ বলেন, ‘আমরা আশা করি, আগামীকাল (রোববার) বা পরশুর মধ্যে ঘোষণাটা আসবে, অন্তত এনসিপির জায়গা থেকে আমরা কত আসনে নির্বাচন করতেছি এই জোটে, সেটা আমরা পরিষ্কার করতে চাই।’

ভোটের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে জামায়াত এনসিপি জোট অনেকখানি এগিয়ে আছে বলে জানান নাহিদ। তিনি বলেন, ‘আমরা অলরেডি গণভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছি। আমরা মাঠেঘাটে-মসজিদে সব জায়গায় গণভোটের পক্ষে কথা বলতেছি। আসন সমঝোতা জিনিসটার কিন্তু আলোচনা চলমান, বাইরে হয়তো ঘোষণা আসাটা বাকি। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ যে কাজ সেটা আমরা করতেছি, নির্বাচনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি আমরা রাখতেছি।’

এ সময় নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা সবার জন্য সমান সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার ঘাটতি রয়েছে বলে জানান নাহিদ ইসলাম। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও প্রটোকল দেওয়ার কারণে প্রশাসনে পক্ষপাতের বার্তা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা মনে করছি, বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সরকারিভাবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে প্রটোকল দেওয়ার মাধ্যমে একধরনের সিগন্যালিং করা হচ্ছে এবং যেটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে বাধা তৈরি করতে পারে, এটা অসম অবস্থা তৈরি করতে পারে। কারণ, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কিন্তু এইটা একধরনের মেসেজ যায় যে সরকার কার পক্ষে আছে।’

সংবাদ বা প্রচারমাধ্যমেরও ‘একদিকে ঝুঁকে যাওয়ারও’ প্রবণতা দেখছেন নাহিদ। তাঁর ভাষ্য, এনসিপিকে নিয়ে মেইনস্ট্রিম (মূলধারা) মিডিয়াতে নানা ধরনের ‘নেতিবাচক’ নিউজ বা ‘ফলস’ নিউজ; বিশেষত কয়েকটি মিডিয়াতে এটা টার্গেট করে করা হচ্ছে।

ঋণখেলাপিদের মনোনয়ন কোথাও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, আবার কোথাও বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন নাহিদ। একই সঙ্গে নির্বাচনের প্রচারে পোস্টার ব্যবহারসহ আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ইসিকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

নির্বাচনজামায়াতে ইসলামীজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
